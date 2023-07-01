«Увеличивающаяся нехватка жилья может вызвать в стране социальную напряженность: что происходит», «Наша столица — вольная птица»

Сетевой Казахстан 1 июля 2023г.

QMONITOR.KZ . «Казахстанские гимнасты: историческое достижение и олимпийские перспективы»

— Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике впервые в истории стала призёром в командном многоборье на чемпионате Азии и теперь продолжит борьбу за то, чтобы поехать на Олимпиаду-2024 полным составом. Кроме того, там, в Сингапуре, она завоевала две медали, включая одну золотую, в индивидуальных дисциплинах, а в самой престижной из них – в личном многоборье – представитель нашей страны занял 4-е место. С учётом уровня конкуренции на Жёлтом континенте такие результаты можно назвать весьма обнадёживающими.

CARAVAN.KZ . «Увеличивающаяся нехватка жилья может вызвать в стране социальную напряженность: что происходит» —

Казахстанская реальность такова, что переехать от родителей в собственную квартиру могут позволить себе далеко не все выросшие дети.

Да и снимать «однушку» стоимостью в среднемесячную зарплату соглашаются немногие. И потому многие часто вынуждены выбирать жизнь на родном диване. Так в чем же дело? В социально-экономической неустроенности сегодняшнего общества или в поколении инфантильных молодых людей, которые отказываются взрослеть? Между тем в прошлом году в Казахстане расширили понятие «молодежь», и теперь молодежью в республике считаются казахстанцы от 14 до 35 лет. К началу текущего года в стране насчитывалось 6,05 миллиона человек, относящихся к молодежи – на 17 тысяч человек больше, чем годом ранее. И это почти 31 процент от всего населения РК.

Всего же казахстанцев до 35 лет в ближайшее время станет уже 11,53 миллиона человек, что на 32,5 тысячи больше, чем годом ранее. Это свыше 58 процентов от всего населения республики. Более того, в РК заметно выросла и численность детей, что в свою очередь окажет уже через полтора десятка лет серьезное влияние на численность молодежи.

Вот только эта категория наряду, впрочем, со всеми остальными нуждающимися остро переживает нехватку жилья. И ее решению не помогают никакие ни государственные, ни специальные, ни региональные льготные программы, даже от Отбасы банка.

LSМ.KZ . «Нацбанк прояснил ситуацию по интеграции платежной системы с Россией» — Ранее СМИ проанонсировали, что один из банков РФ тестирует переводы в системе быстрых платежей (СБП) со странами-членами ЕАЭС.

В свою очередь в Нацбанке пояснили, что в настоящее время работа системы мгновенных платежей (СМП) с другими сервисами не планируется. Кроме того, главный банк намерен сосредоточиться на внутреннем рынке.

«В рамках СМП проводится масштабирование сервисов с учетом бизнес-интересов и востребованности сервисов среди участников системы, в связи с чем вопросы интеграции СМП с другими платежными сервисами для совершения трансграничных переводов в настоящее время не рассматриваются», – ответили в финструктуре на официальный запрос LS.

INFORMBURO.KZ . «Пособия, пенсионные накопления, тарифы: что изменилось в Казахстане с 1 июля» — В Казахстане вступил в силу Социальный кодекс, который предусматривает рост отдельных видов пособий, а также расширение доступа к использованию пенсионных накоплений. Также 1 июля истекает срок легализации иностранных автомобилей и вводятся некоторые новые тарифы.

FORBES.KZ . «Как казахстанец стал одним из самых знаменитых виолончелистов мира» — Казахстанца Эльдара Сапараева без ложной скромности можно назвать одним из лучших виолончелистов в мире. Обладатель премий международных конкурсов в Швейцарии, Хорватии, Италии, Германии. Он выступал в концертных залах по всему миру. Сейчас Сапараев живет в Германии, и при этом умудряется преподавать в Люблянской академии искусств (Словения) и в Казахском национальном университете искусств; занимается камерной музыкой в рамках своих фестивалей в Германии и Швейцарии, руководит собственным фондом поддержки молодых исполнителей, дает сольные концерты и дирижирует.

TIME.KZ . «Наша столица — вольная птица» — Аким Астаны Женис КАСЫМБЕК настаивает не связывать никак — от слова “совсем” — отставку его предшественника Алтая КУЛЬГИНОВА с должности вице-премьера с рабочим визитом нынешнего градоначальника в Акорду, а отказ от праздничного салюта на День столицы — с личностью первого президента.

Что такого рассказал Касымбек в Акорде, что на следующий день президент снял с должности вице-премьера Кульгинова, бывшего акима Астаны?

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