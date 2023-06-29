5G уже в Казахстане: страна шагает в ногу с мировыми трендами, не уступая развитым странам

249 операторов в 97 странах и территориях запустили 5G в коммерческую эксплуатацию

Внедрение 5G является одним из наиболее важных трендов последних нескольких лет, особенно — в «постковидный» период. Если даже пятью годами ранее 5G был всё ещё целью, вокруг которой оставалась некая неопределённость, то сейчас это уже реальность. Как мы писали ранее, уже сейчас в сеть 5G в виде тестов, пилотных проектов, приобретения лицензий, плановых и фактических развёртываний инвестировали средства 523 оператора в 155 странах и территориях. Из них 249 операторов в 97 странах и территориях запустили 5G в коммерческую эксплуатацию. Развитие и внедрение сети пятого поколения идёт полным ходом, и миллионы людей по всему миру уже пользуются новыми возможностями.

Активно покупаются необходимые для внедрения 5G частоты. Согласно данным GSA, в 2021 году количество аукционов и присвоений спектра достигло в общей сложности 140,1 млрд долл. США, что значительно больше, чем в 2020 году, когда показатель составлял 37,7 млрд долл. США. В 2022 году было выделено ещё 26,6 млрд долл. США с учётом летнего аукциона в Индии. С конца 2015 года аналитики GSA определили 59 стран и территорий, которые выставили на аукцион, передали или продлили лицензии на спектр C-диапазона, с намерением открыть частотный диапазон для мобильного широкополосного доступа и использования 5G. С августа 2022 года аукционы завершили Канада, Казахстан, Черногория и Нигерия.

Стоит отметить, что в Казахстане также активно развиваются телеком-технологии и — в первую очередь — мобильный интернет. Ранее, в 2021 году, в стране уже был осуществлён пилотный запуск сетей 5G. А 22-23 декабря 2022 года МЦРИАП РК организовало аукционы для присвоения полос радиочастот для 5G. Первый лот предлагался в полосах радиочастот 3600–3700 МГц (100 МГц), второй — в диапазоне 3700–3800 МГц (100 МГц). Начальная цена каждого лота составила 1,76 млрд тг. В результате цена лота № 1 увеличилась до 62,7 млрд тг, а предложение за лот № 2 составило рекордные 93,4 млрд тг. Победителем стал консорциум в лице АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком Сервис», известный под брендами «Tele2» и «Altel».

В результате уже с начала 2023 года Tele2 и Kcell активно запускают сети 5G в РК, причём плюсы уже можно ощутить.

Заметим: конечные цены на частоты в аукционе были увеличены по сравнению с начальной ценой весьма серьёзно, и, учитывая, что это был первый аукцион, конечную цену справедливо брать за основу при проведении последующих аукционов. В целом, согласно отчёту GSA, стоимость аукциона в Казахстане не превысила среднюю цену по миру. Кроме того, на представленном ниже графике видно, что многие операторы в других странах заплатили за нужный спектр гораздо больше, чем в Казахстане, причём данные покупки были осуществлены намного ранее.

Важно то, что Казахстан начал активно развивать и внедрять сеть пятого поколения наряду с развитыми странами, причём, с учётом мировых тенденций — довольно быстро. По сравнению со странами ЦА, Южного Кавказа и ЕАЭС Казахстан — один из лидеров в части развития 5G. По данным GSA, к 2030 году Казахстан продемонстрирует одни из лучших результатов по внедрению 5G среди стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

В целом, если рассматривать опыт других стран, то лучшие результаты по внедрению сети 5G демонстрирует Китай. Через четыре года после того, как Китай выдал коммерческие лицензии на 5G местным компаниям, 5G появился почти в 60% экономических категорий страны. Эксперты отметили, что Китай лидирует в мире по интеграции 5G в реальную экономику. Согласно отчету CCTV, Китай построил крупнейшую в мире сеть 5G с использованием самых передовых технологий. По состоянию на конец апреля в стране насчитывалось более 2,73 миллиона базовых станций 5G, при этом сети 5G покрывали все города уровня префектур и городские районы уездного уровня. Более 600 миллионов домохозяйств использовали мобильные телефоны 5G. Телекоммуникационная отрасль Китая инвестировала в строительство сети 5G почти 600 миллиардов юаней (84 млрд долл. США).

Напомним, что сетями 5G в Казахстане до 2027 года планируется покрыть до 75% городов республиканского и до 60% городов областного значения. В частности, Tele2/Altel делает всё, чтобы ускорить сроки всех запланированных в рамках лицензионных обязательств работ. Только в Астане сегодня действуют уже 21 базовая станция с доступом к технологии пятого поколения. Компания инвестирует не только в активное развертывание 5G, но и в постоянное улучшение работы действующих станций. Так, например, до конца 2023 года запланирована модернизация 100% базовых станций в Астане и строительство новых для расширения ёмкости сети при растущем потреблении (мировая тенденция показывает рост в 30% ежегодно).

Уже сейчас жители крупных городов Казахстана могут протестировать новую сеть 5G, причём покрытие активно растет. Ниже в инфографике приведена зона покрытия 5G от Tele2/Altel в городах Алматы, Астане, Шымкенте и Туркестане.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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