Эстафета добра от Аружан Саин 23.06.2023 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 336 0 Экс-Уполномоченный по правам ребенка о том, почему добрые «в миру» чиновники от акиматов и министерств зачастую вынуждены играть роли злодеев Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Токаев освободил Аружан Саин от должности уполномоченного по правам ребенка Правоохранительное чудо при TikTok Реформы медленно разрушают систему здравоохранения Разные скорости Токаева Министерская «золотая» малышня должна уступить кресла профессионалам