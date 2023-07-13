О моём отце

В августе исполнится ровно год, как не стало Балташа Молдабаевича Турсумбаева

В августе этого года исполнится ровно год, как не стало видного государственного и общественного деятеля Балташа Молдабаевича Турсумбаева. Он дружил с огромным кругом людей — от политиков до журналистов, от простых тружеников до представителей культуры и искусства. Хотелось бы вновь вспомнить его, немного рассказать о нем. Не только как о государственном деятеле, а как о человеке, обладавшим огромной жизненной энергией, энтузиазмом, неподражаемой харизмой, которая действовала на каждого, кто хоть раз встречался с ним.

Не зря говорят, что взрослый человек тот, каким он был в детстве. Все люди формируются в своей семье, в той среде, которая его окружала с рождения, в которой происходила его социализация. И мой отец тому ярчайшее подтверждение. Ему довелось немало чего испытать, но ему всегда помогали закалка, полученная в детские годы и в целом по жизни, и то воспитание, которое он получил с младых ногтей именно в семье. За год до окончания института он остался круглым сиротой, потеряв маму. Отца не стало ещё раньше.

После окончания Омского сельскохозяйственного института отец приехал в Северный Казахстан вместе с нашей мамой. Начинал трудовую деятельность простым зоотехником. Видимо, папа проявил себя с самой лучшей стороны, поскольку его довольно быстро заметили. А вскоре он стал одним из лучших специалистов в регионе.

К Северо-Казахстанской области папа на всю жизнь сохранил тёплое отношение, передав это и нам. В этом регионе люди помогли ему сформироваться, отточить все его человеческие и профессиональные качества. Он научился быть сильным, бороться со всеми трудностями, и горой стоял за людей, за область. И люди это очень высоко и по сию пору ценят. Из СКО он ушёл в Министерство сельского хозяйства уверенным в себе профессионалом. Как он себя проявил на этом поприще, знают все, и я не стану тут много перечислять его заслуги и достижения.

Напомню такую деталь, например, после развала СССР отец был жестко против разрушения колхозно-совхозной системы, которую, он был в этом убежден, можно было вполне разумно приспособить к рыночным веяниям. Он предрекал возникновение тяжелых последствий для жизни сельского социума, который на тот момент даже превышал в процентном отношении городской…

К сожалению, во многом его слова оказались пророческими. Большинство сельчан попали в аховую ситуацию, резко разорились, люмпенизировались. С исчезновением коллективных форм собственности пропали и многие отрасли экономики. А ведь он просто хорошо знал сельское хозяйство Казахстана, его специфику, слабые и сильные стороны. И его радовало, когда поднимали вопросы о хоть каком-то развитии для восстановления сельской экономики с упором на рядового сельского жителя.

Помимо СКО особое место в его сердце отца всегда занимала Кустанайская область. Когда он стал главой администрации области, весь потенциал, как политика, хозяйственника, раскрылся именно на этой земле. Он душой и сердцем любил, и боролся за этот регион. Именно в Костанайской области собственно политика стала для него приоритетной, поскольку отец чётко осознал, что необходимо участвовать во внутренней политике страны с тем, чтобы создать достойную жизнь для граждан страны. Многое из того, что тогда высказывал отец, оказалось верным и сейчас мы видим, как создавшую ситуацию пытаются исправить. Речь идет о его знаменитом замечании по поводу тогдашних поправок в Конституции связанную с институтом президентства. После чего его быстро отправили из страны на дипломатическую работу.

Сегодня моего отца нет, но я вижу, что он нужен не только мне, близким, друзьям, но и стране, которая нужна в таких политиках, умеющих заглядывать в будущее. Возможно, его порадовали бы те реформы, которые сегодня идут в стране, потому что это во многом созвучно тому, что не раз и не два говорил сам. Например, вопросы о возврате земель сельскохозяйственного назначения и включения их в народно-хозяйственный оборот. Чтобы земля перестала быть залоговым «имуществом» в банках, а служила своему прямому назначению в русле программы продовольственной независимости. Не раз он успел высказаться и о возвращении выведенных на заграничные счета средств, которые, по своей сути, происхождению должны быть госбюджетными.

Отца всегда окружали интересные люди. Особенно примечательна его дружба и тесное знакомство с журналистским сообществом, еще с начала текущего века он тесно общался с журналистами Юрием Мизиновым, Айгуль Омаровой, Джанибеком Сулеевым, Кенжебаем Тогубаевым… Позже к ним прибавились главный редактор газеты DAT Ермурат Бапи, соратники по общественно-политической деятельности Еркин Ракишев, Болатхан Шакиров, Куаныш Турабаев, Петр Своик и еще многие и многие другие, кто так или иначе во многом разделяли его убеждения. Обширные знакомства у него были и с зарубежными деятелями из всяких сфер, включая ту же журналистику… Всех их хочу поблагодарить за поддержку и то, что не раз они были рядом.

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