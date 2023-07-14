«Самый большой риск для Казахстана – потеря суверенитета». «В текущей модели Казахстан все глубже погружается в «режим выживания». «Доктрина прорыва: какие реформы нужны Казахстану?». «Как Назарбаев устранил Сулейменова не огнем и водой, но медными трубами»

Сетевой Казахстан 14 июля 2023г.

NG . RU . «Самый большой риск для Казахстана – потеря суверенитета» — Министр иностранных дел Республики Казахстан (РК) Мурат НУРТЛЕУ назвал три проблемы для Центральной Азии, которые требуют пристального внимания – это вода и окружающая среда, пограничные споры, а также ситуация в Афганистане…

Есть риски для Казахстана – потеря суверенитета, но не сегодня. Такую точку зрения высказал директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК Еркин ТУКУМОВ в ходе Центральноазиатского форума по безопасности и сотрудничеству «Азия в меняющемся мире: повестка для будущего», который проходит в Астане 13–14 июля — Президент начал серьезные политические реформы, но сейчас нам нужны и серьезные экономические реформы, к которым мы только начинаем приступать.

TURANPRESS . KZ . «Экономика в режиме умирания – эксперты» — Инфляция, инфраструктурный кризис, повышение тарифов, слабый рубль и санкции – казахстанская экономика не может выбраться из эпохи турбулентности. Почему нам вновь придется затянуть пояса?.. По его словам Петра СВОИКА, сейчас правительство занимается «поддержкой штанов», и программу-минимум чиновникам удается выполнять: бюджет сводится, пенсии и зарплаты, хоть и маленькие, выплачиваются, курс тенге поддерживается. То есть сохраняется видимая стабильность, но вопросы развития принципиально не решаются. В текущей модели Казахстан все глубже погружается в «режим выживания».

365 INFO . KZ . «Доктрина прорыва: какие реформы нужны Казахстану?» — Известный экономист Магбат СПАНОВ опубликовал часть своего доклада с научной конференции, при этом посетовав, что не может опубликовать все, без купюр. Потому что «поймут неправильно, вырвут из контектса и переврут» — Популистские решения руководства страны постоянно вынуждали Правительство заимствовать финансовые средства из Национального нефтяного фонда, что в итоге привело к его сокращению с 75 млрд. долл. до 57, за последние несколько лет. При этом мировая конъюнктура на сырье показывала динамику роста и внешнеторговый баланс был всегда положительным. Все это говорит о неэффективности управления макроэкономическими и социально-политическими реформами. В итоге, фрагментарные изменения в экономическом, социальном и политическом ландшафте привели к потере управления экономическими и социальными процессами.

EXCLUSIVE . KZ . Макскат НУРПЕИСОВ — «Как Назарбаев устранил Сулейменова не огнем и водой, но медными трубами» — Сегодня отношение в обществе к прославленному поэту, политику и дипломату Олжасу СУЛЕЙМЕНОВУ неоднозначно. Однако необходимо помнить, что в свое время он был настолько популярен среди народа, что первый президент вынужден был не только с ним считаться, но и оценивать его как серьезного конкурента. Политическое устранение Сулейменова – одна из самых изощренных многоходовок Назарбаева.

QMONITOR . KZ . «Миграция между Казахстаном и Россией: теперь счёт в нашу пользу» — В нынешнем году в Казахстане просматривается новый миграционный тренд: людей, прибывающих на постоянное место жительства в нашу страну, становится всё больше, а уезжающих – всё меньше. Более того, впервые за последние двенадцать лет сальдо миграции стало положительным. И уж вовсе трудно было ожидать выхода его в плюс применительно к процессу перемещения людей между Казахстаном и Россией, ведь такого никогда прежде, если брать период после распада Советского Союза, не было. Но теперь и это произошло!

NOMAD . SU . «Что дает Казахстану закон по возврату незаконно приобретенных активов – мнение политолога» — Казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ назвал принятый закон по вопросам возврата незаконно приобретенных активов нужным стране. При этом он считает, что эффективность документа зависит от того, как будут применяться его нормы, передает корреспондент «Казинформ». По его мнению, широкое применение закона, а именно изъятие всех когда-то приватизированных активов, разрушит экономическую структуру, которая есть в Казахстане. По словам политолога, пытаясь привлечь иностранных инвесторов и демонстрируя чрезмерную склонность к отъему ранее приватизированных активов, государство может ухудшить инвестиционный климат. С другой стороны, как подчеркнул Данияр Ашимбаев, есть определенные лица, в руках которых сосредоточены огромные ресурсы. Это экономическая власть, которую неоднократно конвертировали в политическую.

KZAIF.KZ. «В отпуск по горящей путевке» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о летнем сезоне отпусков и, одновременно, о горячих событиях, которые в этот сезон происходят, и что за ними кроется — Прославляя или проклиная прошлого президента, мы невольно признаём, что власть нынешняя не даёт нам ярких эмоций, на неё бесполезно молиться или злиться, а можно только принимать – как засуху или как живительный дождь. Это уж дело вкуса. Мне всё равно, когда отмечать День столицы, я не понимаю тех, кто ожесточенно спорит об этом. Астана – и до переименования в Нур-Султан, и после – не стала триггером развития страны, вот это главное!

AZATTYQ . ORG . ««Может повторить судьбу Аральского моря». Мелеющий Каспий: вчера и сегодня» — Режим ЧС местного масштаба в Актау, который ввели в прошлом месяце в связи с обмелением Каспийского моря, продлён до августа. Власти подтверждают, что ситуация вокруг водоёма сложная. Местное население опасается, что откладывание решения проблемы может привести к повторению трагедии высохшего Арала.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Защитники страны играют в азартные игры»: депутат о проблеме лудомании в казахстанской армии» — Депутат мажилиса и сопредседатель партии «Respublica» Руслан БЕРДЕНОВ в интервью YouTube-каналу «Сұрауы бар» рассказал, что среди школьников и военных много лудоманов — На данный момент около миллиона человек являются азартными игроками. Среди них много школьников… Недавно я встречался с военными. Они рассказали, что только на прошлой неделе в армии произошло три случая самоубийства, из-за азартных игр. Это ужасная ситуация. Наши защитники, защитники страны, увлеклись азартными играми! У нас без войны люди умирают. Так посмотреть, у нас каждый день траур, так как 14-15 человек в день или даже больше идут на самоубийство из-за азартных игр.

KAZPRAVDA . KZ . «Алматы закрыт на ремонт!» — Кто бы знал тогда, что мелкие дорожно-строительные работы на улице протяженностью менее километра перерастут в масштабное «благоустройство», охватившее ряд таких крупных городских магистралей, как проспекты Аль-Фараби, Абая, Сейфуллина, улица Саина? В последние дни Алматы оказался закован в бесконечные десятибалльные пробки: на дорогах наблюдаются полный коллапс и хаос. Популярными мемами в местных пабликах стали: «Алматы закрыт на ремонт»; «Куплю место в начале пробки»; «Продам машину, куплю вертолет»; «Жастық шағым пробкада өтетін болды». И действительно, почти полдня тратят алматинцы на проезд до работы и обратно, тогда как раньше это сос­тавляло всего пару часов. К слову, резко поднялся спрос на самокаты.

CARAVAN . KZ . «На сотовых операторов в Казахстане найдут управу: что происходит» — Сотовые операторы в республике постоянно принудительно меняют тариф своим абонентам, повышая его периодически минимум на 30 процентов. Можно ли найти на них управу? Можно – говорят в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК. Для этого в Казахстане рассматривают возможность ввода государственного регулирования цен на услуги операторов мобильной связи. Чему, согласно данным АЗРК, поспособствовало множество причин.

NOVGAZ . COM . Константин КОЛОСОВ — «Степноратизм» — В Северном Казахстане на фоне войны в Украине обострились сепаратистские настроения. Пока одни ждут Россию, другие готовятся ей сопротивляться. Репортаж из приграничного Петропавловска… Екатерина Назаренко возглавляет независимое издание «Петропавловск.news». По ее словам, мода на российское гражданство сохраняется в Северном Казахстане десятилетиями — Большинство из тех, кто имеет российский паспорт, получили его уже давно и просто скрывают это. Сейчас, когда речь идет о синхронизации всевозможных баз данных Казахстана и России, скрывать становится сложнее, но всё равно кто-то оформляет паспорт РФ, рассчитывая, что не поймают, — объясняет она. В случае, если у человека находят российские документы, его штрафуют на 500 тысяч тенге (около 100 тысяч рублей) и лишают гражданства Казахстана.

INFORMBURO . KZ . «Прижимаются в автобусе. Как реагировать на сексуальные домогательства в общественном транспорте» — Чаще всего домогательствам в общественном транспорте подвергаются девочки-школьницы. В Казахстане не сразу, но признали: проблемы сексуальных домогательств в общественных местах существуют. В социальных сетях и масс-медиа стали всё чаще и открыто обсуждать случаи домогательств на рабочих местах или в общественном транспорте, как такие домогательства способны в одночасье превратить юную девушку в жертву, а её жизнь – в кошмар. Ряд неправительственных организаций стремятся заострить внимание не только общества, но и госорганов на проблеме, которая касается так или иначе всех казахстанских женщин.

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