Зачем Минкультуры опубликовало гонорары звезд, кто прокатил Рок-группу «Би-2″ и что в детских кружках преподавали сутенеры и секс-работницы?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Лето – это, что ни говори, большая перемена. Вот и некоторые «Телеги» уже отчаливают на другие берега — уплывают в отпуска. Но кто-то всегда пашет и летом. На этой неделе авторские и медийные «Телеги» отпахав по всем известным уже событиям, перешли к расследованиям коррупции и изучению природы обломов.

За что? Казахстанцы в шоке. Власти неожиданно отменили программу льготного автокредитования под 4%, а деньги направили на закуп общественных автобусов. Казахстан, Россия и теперь Кыргызстан начнут обмениваться данными граждан. Причем любыми. Как вам это нравится? А Антикор измерил глубину наивности — подсчитал: у граждан страны мошенники смогли увести 17 млрд тенге(!).

Огонь пожаров, между тем, как вирус блуждал не только по всему Казахстану. В Румынии на НПЗ, принадлежащем «КазМунайГаз» тоже был пожар и на заводе ферросплавов в Аксу – на 200 кв. метрах. Некоторые Telegram-каналы смастерили карты возгораний — там вся страна. Но ни этот огонь, ни Семейская трагедия не зажгли искры в душах чиновников – даже на заседаниях рабочих секций Национального курултая обсуждали проблему равнодушия чиновников во время национальной трагедии. Выгорели? Пора в отпуска!

В Казахстане с начала года выявлено 223 человека с двойным гражданством — ПС КНБ. ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане – здесь по мелкому не работают! Даниял Ахметов возглавит институт Абаеведения. Символично. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина проиграла во втором круге турнира WTA 500 в Берлине. 10 тысяч требований к бизнесу, несоответствующих нормам закона выявила НПП «Атамекен»….

А что коррупция? Казахстанским телеграмерам надо доплачивать за помощь в раскрытии коррупционных преступлений – бурят так, что диву даешься.

Словом, кому-то отличного отпуска, а мы пока почитаем «Телеги».

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Made in Казахстан

Фонд-Бюро расследований коррупции – 17 435 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@fund_anticorr

Коррупционные истории, которые на этой неделе предлагают авторы ФБРК одна краше другой. Телеграмер рассказывает как журналисты обратились к Генеральной прокуратуре, министерству юстиции, депутатам Парламента и другим заинтересованным организациям и госорганам выяснить почему из открытых реестров исчезли данные известных бенефициаров.

«Мы, и другие расследовательские редакции в последние два года все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда в реестрах вместо данных об учредителях крупных предприятий обнаруживаем строчку «Источник не предоставил сведения по учредителю». В основном это крупные ТОО, в истории которых обнаруживаются данные о крупных олигархах, принадлежащих к семье или связанных с семьей Назарбаева (собственно, других у нас и нет)», — цитирует ФБРК обращение редакции журналиста Дмитрия Шишкина.

По мнению авторов, такой нехитрый трюк провернули когда впервые заговорили о грядущем «транзите власти».

Казахстанские олигархи, делает вывод ТГ, имеют возможность скрывать свое участие в крупных активах благодаря приказу бывшего министра юстиции Берика Имашева, свата Дариги Назарбаевой. Telegram-канал публикует итоги своего расследования.

«Имашев был отправлен в отставку с госслужбы (в последние годы перед январскими событиями он возглавлял ЦИК) в январе 2022 года. Следующий за ним министр юстиции Марат Бекетаев, который в 2020 году подписал еще один приказ, вновь оставивший эту норму, был уволен тоже в январе 2022-го. Но их дело живет», — пишут авторы.

Интересно, какой ответ получат на свой публичный запрос авторы этого ТГ?

В «Телеге» вновь всплывает тема скандальной программы творческих кружков и спортивных секций Artsport – вслед за увольнением с должности детского омбудсмена Аружан Саин.

«…в шести регионах Казахстана по программе подушевого финансирования Artsport детей тренировали люди, имевшие судимость за организацию притонов, по стране зарегистрировано 20 подобных фактов», — сообщает ТГ ФБРК со ссылкой на Kursiv.kz .

Наибольшее число случаев, когда по программе Artsport работали экс-сутенеры и секс-работницы, зарегистрировано в Алматы. Аналогичные факты выявлены в Шымкенте, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и в Караганде.

Подробнее о расследовании — в ТГ.

На 1,5 млрд тенге нарушений всплыли при субсидировании АПК в области Жетысу.

«В 2022 году акиматы отчитались о возврате государству 130 тыс. га неиспользованных земель. А прокурорская проверка показала, что 60 тыс. га до сих пор принадлежат бывшим владельцам. В Алакольском и Ескельдинском районах не предпринимались меры по возврату 7,8 тыс. га земель, зарегистрированных на умерших людей», — все факты в ТГ.

Спустя три года после объявления моратория на приобретение госслужащими служебных автомобилей, чиновники и представители квазигосударственного сектора ЗКО снова решили покупать новые машины – телеграмеры ссылаются на расследование Ratel.kz.

«Речь идет именно о легковых автомобилях стоимостью минимум в 6,9 млн тенге каждый. В пресс-службе управления здравоохранения по ЗКО сообщили, что эти машины предназначены не для главврачей и не для директоров, а для общей работы персонала больницы», — сообщает ТГ.

Ранее в акимате области Жетысу тоже хотели закупить автомашины но не жадничать — на 500 млн тенге, несмотря на долгосрочный мораторий на покупку дорогостоящих авто, добавляют телеграмеры.

ТГ предлагает видео и фото новых дорог — Made in Казахстан – в Актюбинской области. Они обошлись бюджету в 19,7 млрд тенге. То, что на видео, без слез не взглянешь — мягко говоря, не отвечают требованиям СНиП. Но кого удивишь-то этим? Для себя же строим.

В обломах наша сила!

НЕХабар – 77 098 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@nehabar

Только правдивые новости обещает Telegram-канал. На этой неделе телеграмеры активно обсуждали отказ российскому певцу Лепсу в проведении концерта в Казахстане из-за его позиции по Украине, а следом казахстанцы дружно «прокатили» концерт группы БИ-2 в Семее — его тоже решили отменить.

«А ведь лидеры группы ранее заявляли, что все вырученные средства от концерта пойдут на благотворительность — тем, кто пострадал от пожаров в Абайской области. Причина — «многочисленные просьбы общественности».» — вступился за рокеров ТГ.

Однако, судя по комментариям, общественность оказалась не при чем. Отменила концерт БИ-2 …депутат маслихата, а местный акимат поддержал.

Телеграмер выложил ссылочку:

https://www.instagram.com/p/CtroX30LVYM/?igshid=Y2IzZGU1MTFhOQ==

Но все закончилось хеппи-энд: группа Би-2″ прилетела в Семей – они и не знали, что их уже не ждут, провела концерт, поклонники в восторге, деньги перечислены в помощь пострадавшим в Семейском пожаре. Все как обещали.

Но какой жесткий облом следом ждал очередников на льготное авто! Власти отменили программу льготного автокредитования под 4%, а все деньги решили направить на закуп общественных автобусов, в основном для частных, заметим, автопарков. Казахстанцы в шоке. Телеграмер ссылается на главу МИИР Марата Карабаева.

«По республике насчитывается 10 525 автобусов. Большинство из них изношены. Например, в Костанае изношен более 90% общественного транспорта. А в Уральске и Талдыкоргане 70% — ветхие. 9 миллионов 300 тысяч казахстанцев ежедневно пользуются общественным транспортом», — спокойно объяснил министр.

Телеграмер поднимает еще одну серьезную проблему – несанкционированные, стихийные свалки в городах и селах. Это просто беда какая-то, куда смотрит минэкологии?

«…а в Астане свалки находятся прям под окнами жилых домов.️ Живой пример — ЖК Астана. А таких локаций в городе, с незаконными помойками, как минимум еще 500. Как решить эту проблему?», — сообщает ТГ.

20 июня в Астане в рамках Международного форума волонтеров состоялась сессия «Международные волонтерские инициативы: подходы и практики». В рамках сессии выступили представители крупных зарубежных организаций – телеграмер предлагает окунуться в работу форума.

Наконец, Парламент принял закон: заниматься возвратом незаконных активов будет новое ведомство при Генпрокуратуре.

«На совместном заседании палат депутаты приняли поправки в конституционный закон РК «О прокуратуре», которые направлены на создание механизма возврата незаконно приобретённых и выведенных активов», — пишет ТГ со ссылкой на официальное сообщения.

Все не говори, да

Shishkin_like – 11714 (+58) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@shishkin_like

ТГ предлагает медиаобзоры казахскоязычной прессы, новости и свою исследовательскую работу по изучению мира коррупции. Например, у кого из госслужащих есть бизнес-портфель?

«Большие чиновники, когда у них обнаруживают дорогие вещи или объекты недвижимости, дежурно отвечают журналистам — заработали на них давно, когда занимались бизнесом. Так было в случае с виллой во Франции у заместителя генпрокурора Улана Байжанова (мы подробно писали и о вилле, и о бизнесе, который, вероятно, принес на нее деньги, но в биографии не отражен) и с дорогими часами акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева (о нем и его часах мы тоже писали — причем не нашли данных о солидных доходах в прошлом)», — рассказывает телеграмер.

Вот редактор ТГ Маргарита Бочарова и решила составить перечень высокопоставленных чиновников — членов Правительства, акимов, руководителей агентств и других ведомств. Разделила их на тех, у кого есть опыт работы в частном секторе, и у кого — нет. За основу взяла официальные биографии госслужащих. Оказалось, кое-какие чиновники — еще те вруши.

«Из 55 человек, которые попали в наш список, чуть больше половины (28) никогда не работали в частных компаниях — в их портфолио лишь работа в государственных или квазигосударственных компаниях и ведомствах», — выяснили телеграмеры.

В ТГ можно ознакомится со списком.

Мулла мечети «Таспау Сәлімбай», обучавший детей на дому нормам религии, уволен.

«Рустем Аскаров, поддавшись эмоциям, допустил рукоприкладство… сейчас инцидентом занимаются правоохранительные органы», — написал в Facebook пресс-секретарь Духовного Управления мусульман Казахстана Агабек Конарбайулы. Ранее в Сети распространилось видео двух мальчиков школьного возраста со следами побоев на теле», — сообщает ТГ.

Как исправно духовные институты Казахстана платят НДС и есть ли им с чего платить? — новое расследование ТГ.

Согласно данным телеграмеров, по итогам переписи 2021 года, большинство казахстанцев — люди верующие. Почти 70% граждан называют себя мусульманами, еще 17% — христианами. 11% казахстанцев не указали в ходе переписи свою религиозную принадлежность, 2% респондентов заявили, что являются атеистами. Авторы берут статистику из нового доклада комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF). Сегодня в Казахстане зарегистрированы и действуют 18 религиозных объединений. По данным министерства информации и общественного развития (МИОР), это почти 5 тыс. юридических лиц, большая часть которых — мусульманские.

А вот «гонорарная сетка» знаменитых артистов, ведущих и творческих коллективов. ТГ приводит ее в порядке убывания цифр, опубликованных министерством культуры и спорта РК с пометкой «от». Министерство хочет изменить приказ «Об утверждении Правил финансирования и нормативов финансирования проведения социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий в РК и за рубежом, финансируемых за счет бюджетных средств». Минкультуры проанализировало гонорары артистов и опубликовало их на портале «Открытые НПА».

10 000 000 тг — Димаш Кудайберген,

5 500 000 тг — Мария Мудряк, Мирас Жугунусов,

5 000 000 тг — Роза Рымбаева, Айман Мусаходжаева,

3 300 000 тг — Тунгышбай Жаманкулов, Асанали Ашимов,

3 000 000 тг — Майра Мухаммедкызы,

2 500 000 тг — Райм (Райымбек Бактыгереев), Али Окапов, Ернар Садырбай.

В списке 18 звезд Казахстана. А зачем напечатали-то? Это не гонорары, это аргументы — основание для увеличения доли оплаты гонораров, если вдруг звезду придется пригласить. Правда, по ссылке, на которую ссылается ТГ, уже другая запись:

«Проект НПА был удален согласно официального запроса органа-разработчика НПА».

Но весь список опубликован в ТГ.

Все, безусловно, совпадения

Protenge – 20 009 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@protenge

«Самое большое сообщество казахстанцев, которым не все равно на что тратят их деньги», сообщают в профиле телеграмеры. И тут, вы не соскучитесь.

Позитивный, шустрый ТГ журналистских расследований по проведённым тендерам и госзакупкам — рай для Антикора и социально-активных налогоплательщиков.

Одна из историй. Подрядчик построил в селе Урджар области Абай бассейн с дефектами за 507 млн тенге, и теперь будет строить медицинский пункт в селе Феклистовка. Бассейн с тех пор стоит сухой – так и не заработал. А открыли его с помпой в День столицы еще в 2021 году. В августе 2022-го аудиторы нашли там строительные дефекты на 31,3 млн. Но подрядчик вышел сухим из воды — его даже не признали недобросовестным. А теперь доверили строить новый объект, на этот раз еще более социально-важный — медпункт в селе Феклистовка Восточно-Казахстанской области.

«У этого подрядчика есть история судебных разбирательств и по другим проектам. И у нас есть все поводы волноваться за медицинский пункт за 155 млн тенге. Дорогие читатели из села Феклистовка, пожалуйста, держите нас в курсе того, что у вас там происходит!», — пишут авторы ТГ.

Полюбившаяся цитата ТГ из интервью Даниала Ахметова журналисту Асхату Ниязову (автор ТГ «Обожаю»):

«Журналист: «Сын ваш — успешный предприниматель в двух областях. Это совпадение?».

Аким: «Ну, это, безусловно, совпадение».

Ну вот и хорошие новости. В Алматы собираются потратить 29,7 млн тенге на экскурсии для взрослых и детей с инвалидностью из малообеспеченных семей. Для 1000 человек будут организованы не менее трех экскурсий в Алматы и Алматинской области. В поездках предусмотрены игры, питание, группы будут сопровождать фотограф, видеограф, профессиональный гид и медработник.

«Будем следить за этим лотом и напишите нам, если вашим знакомы или близким удастся попасть на эту экскурсию», — обратная связь тут, судя по всему, работает.

ТГ предупреждал, что спектакль «Бөрте» за бюджетные 246 млн тенге не окупится. Даже спустя два года.

«На спектакль «Бөрте» в Туркестане, который поставил итальянский режиссер Давид Ливермор, потратили 246,7 млн тенге в 2021 году. Тогда нас заверяли, что спектакль будут показывать несколько лет, и к лету 2023 года он окупится за счет туристов. Мы решили это проверить. В Управлении культуры Туркестанской области нам сообщили: «на сегодняшний день спектакль «Бөрте» принес доход 25,6 млн тенге». В ДЕВЯТЬ раз меньше суммы, потраченной на постановку самого спектакля», — пишут авторы.

Но «Бөрте» занял и несколько призовых мест — один раз даже получили премию в 10 млн тенге, сообщает ТГ.

Очередной Lexus LX570 за 51,5 млн тенге дарят госорганам, пока Минфин медлит с принятием поправок в правила передачи люксового конфиската, предупреждают телеграмеры.

«Акмолинский Комитет госимущества в очередной раз выставил на торги новый Lexus за 51,5 млн тенге. Но снова не на продажу, а для передачи госоргану. …Проект поправок уже прошел обсуждение на сайте открытых НПА. И у него нет ни одного голоса «против» от казахстанцев. Но в Минфине документ почему-то до сих пор не подписали», — сообщает ТГ.

Эх, не все мушкетеры

Дядя Ваня – 1 544 подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@uncle_Vanja

Спортивный мир Telegram-канала живет своей жизнью и в целом зеркалит общую повестку гражданского общества. Труд тяжелых побед, разочарований в провалах, интриги, замешанные на закваске коррупционных скандалов.

ТГ дает интервью с 2-кратной чемпионкой мира по тяжелой атлетике Светланой Подобедовой. Спортсменка расскажет, чем занимается после завершения спортивной карьеры, почему вернула «Золото» Олимпиады в Лондоне-2012 в МОК, и что происходит в ее личной жизни: «… из-за обвинений в употреблении запрещенных препаратов пришлось расстаться сделать этот шаг раньше…».

А во сколько обходится отечественный спорт налогоплательщикам?

«Судя по всему, южане больше всех в Казахстане любят футбол. Такое мнение складывается, когда видишь сколько денег вкладывают власти Шымкента в эту популярную игру», — пишет телеграмер.

«Дядя Ваня» раскопал на сайте госзакупок, что в городе-миллионнике с 1 января по 16 июня текущего года было заключено 27 контрактов с 18 поставщиками услуг на общую сумму в 5 842 842 304 (!) тенге. Ну, и примеры, конечно: автор дает ТОП-8 самых дорогостоящих спортивных тендеров в Шымкенте за этот период. Например, «Услуги за участие во втором этапе Лиги конференции УЕФА» — 1 400 000 000 тенге. «Услуги по организация и подготовке основного состава шымкентской городской футбольной команды и обеспечению их участия в Лиге Европы УЕФА и Лиге Конференций УЕФА в 2023 году» — 1 200 000 000 тенге.

После начала Департаментом АФМ по г. Алматы проверки законности расходования организаторами турниров по казакша курес «Қазақстан барысы» 1,075 млрд тенге бюджетных средств «Дядя Ваня» тоже покопался в этом деле и выяснил, почему организаторы состязаний по национальной борьбе предпочитали не «светить» свои доходы.

Не секрет, что долгое время владельцем и идейным вдохновителем культового турнира считается общественный деятель Арман Шураев. Да и он сам никогда не скрывал, что «Қазақстан барысы» — его детище, пишет ТГ.

«Сначала все смеялись надо мной, не верили, — рассказывал он в интервью YouTube-каналу «Министерство спорта». – Спустя 4-5 лет, когда наших победителей стали узнавать, как олимпийских чемпионов, началась ревность. Как говорится в русской пословице: «У победы — сто отцов, а поражение — сирота». Каждому захотелось получить свой кусочек славы. Многим не нравилось, что проект принадлежит единолично какому-то Шураеву», — цитирует ТГ.

Судя по кулуарным разговорам, несколько лет назад Шураев продал свое детище, продолжает автор. По слухам, новый хозяин выложил за раскрученный проект несколько миллионов долларов. Правда это или нет, судя по всему, придется разбираться АФМ.

Подробности — в ТГ.

Что еще происходит в мире спорта. Боксера Жана Кособуцкого лишили боя за океаном — не пустили в США. Его поединок против топ-проспекта из США Джареда Андерсона должен был состояться 1 июля в Толедо (США). Но у нашего нокаутера возникли проблемы с получением визы. Менеджеры американца быстро нашли замену казахстанскому бойцу. Фехтовальщики завоевали «серебро» на чемпионате Азии по фехтованию. В финале общекомандного первенства наши «мушкетеры» уступили соперникам из Японии. В предварительных состязаниях они оказались сильнее соперников из сборных Филиппин, Узбекистана, Южной Кореи.

А непредсказуемый Бублик творит чудеса, пишет ТГ.

«На теннисном турнире в немецком Галле казахстанский теннисист Александр Бублик (№ 48 в рейтинге ATP) во втором круге 22 июня встретился с хозяином корта Яном-Леннардом Штруффом (21). Казахстанец в первом раунде победил хорвата Борну Чорича. Он уже как минимум заработал 32 105 евро. Общий призовой фонд турнира — 2 195 175 евро. Это на 19,7 % больше, чем в 2022 году. За титул в Галле полагается бонус в размере 477 795 евро и 500 рейтинговых очков. Действующим победителем турнира в Галле является поляк Хуберт Хуркач», — сообщает телеграмер.

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал обновленный рейтинг команд Мирового тура и лучших велогонщиков планеты. В Международной табеле о рангах выше всех из «астанчан» расположился британец Марк Кавендиш – 100-я позиция. Из казахстанских гонщиков — Алексей Луценко. Он занимает в рейтинге 106 место. В общекомандном первенстве казахстанская команда поднялась на строчку и теперь занимает 21 место.

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Счастливых всем выходных! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А просматривая Telegram и YouTube-каналы, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. Напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать через сервисы накрутки. Поэтому имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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