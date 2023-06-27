«Право голоса – народу. В нынешнем году должны пройти выборы акимов районов и городов». «Новая альтернатива. Чем грозит отход от казахско-русского двуязычия?»

Сетевой Казахстан 27 июня 2023г.

NP.KZ . «Минздрав предупреждает» — Как сегодня можно возместить вред, причиненный ошибкой врача? Только подать в суд, чего, признаться, не пожелаешь и здоровому человеку, не то что пациенту, пострадавшему к тому же еще и от медицинской халатности. Однако ситуацию хотят изменить. Сейчас в Мажилисе рассматривается законопроект, предусматривающий внедрение в РК обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. По аналогии с Законом «Об обязательном страховании ГПО владельцев транспортных средств»

QMONITOR.KZ . «Право голоса – народу. В нынешнем году должны пройти выборы акимов районов и городов» — На текущий год запланировано проведение первых в истории Казахстана прямых выборов акимов районов и городов областного значения. Пока они пройдут в пилотном режиме, но впоследствии станут повсеместными. Это важный этап процесса политической модернизации, инициированной президентом страны, развития отечественной избирательной системы, её дальнейшей демократизации. Граждане получат возможность оказывать непосредственное влияние на формирование органов исполнительной власти в соответствующих административно-территориальных единицах.

«Новая альтернатива. Чем грозит отход от казахско-русского двуязычия?» — В рамках обсуждения проекта концепции развития языковой политики в РК на 2023-2029 годы в предыдущих номерах газеты наши собеседники в основном говорили о многочисленных проблемах в сфере функционирования государственного языка и путях их решения. Сегодня мы решили продолжить разбор документа с историком и политологом Николаем Осиповым, но взглянув на ситуацию с другого ракурса – а именно как новая стратегия в случае её принятия отразится на казахско-русском двуязычии, на котором, собственно, и основывалась до сих пор языковая политика в Казахстане.

TIME.KZ . «Берегите нервы — время ещё есть» — Продлевать процесс легализации автомобилей, ввезенных в Казахстан в том числе из стран ЕАЭС, не будут. 1 июля завершится прием заявлений на регистрацию этого транспорта. Об этом в понедельник на брифинге сообщил старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Алтынбек ЖАМАЛИЕВ.

TENGRINEWS.KZ . «Новый Генплан: что подразумевает «ревитализация» микрорайонов Алматы» — В мае этого года правительство утвердило новый Генеральный план Алматы до 2040 года. Согласно новому документу, в Алматы будет проведена «ревитализация микрорайонов».

Что под собой подразумевает «ревитализация» микрорайонов — на запрос корреспондента Tengrinews.kz ответил генеральный директор ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов.

SPUTNIK.KZ «Россия не запрашивала помощи ОДКБ – МИД Казахстана» — Во время военного мятежа участников ЧВК «Вагнер» Россия официально не запрашивала помощи у Организации Договора о коллективной безопасности, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.



«По линии министерства иностранных дел с российской стороны никакой помощи официально не запрашивалось», — сообщил Смадияров.

«Евгений Примаков: казахстанским студентам выделяют 800 квот на бесплатную учебу в РФ» — Глава Россотрудничества рассказал о проектах по продвижению русского языка и русской культуры на постсоветском пространстве

INFORMBURO.KZ «Сколько продлится следующий учебный год в Казахстане, решат эксперты. Кто они и какова их личная позиция» — Эксперты выступают за сохранение продлённого учебного года, но с некоторыми оговорками. Окончательное решение по вопросу ещё не приняли.

Что случилось. В Министерстве просвещения провели очередное заседание экспертной комиссии, которая должна решить, сохранять ли 36 недель обучения и в следующем учебном году. Члены экспертной комиссии поддержали решение о продлении. При этом они заявили, что в таком случае необходимо вносить корректировки в содержание учебных программ и устанавливать кондиционеры в классах из-за климатических условий, чего не было сделано в завершившемся учебном году. Эксперты также ратуют за академическую свободу в специализированных школах, чтобы руководители могли сами распределять, на что тратить дополнительные учебные часы.

VECHER.KZ «В Мажилисе поздравили журналистов с профессиональным праздником»



По решению комиссии из числа депутатов, в этом году победители были определены по семи номинациям. Парламентская премия журналистам вручается в восьмой раз.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил лауреатов премии «Парламент сөзі» и всех представителей средств массовой информации с профессиональным праздником.

«День журналистики – это не только ваш праздник, это праздник всего общества. Потому что современное общество невозможно представить без вас, представителей СМИ. Я искренне благодарен вам за объективную работу по разъяснению законотворческой деятельности. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов, – сказал спикер Палаты.

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