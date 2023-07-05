Война Миров. Фактор Лукашенко

Геополитическое значение Беларуси и ее лидера продолжает возрастать

Повышение геополитических ставок уверенно ведет к прямому военному столкновению России и НАТО. В Союзном государстве с Москвой находится Минск, который в силу географии будет на первой линии огня, да еще с трех сторон: Польша на западе, Литва и Латвия на севере, Украина на юге. Если с врагами у Александра Лукашенко все четко, то с друзьями много неопределенности. У президента Беларуси сложные отношения с рядом олигархическо-бюрократических группировок в Кремле, а воевать придется вместе. Поэтому часть наследства ЧВК «Вагнер» для белорусского лидера не прихоть, а жизненная необходимость.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО. (Фото © Сайт Президента Республики Беларусь)

Александр Лукашенко не компрадор. Разведка министерства финансов США (считается самой мощной экономической разведкой в мире) не нашла ни копейки на его заграничных счетах, да и самих таких счетов тоже. При этом президент Беларуси продолжает удивлять видавших виды экономистов тем, как ловко и умело он находит рынки сбыта для отечественной продукции высоких переделов.

Из-за войны санкций России с Западом белорусские машиностроительные предприятия завалены заказами. В Беларуси существует практика государственной поддержки заводов с нулевой рентабельностью, поскольку они обеспечивают занятость и дают людям зарплату (плюс отчисления в различные социальные фонды), а также сохраняют компетенции. Сегодня эти производственные комплексы расширяют производство, из-за чего в штаты активно привлекаются пенсионеры, выступающие в роли мастеров-наставников для молодежи.

Военная организация Беларуси сильно отличается от российской. Если мы посмотрим на Кремль, то у президента Владимира Путина есть министр обороны Сергей Шойгу, который обеспечивал главе государства лояльность армии, а Валерий Герасимов в качестве неинициативного начальника Генштаба гарантировал от «сюрпризов». В мирное время модель работала сносно, а с началом войны и вскрывшимися язвами чудовищной коррупции быстро показала свою неадекватность моменту. Мятеж ЧВК «Вагнер» корнями вышел из общего несоответствия механизмов реагирования тем вызовам, которые поставила перед Россией СВО.

В Беларуси Александр Лукашенко в качестве верховного главнокомандующего вникает во многие вопросы военного строительства. Модель «ручного управления» вообще характерна для стиля главы государства, поэтому военные моменты выступают всего лишь частным случаем общих управленческих практик.

До попытки государственного переворота 2020 года президент Лукашенко работал над тем, как сократить расходы страны на оборону. После начала войны на Украине вектор военного развития резко поменялся. Например, первоначально создание территориальных войск задумывалось в качестве экономии государственных ресурсов. ТерВо должны были насчитывать порядка 120 тысяч человек при регулярной армии в 60 тысяч и выступать ее резервом.

Теперь в планах Минска создание народного ополчения численностью в полмиллиона (население страны 9,2 млн). В своей организационно-штатной структуре территориальная оборона перейдет с батальонов на бригады. При этом спектр задач останется прежним, включая «ведение активной вооруженной борьбы на временно захваченной противником территории».

ЧВК «Вагнер» – это не только Евгений Пригожин, который выполнял функции менеджера и фронтмена, но и Совет командиров (5-6 человек) занимающийся вопросами боевой подготовки и планирования военных операций. Вроде как члены Совета командиров «оркестра» полностью меняют российскую прописку на белорусскую.

Открытым остается вопрос, как «Вагнер» будет совмещать свою основную деятельность в качестве «длинной руки» российских спецслужб в Африке и на Ближнем Востоке с подготовкой территориальных войск Беларуси. «Музыканты» потому и стали самой боеспособной частью вооруженных сил Российский Федерации, что постоянно участвовали в боевых действиях. В этом смысл и предназначение подобной структуры в современном мире.

Все эти вопросы требуют плотного контакта с Кремлем, а у Александра Лукашенко сложные отношения с группой его «башен». Российские компрадоры не любят белорусского лидера за то, что он наглядным примером показывает альтернативу присвоения природной ренте и складированию ее на Западе. Любители наживаться на схемах приватизации в обиде на Беларусь из-за того, что Батька отказался запускать этот процесс, способный олигархов двадцать существенно обогатить.

Рядовые россияне положительно относятся к модели Лукашенко за социальные гарантии и правопорядок по всей территории Беларуси, где уличный криминал сведен к минимуму. А это уже упрек в адрес государственных структур и служб РФ (включая силовые), отвечающих за данную повестку.

Война и война санкций показали, что если страна чего-либо не производит, то этого у нее фактически нет. Здесь Батька тоже нокаутом победил российских сторонников модели, по которой нужно гнать в развитые страны сырье, а на вырученные деньги покупать готовые товары.

К счастью для Александра Лукашенко, позиции многих его системных и идеологических противников в российской власти сильно пошатнулись. Часть олигархов просто отказалась от российского гражданства и «релоцировалась». Те олигархи, которые сосут всякое у западных партнеров, а потом учат население как правильно жить, оказались в сильном «игноре» со стороны общества. Еще вчера очень свирепые на внутреннем контуре Российской Федерации, сегодня они выступают презираемым посмешищем среди широких народных масс, а с точки зрения русского культурного кода это уже приговор и вопрос лишь в плоскости времени, когда он в мягкой или какой другой форме будет приведен в исполнение.

Еще одним ударом по русскоязычным олигархам стало то, что никто из миллиардеров не замечен в помощи российской армии. В ситуации, когда простые работяги и даже пенсионеры скидываются на дроны, прицелы и аптечки, это тоже мощный фактор дискредитации олигархата. Пока российская политическая и экономическая система выстроена под обслуживание интересов сверхбогатых людей, монополистов и высшей бюрократии (включая силовую), но меняется общественно-политический и психологический фон ее работы. А когда изменяется фон, тогда меняются и происходящие на нем процессы. Сейчас интрига в том, каким будет лаг по времени.

Президент Лукашенко – это не сферический конь в геополитическом вакууме. Принимая во внимание какой пышный прием был оказан ему в Пекине, Си Цзиньпин всем четко продемонстрировал, что белорусский лидер является и его геополитической креатурой. Правда, между Китаем и Беларусью находится Россия, где события в любой момент могут принять самый непредвиденный и идиотский характер. В этой связи опять же приобретает актуальность нахождения ЧВК «Вагнера» под рукой.

Батька качественно «зачистил» политическое поле от прозападной оппозиции, что значительно упрочило его позиции внутри страны. Даже если кому-то в душе не нравятся белорусские порядки, то цену протеста такие люди вполне внятно осознают. В итоге общество не путается в том, что государство считает правильным, а что нежелательным.

У Александра Лукашенко все в порядке с «красными линиями». После того, как Батька получил в свое распоряжение ракетные комплексы «Искандер», он один раз предупредил Киев (да и за компанию всех остальных), что ударит по центрам принятия решений в случае «неприятностей». Список претензий со стороны той же Украины к Минску большой. Главный в том, что на территории Беларуси находится довольно крупная группировка российских войск, включая авиационную составляющую. Но из батальона имени Калиновского (в нем за украинцев воюют белорусские националисты) на территорию Брестской или Могилевской областей никто рейдов а-ля Белгород не осуществляет. Находящиеся в пределах досягаемости артиллерии ВСУ белорусские населенные пункты никто на манер Шебекино не обстреливает.

На президента Лукашенко не действует такой фактор, будто он имеет дело не просто с Украиной, Польшей или Литвой, а со всей стоящей за ними совокупной мощью НАТО. Сказал, что «бахнет» при таком-то раскладе – и никто не спешит проверить на вшивость, флаг с официальной резиденции не сбивает.

В свое время часть бойцов украинского «Беркута» после Майдана перешла на службу в белорусские силовые структуры и никаких эксцессов на этой почве не было. Поэтому с «музыкантами», которые в качестве места дислокации выберут Беларусь, проблем у Батьки тоже не будет. В конечном счете и политик, и простой боец в подобной ситуации делает свой выбор сознательно.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.