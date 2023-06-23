«Корни казахстанской коррупции. А ведь всех не пересажаешь?!». «Трансформация СМИ: как сохранить газеты?». «Почему нужно снизить пенсионный возраст для женщин с детьми»

Сетевой Казахстан 23 июня 2023г.

NP . KZ . «Корни казахстанской коррупции. А ведь всех не пересажаешь?!» — С плановыми посадками госслужащих казахстанцы давно свыклись. Этим у нас действительно никого не удивишь. Да и кому удивляться, если всем приходится постоянно соприкасаться с чиновниками разного уровня (начиная с дошкольного и школьного образования и кончая теми самыми «вице-министрами»), и все нюансы и «местные особенности» этого процесса впитываются в обществе с молоком матери? Так что заступлюсь за мужей (и жен) государственных. А что, остальная часть казахстанских граждан сплошь состоит из кристально чистых высоконравственных людей? В таком случае, откуда вообще берутся все эти коррумпированные бюрократы, алчные полицейские, падкие на «благодарность» врачи, богатые педагоги?

FORBES . KZ . «Как братья Махмудовы построили свою бизнес-империю» — Из «комка» в Алматы до диверсифицированного бизнеса с многомиллиардными оборотами и присутствием в США. Orbis в переводе с латыни – круг, а также солнечный диск и колесо Фортуны. То есть связь с автодилерством и автосборкой, «корневой» деятельностью группы Orbis Kazakhstan, принадлежащей Фарруху и Сухрабу Махмудовым, казалось бы, проглядывается. Но, оказывается, ее основатели имели в виду другой, более философский смысл этого слова – обитаемый мир, то есть то, что греки называли ойкуменой.

KAZPRAVDA . KZ . «Трансформация СМИ: как сохранить газеты?» — В розничной продаже нет качественной казахстанской прессы, с трудом можно найти киоски с периодикой. Нация перестает читать газеты. Между тем на Национальном курултае Глава государства сказал о том, что массмедиа – важный институт для всесторонней модернизации страны. Они выступают в качестве действенного канала связи между властью и гражданами, ключевого проводника различных точек зрения, надежного барометра общественных настроений. Президент поставил задачу кардинально перезагрузить информационную политику. И здесь нужно понять, какова роль печатных СМИ в строительстве Нового Казахстана и почему им уделяется все меньше внимания.

CARAVAN . KZ . «Почему нужно снизить пенсионный возраст для женщин с детьми – мнение» — А лучшего воспитателя, чем родная бабушка, для ребенка не найти, не зря же существуют понятия «этнопедагогика» и «преемственность поколений». Старшая женщина в доме, свободная от необходимости убегать куда-то с утра зарабатывать деньги и возвращаться вечером, практически не видя детей и внуков, не допустит бытового насилия в семье дочери или сына, займется внуком-подростком, если тот отбивается от рук. Научит внучек вести быт и правильно тратить деньги. Поможет по дому невестке, чтобы у той оставалось время для самореализации.

LITER . KZ . «Вода ошибок не прощает: столичный водолаз назвал самый опасный водоем в Астане» — С началом купального сезона новостные сводки сообщают о случаях утопления людей на водоемах. Когда пострадавшего не могут найти, на вызов приезжают водолазы столичного департамента по чрезвычайным ситуациям. О том, как проходит подготовка водолазов, о профессиональных болезнях и опасных водоемах Астаны Liter.kz рассказал руководитель подразделения-спасатель, водолаз первого класса первой-второй группы специализации службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ столичного ДЧС Константин Новокшанов.

AZATTYQ . ORG . ««Товар едет напрямую в Россию». Как компании из Казахстана и Кыргызстана поставляют товары двойного назначения» — Казахстанские и кыргызстанские компании поставляют высокотехнологичную продукцию двойного назначения российским фирмам, которые связаны с военной машиной Кремля. Эти выводы следуют из нового расследования Азаттыка… Для компаний из центральноазиатских стран такие поставки чреваты введением так называемых вторичных санкций. Представители США и ЕС неоднократно поднимали этот вопрос в ходе официальных визитов в Кыргызстан и Казахстан в последние месяцы.

«Совет по этике как инструмент для увольнения неугодных. История выигравшего суд учителя» — Вслед за принятием в Казахстане закона «О статусе педагога» в школах были созданы советы по педагогической этике. Некоторые учителя-активисты говорят, что эти органы могут стать карательным инструментом в руках администраций школ. Азаттык поговорил с учительницей, которую уволили по требованию совета по этике, а затем восстановили по решению суда.

TENGRINEWS . KZ . ««Вроде европеец, а говорю қазақша». Как литовец из Карсакпая учит детей музыке и казахскому» — «Казахский я выучил благодаря соседям в общежитии», — начал рассказ Бронислав Бугинас. Литовец, который родился в поселке Карсакпай, что в Улытауской области, вот уже 10 лет преподает эстрадное пение столичным детям. Благодаря его методике слушатели изучают не только музыку, но и казахский язык и культуру.

INFORMBURO . KZ . «Парад выпускников прошёл в Алматы» — В Алматы прошла торжественная церемония награждения выпускников школ города знаком «Алтын белгі». На площади имени Абая перед Дворцом Республики собрались выпускники-отличники, победители олимпиад и научных соревнований, их родители и учителя.

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