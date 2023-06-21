Почему президент собрался в отставку, из-за чего возобновили «Хоргосское дело» и зачем пожарным немецкие танки?

Обзор Telegram и Youtube каналов

В казахстанских Telegram и YouTube-каналах переводят дыхание: авральные новости с Семейского пожара сменяет аналитика последних событий. Главные темы «Телег» — программное выступление Президента Токаева на национальном курултае, сенсационная победа казахстанских футболистов над сборной Северной Ирландии в Белфасте в отборочном матче на Евро-2024 и захват заложников в Kaspi Bank.

У наших футболистов есть все шансы попасть на Евро-2024, скандируют телеграмеры. Они обошли двух участников отборочной группы — Сан-Марино и Данию и сейчас делят лидерство с Финляндией. С финнами сыграют в Астане 7 сентября. И, Аллилуйя!

Полиция, тем временем, объявила о проверке – кто-то сливал СМИ оперативную информацию о ходе спецоперации по освобождению заложников в Астане.

А пожары продолжали полыхать в Астане, Алматы и регионах страны. Столичный акимат призвал астанчан во время горения сухостоя воздержаться от выхода на улицу — зашкаливали предельные нормы по оксиду, диоксиду азота и т.п.

Буквально взорвало медийное сообщество сообщение о циничном убийстве казахстанской журналистки Жанботы Толеген в Грузии. В Кызылординской области 44-летняя женщина продала младенцев-близнецов 2023 г. р.. 47 преступлений, связанных с торговлей людьми, выявили правоохранители всего за три дня.

Вопрос о строительстве АЭС в Казахстане не вынесут на референдум. При ремонте Балхашской ТЭЦ похитили 677 млн тенге. Идет суд над экс-руководителем управления общественного развития Туркестанской области Дамиром Джунусовым. Его обвиняют в присвоении 240 млн тенге во время пандемии.

Посмотрим, какие еще новости принесли за эти дни «Телеги».

***

Ну, вздрогнем!

Злобная татешка – 89 349 (- 111) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@zlobtate

Татешка и ее подписчики на этой неделе нашли для казахстанских спасателей и пожарных продвинутую технику – выложили видео и характеристики. Почему подобными поисками не занимаются в МЧС — другой вопрос, но впечатляет как машинище!

«Немецкие инженеры на базе советского танка Т-55 создали уникальную машину для тушения самых опасных пожаров», — ссылка ТГ на СМИ.

ТХ от ТГ: машина, массой 45 тонн, максимальная скорость 50 км/ч, дальность хода «SPOT-55» составляет 170 км. В передней части установлены две пушки для тушения пожаров под высоким давлением струи. Может использоваться как вода, так и пена. Максимальный диапазон пожаротушения водой 65 м, с пеной — 50 м. При этом танк несет два резервуара объемом 11 000 литров. Противопожарный танк оснащен высокой степенью защиты экипажа и способен работать в зонах с температурой выше 100 °C. При этом он защищает экипаж не только от огня, но и от взрывов и опасного газа.

«Пользователи соцсетей отмечают, что неплохо бы продать весь служебный транспорт областного акимата, включая коллекцию брендовой одежды министра экологии Зульфии Сулейменовой, и купить такой танк. Денег от продаж ещё хватит и на обмундирование для пожарных», — не упустила случая вставить «шпильку» Злобная татешка.

Телеграмерша цитирует экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы. В своём последнем слове на суде он заявил, что готов пойти на эшафот, чем признать вину инкриминируемых ему преступлений.

«Уважаемый судья, я согласен на любое наказание, даже если это будет смертная казнь. Но только не хищение. Есть замечательная казахская пословица: «Стыд сильнее смерти». Я достойно прожил шестьдесят лет», — цитирует ТГ подсудимого чиновника.

«Перевели ли Ломтадзе и Ким деньги в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся?», — спрашивает татешка, комментируя захват заложников Kaspi Bank 18 июня.

К слову, авторы «Телег» хотят ответа и на вопрос – а как давно банки стали работать по воскресеньям?

Злобная татешка в восторге от инициативы жителей одного из сел Алматинской области. Они устроили праздничный банкет и подняли стаканы в честь того, что акимат наконец проложил долгожданный асфальт. Длиннющий стол сельчане накрыли прямо вдоль дороги со свеженьким асфальтом.

«Акима почему-то не видно за дастарханом… Может забыли пригласить?», — ехидничает татешка.

А нацкурултай «из чулана» — зачем Казахстану-то нужен, ворчит старушка.

«По сути, появление НК – очередной симптом, что с «каналами обратной связи» в стране действительно не очень. А существующие институты, которые вроде бы должны выражать интересы избирателей (тот же мажилис), настолько токсичны, что Президент предпочитает лишний раз с ними не ассоциироваться и важные инициативы презентовать на других площадках. Но ни одну из этих проблем НК не решает. Это не обратная связь, а просто «провод, висящий в воздухе». Пока в стране относительное затишье, властям лучше работать над реальными механизмами обратной связи, а не плодить «чудеса аппаратной селекции», — пишет ТГ.

А начнем-ка с себя?

Данияр Ашимбаев – 7 432 (+81) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@dashimbayev

Политолог предлагает беспафосные путевые заметки о своей поездке в Туркестан – во время проведения там второго заседания Национального курултая.

«Регион оставляет смешанные чувства. С одной стороны, ощущается дух древней истории, а с другой – неумолимая статистика ставит парадоксальные вопросы о содержании духовности», — пишет автор Telegram-канала.

Туркестан и соседние регионы лидируют по численности населения, рождаемости, бедности, размеру теневой экономики и по коррупции, говорит телеграмер. Высокая рождаемость сопровождается, во-первых, нехваткой социальной и образовательной инфраструктуры и соответствующих кадров, во-вторых, ростом социального иждивенчества и, в-третьих, высоким уровнем жестокого отношения к детям и педофилии.

«Не будем забывать и о огромных инвестициях в «духовность»; соответствующие проекты, как известно, отличаются не только коррупционным душком и низким качеством, но и отсутствием вкуса и логики. …Фактор сакрализации региона оказывает не только позитивное, но и заметное негативное влияние. Имея огромные перспективы для развития при адекватном подходе, области превращаются в чёрные дыры для бюджета при самовоспроизводстве бедности и неграмотности», — размышляет политолог.

Что делать и к чему приведет присутствие официальных представителей режима талибов в Астане?

ТГ дает оценку одной из обсуждаемых новостей недели — смена акима ВКО и короткие комментарии последних событий недели.

«Аким стал 58-летний посол в России Ермек Кошербаев — человек, хорошо знакомый республиканской элите. Отец работал зам. директора издательства ЦК, тесть — Маркен Чайжунусов — бывший зав. отделом культуры ЦК и аким Семипалатинска. Кстати, пару дней назад сын нового акима ВКО занял пост главного директора по коммерции НАК «Казатомпром»…», — сообщает ТГ.

Никто не хотел возвращать

EImedia – 2 674 (+7) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@elmedia_kz

Авторский канал оппозиционного журналиста Гульжан Ергалиевой продолжает цикл передач в ТГ и в одноименном YouTube-канале с бывшим премьер-министром Казахстана Акежаном Кажегельдиным. В этот раз речь идет и о «помощи» казахстанцев – как налогоплательщиков, отдельным банкам.

«…которую оказывало государство по прямому звонку Нурсултана Назарбаева, а банки, выводили их потом за рубеж в виде «дивидендов». А потом мы отдаем свои кровные повторно, но уже в виде процентов за полученные там кредиты», — оппозиция объясняет как народ по кругу делают должниками.

https://www.youtube.com/watch?v=cfe0p0kckO0

Мы бежим наперегонки с Европейским союзом — анонс второй части передачи.

«Министры юстиции стран ЕС продолжили инициативу Европарламента о введении закона по заморозке и конфискации преступных средств. …Это, по большому счету, хорошая новость для общественности Казахстана и большие риски для наших олигархов и клептократов», — пишет телеграмер.

И вновь о деньгах. Рост цены газа от 16 до 100 тенге за кубометр. Как так получилось?

«Деньги наших клептократов спрятаны в 58-и странах. Неприкосновенных олигархов не будет»: в ТГ Elmedia следующий спикер — Айдос Сарым. Он отвечает на вопросы по законопроекту о возврате капиталов. Сарым — один из разработчиков этого документа, сообщает ТГ.

«Возникли подозрения, что в процесс разработки этого важного законопроекта вмешиваются сторонние силы, о чем свидетельствуют метаданные из ЕПА Машкевича. А 10 дней назад Intelligence Online рассказала о омбудсмене Журсунове, который пытался быть посредником между Кулибаевым и разработчиками проекта», — нагоняет интригу ТГ.

Телеграмер просит ответить спикера на вопросы: в чем отличие Токаева от Назарбаева, кто самый влиятельный вокруг него, следит ли он за СМИ и соцсетями и хватит ли у него запала руководить страной еще более 6 лет?

Все остальное — на YouTube-канале.

Хоть один биткоинчик нам в руки!

Черный лебедь рак и щука – 2 576 (+786) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@qara_aqqu

Заглянем в Telegram-канал о казахстанской экономике журналиста Анель Давлетгалиевой.

Ставка НДС может быть изменена в Казахстане, сообщает телеграмер.

«Власти думают о дифференцировании ставки налога на добавленную стоимость, который сегодня составляет 12%», — сообщает ТГ со ссылкой на министра нацэкономики Алибека Куантырова.

Он сообщал, что дифференцированно поднять нужно «для социально-значимых продуктов, а в фармацевтики снизить».

Тем временем страны ЕС всячески пытаются минимизировать последствия высоких цен.

«Португалия решила временно снизить налог на НДС до нуля на основные продукты питания. Испания снизила НДС на хлеб и оливковое масло. Венгрия применила более агрессивные меры и на некоторые продукты ввела предельные цены. Франция заключила соглашение с основными ритейлерами по продаже товаров первой необходимости с дисконтом», — приводит примеры телеграмер.

Интересная статистика ТГ: 85,9% безработных в Казахстане – это люди с образованием выше школьного. 38,5% имеют высшее образование. В прошлом году 35,8% безработных имели дипломы о высшем образовании. Пять лет назад, в 2018 году, их доля составляла 30,61%. И это – самая большая группа среди всех безработных.

«Второе место (доля — 28,3%) занимают люди со средним профессиональным образованием (окончившие учебные заведения ТиПО). 54,6% безработных – женщины. Этот показатель практически не меняется в течение пяти лет», — сообщает ТГ.

И, конечно, о биткоиновом будущем. Кто ж о нем не мечтает сегодня?!

Действия SEC закладывают основу для новой бычьей фазы биткоина.

«Доминирование цифрового золота продолжит расти по мере того, как криптоиндустрия рационализирует биткоин и становится мейнстримом», — сказал в интервью Bloomberg заявил основатель и экс-CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор.

Телеграмер цитирует дальше: большая часть претензий SEC касается токенов, имеющих признаки ценных бумаг. Комиссия относит биткоин к биржевым товарам, поэтому, по мнению Сэйлора, регулирование в отношении стейблкоинов и других токенов вернут биткоину доминирование на рынке с долей выше 80%.

«Общественность начинает осознавать ближайшее будущее биткоина. Следующий логический шаг для криптовалюты — рост в десять раз, а затем еще раз на столько же», — заявил он.

А кто такой, этот Майкл Сэйлор? ТГ объяснит:

«В августе 2020 года MicroStrategy под руководством Сэйлора первой из публичных компаний конвертировала часть капитала (~$250 млн) в биткоин. После покупки 1045 BTC в апреле 2023 года MicroStrategy довела резервы в криптовалюте до 140000 BTC (~$3,63 млрд в настоящий момент). По данным Bitcoin Treasuries, компания является крупнейшим держателем биткоина среди торгуемых на фондовом рынке структур».

От себя добавим, на данный момент 1 BTC(биткоин) равен 12 млн тенге. А вы думали, сколько?

Кстати, АРРФР изменило нормативы для МФО. Теперь официальный доход заемщика для микрокредитных организаций рассчитывается на основании определенных документов. Подробности — в ТГ.

Архипов был на пожаре

BES. media – 39 622 (+76) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@bessimptomno

Telegram-канал, напомним, «не дает оценки происходящим событиям, а фиксирует факты и предоставляет своим читателям мнения экспертов». Пробежимся по новостям этого ТГ.

Авторы продолжают рубрику «Вопросы чиновникам». Бастовавших нефтяников в Астане трудоустроят в ТОО «Молдир Мунай Сервис», сообщила пресс-служба АО «Озенмунайгаз». После перехода им сохранят прежние условия труда.

Погибший тракторист Сергей Архипов участвовал в тушении Семейского пожара. Об этом корреспонденту BES.media сообщил руководитель Долонского лесничества – госинспектор Балтабек Кудранов.

«Он поехал тушить пожар. Я думаю, он на пожаре надышался дыма, стало плохо, и поехал, не зная куда, хотя у него на тракторе была рация. Может, растерялся. Это моё мнение. Но на пожаре он точно был», – приводит слова Кудранова ТГ.

Тракторист Далонского лесничества Новашульбинского филиала ГЛПР «Семей орманы» Архипов Сергей, 1987 г.р., поехал помогать тушить лесной пожар. По словам родственников, 9 июня он перестал выходить на связь. 13 июня его тело полиция обнаружила в 50 км от места тушения пожара. Судмедэкспертиза установила, что он умер от острой сердечной недостаточности.

«В центральной городской клинической больнице города Алматы выявили уже пять зараженных ВИЧ-инфекцией пациентов. Официально об этом больница не сообщала. Однако вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник подтвердил BES.media эту информацию», — пишет ТГ.

Почему казахстанцы никогда не ощущали рост национальной экономики в своих кошельках?

Российские рестораны хотят открыться в Казахстане. Это компании Tigrus Group (бренды «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ»), «Шоколадница», «Мясо и рыба» и «Якитория» планируют открыть свои заведения в Казахстане, Узбекистане, и Азербайджане, передает ТГ со ссылкой на «Известия». Рестораторы считают, что россияне, которые теперь проживают в этих государствах, обеспечат спрос на их заведения. Уже в этом году Tigrus Group намерена запустить по три-четыре ресторана каждого бренда в части стран СНГ.

Семьям погибших лесничих, в том числе тракториста Сергея Архипова, вручили ключи от квартир в микрорайоне Карагайлы г. Семей, сообщает телеграмер со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области. Квартиры полностью оборудованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой.

А в Правительство опять заговорили о необходимости развивать горнолыжный туризм.

В это время финансовые нарушения на 277 млн тенге выявили в Минэкологии.

И вот еще, о важном.

Токаев снова обозначил позицию Казахстана по ситуации с Украиной, пишет телеграмер.

Авторы цитируют Касым-Жомарта Токаева на встрече с коллегой — Президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером где он обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины.

«… нам необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света…».

«…. Должен также отметить, что мы являемся стратегическими партнерами с Россией. Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель — оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях».

В дно Хоргосса настучали

Нурсултанский соловей – 76 086 (- 6) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@nursolovej

Telegram-канал выкладывает инсайдерскую информацию о возобновлении генеральной прокуратурой РК расследования в рамках одного из крупнейших антикоррупционных дел в истории независимого Казахстана, связанных с контрабандой — «Хоргосского дела».

Анонимный источник ТГ сообщает, что главные фигуранты дела, осужденные на длительные сроки, уже дают новые признательные показания, в обмен на гарантии послабления режима их заключения.

«Формально, вновь начать расследование в рамках «Хоргосского дела» Генпрокуратуре позволили показания бывшего начальника одного из управлений КНБ Казахстана Ирлана Абдрахманова, который публично назвал в числе главных выгодоприобретателей контрабандной схемы через таможенные посты «Хоргос», «Калжат» и «Достык» экс-главу финансовой полиции Кайрата Кожамжарова, а также его бывшего заместителя Талгата Татубаева, приписывая им деяния, связанные с коррупцией, включая получение взяток и незаконное приобретение предметов роскоши. Подробную информацию об этом Абдрахманов изложил в письменном обращении на имя генерального прокурора Казахстана Берика Асылова еще три недели назад», — цитирует анонимный источник ТГ.

Автор также сообщает: В 2014 году подсудимыми по этому делу стали 45 человек, большинство из которых занимали высокие должности в региональных органах таможни и КНБ Казахстана. Суд признал главных фигурантов «Хоргосского дела» — Талгата Кайрбаева и Бахыта Отарбаева, виновными в организации преступного сообщества, экономической контрабанде, легализации денег, покушении на преступление и даче взятки. Талгат Кайрбаев был приговорен к 16 годам тюрьмы, а Бахыт Отарбаев к 13 годам. Суд также признал виновными и высокопоставленных должностных лиц КНБ Казахстана, включая полковников Талгата Жакаева и Ирлана Абдрахманова, а также полковника таможенной службы Бахытбека Курманалиева, которые покровительствовали мошенническим действиям на таможенных постах. Они были приговорены к тюремным срокам: Жакаев и Абдрахманов получили по 17 лет, Курманалиев получил 16 лет, а бывший начальник таможенного комитета по Алматинской области Курманбек Артыкбаев был приговорен к 14 годам тюрьмы. Другие участники дела, включая бывших начальников таможенных постов и других должностных лиц, также были признаны виновными и получили тюремные сроки, варьирующиеся от пяти с половиной до девяти лет.

«Примечательно, что оперативная разработка контрабандной схемы через таможенные посты «Хоргос», «Калжат» и «Достык» велась одновременно и КНБ Казахстана, и финансовой полицией, которую на тот момент возглавлял Кожамжаров, впоследствии ставший помощником первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, секретарем Совета безопасности Казахстана и Генеральным прокурором, и преданные ему представители правоохранительной системы Казахстана», — судя по всему, новый процесс обещает быть не менее скандальным.

Но и это не все. ТГ раскручивает скрытые детали этой криминальной истории: действия КНБ Казахстана тогда не увенчались успехом, и в результате целой череды событий на скамье подсудимых оказались сами сотрудники ключевой спецслужбы страны и, как считается, не последнюю роль в этом сыграл лично Кожамжаров, который был вовлечен в схемы, связанные с контрабандой, а значит, был заинтересован в том, чтобы фактически подставить сотрудников КНБ и обеспечить наличие в уголовном деле лжесвидетелей. Неслучайно в материалах дошедшего до суда «Хоргосского дела» так и не получили огласку многочисленные материалы об откатах, направляемых в адрес самого Кожамжарова, хотя, по оценке самих фигурантов дела, эти откаты могли составлять до 22 млн долларов ежеквартально.

«В настоящее время считается, что личное состояние Кожамжарова и его супруги оценивается в 450 млн долларов, включая активы и недвижимое имущество в Казахстане, а также за его пределами; так, например, известно, что Кожамжарову принадлежит вилла в ОАЭ престижном районе Emirates Hills, популярном среди британских футбольных звезд и мультимиллионеров», — сообщает ТГ.

Телеграмеры обращают внимание и на объемное выступление Президента Токаева на Национальном курултае в Туркестанской области.

« … задал явный идеологический вектор, вокруг которого должна строиться дальнейшая внутренняя и внешняя политика Казахстана…», — пишет ТГ.

Глава государства из почти полутора часов своего выступления говорил на русском языке не более 5 минут. Что это значит?

«… государственный язык отныне будет занимать подобающее и даже главенствующее место в общественно-политической жизни Казахстана. Впрочем, вероятнее всего, столь продолжительное выступление на государственном национальном языке являлось своего рода компромиссом, так как в то же время Токаев не поддержал требования национал-патриотов принять новый закон о госязыке и аннулировать статус русского языка как официального языка в Конституции Казахстана», — пишет ТГ.

На курултае глава государства еще заявил: после истечения этого срока Президенства не будет пытаться узурпировать власть в стране — уйдет в отставку.

Лепса развернули за млн

ORDA -126 094 (+ 972) подписчика на это неделе.

https://web.telegram.org/k/#@orda_kz

ТГ, кажется, не упустил ни одной важной новости последних дней со всех уголков Казахстана. Пробежимся «одной строкой».

Ураган поднял искусственное покрытие игровой площадки во дворе вместе с детьми в Караганде 19 июня, в 14.00 часов в микрорайоне Голубые пруды, 11/12. Происшествие зафиксировали камеры уличного наблюдения. Одного ребенка отбросило далеко к подъезду дома. За жизнь малыша борются реаниматологи.

У здания Карагандинской академии МВД РК снесло крышу – тоже ветер.

В Казахстане появится омбудсмен по защите прав потребителей.

Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства рассказал, что казахстанцы чаще жалуются на качество интернета и медицинских услуг. Количество обращений о нарушениях прав потребителей ежегодно растет на 20%.

Российский певец не выступит в Конаеве. Концерт отменили из-за негативной реакции казахстанцев.

«Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке…», — говорится в сообщении.

Казахстанцев возмутило высказывание Лепса — он обещал выплатить по миллиону рублей за каждый подбитый танк «Леопард», состоящий на вооружении Украины.

В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили убийство в Грузии казахстанской журналистки Жанботы Толеген. Она находилась там в частной поездке со старым знакомым, который и стал ее палачем.

Денег на всех не хватит: в МИИР рассказали о программе льготного кредитования – на 100 млн льготного кредитования решили закупить… общественные автобусы. Подробности – в ТГ.

***

Успешной всем недели! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А просматривая Telegram и YouTube-каналы, не забывайте: журналистика неотделима от политики. И читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. Напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать через сервисы накрутки. Поэтому имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.