«Ерик Асанбаев: тот, кто привел к власти Назарбаева, оставаясь у него в тени». «Марат Оспанов: загадочная смерть реального конкурента Назарбаева». «Энергетикам страшно говорить о том, что скоро нас ждет блэкаут»

Сетевой Казахстан 17 июля 2023г.

EXCLUSIVE . KZ . «Ерик Асанбаев: тот, кто привел к власти Назарбаева, оставаясь у него в тени» — Тоталитарный режим не приемлет даже мысли о том, что кто-то может быть альтернативой «единственному и неповторимому». Это априори. Но в истории Казахстана был короткий период, когда у нас была должность вице-президента. Это был Ерик АСАНБАЕВ, которому доверял какое-то время даже Назарбаев. Почему?

Максат НУРПЕИСОВ — «Марат Оспанов: загадочная смерть реального конкурента Назарбаева» — В отличие от других политических деятелей середины 90-х годов прошлого века, о которых мы говорили в предыдущих публикациях, Марат ОСПАНОВ считался и считается одним из реальных конкурентов президента НАЗАРБАЕВА… Но ясно одно, с уходом из жизни Марата Оспанова Нурсултан Назарбаев избавился от очередного конкурента и (или) того, кто мог быть затмить его исключительность и мудрость. Ведь надо было укреплять в сознании народонаселения, что Нурсултан Абишевич – единственный и неповторимый политик, под мудрым руководством которого… ну и далее по тексту.

GOLOS-NARODA.KZ . «Энергетикам страшно говорить о том, что скоро нас ждет блэкаут – эксперт» — На днях глава ФНБ «Самрук-Казына» Нурлан ЖАКУПОВ публично усомнился в целесообразности строительства атомной электростанции в Казахстане. Аргументы, вроде, логичные: для АЭС нужна вода, а ее в стране мало. Ну и стоить такая стройка будет столько, что платить за нее придется даже нашим детям. Вот только некоторые, из опрошенных экспертов не могут понять чего в заявлении Жакупова больше: радения за экологию и кошельки будущих поколений или нежелания взять на себя ответственность за плохие вести? Ведь, как отмечают они, ситуация в энергетики Казахстана не просто тревожная, она катастрофическая. И, чтобы ее «починить» нужны астрономические суммы, которые политикам страшно даже озвучить.

QMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА – «Русская литература – помеха на пути деколонизации Казахстана?» — Сегодня в Казахстане очень модной стала тема деколонизации. Она поднималась и раньше, но после начала военного вторжения России в Украину стала раскручиваться особенно активно. А внутри неё есть ещё отдельные направления. Одно из них имеет целью внушить нашему обществу существование прямой зависимости между современной агрессивно-имперской политикой Кремля и произведениями классиков русской литературы. Дескать, то, что писали Пушкин, Достоевский, многие другие авторы, несло и несёт в себе колонизаторский дух. Тем самым подвергается сомнению целесообразность изучения их творчества казахстанскими школьниками и студентами.

««Верблюжий ренессанс». Почему двугорбых в Казахстане становится всё больше?» — Сегодня в Казахстане поголовье овец чуть ли не вдвое меньше, чем было на момент распада СССР, численность крупного рогатого скота тоже недотягивает до позднесоветского уровня, а вот количество верблюдов за три десятилетия независимого существований РК увеличилось почти в два раза. Причём из года в год оно продолжает расти, к тому же довольно высокими темпами. Разведение этого животного, ставшего для многих городских казахов уже почти экзотикой, является важным видом хозяйственной деятельности в пустынных и полупустынных регионах нашей страны.

TIME . KZ . «Интернет не резиновый» — Казахстанцы живо обсуждают слова министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата МУСИНА о причинах неудовлетворительной сотовой и интернет-связи в столице. Отвечая на критику главы государства во время совещания по вопросам развития Астаны, министр фактически возложил ответственность за перебои со связью на самих жителей столицы. По его словам, в городе выявлено 67 локаций, где живут радиофобы, которые боятся установки базовых станций на жилых комплексах. Кроме того, заметил Мусин, из-за недорогих тарифов астанчане зависают в интернете, что дает на сеть существенную нагрузку.

«Без базара» — Зачем в Казахстане регулярно меняют новые бордюры, асфальтируют хорошие дороги, перешивают новую форму, финансируют убыточные проекты и ненужные производства? Почему ничего не меняется с приходом новых премьеров и акимов? Ответы на эти вопросы кроются в приговорах по коррупционным делам. Но, со слов чиновников, все старания, конечно же, ради блага народа.

CARAVAN . KZ . «Все города Казахстана растут бесконтрольно: чем это чревато» — Астана растет бесконтрольно, считает президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. На совещании по вопросам развития столицы он распек акима столицы Жениса Касымбека за провалы в работе. За 20 лет население Астаны выросло почти в три раза: с 500 тысяч до 1 миллиона 355 тысяч человек. Такой бурный рост столицы — только видимая часть айсберга. Казахстан быстро становится урбанизированной страной. За те же 20 лет общее население нашей страны выросло с 14,9 млн человек до 19,9 млн. При этом доля горожан выросла с 56 до 62 %.

««Экспансия россиян»: бумажная промышленность Казахстана готовится к банкротству» — 15 казахстанских заводов по переработке макулатуры готовы обанкротиться. Если им не поможет государство. Об этом рассказал председатель Объединения юридических лиц «Ассоциация переработчиков вторичного сырья Казахстана» Батырбек АУБАКИРОВ. Причина такого заявления – резкое падение курса рубля к тенге и экспансия российских производителей бумажной упаковки в Казахстан.

NP . KZ . «Почему чужое ближе своего» — Доминирующее большинство товаров на полках казахстанских супермаркетов импортного происхождения. Это факт. Что мешает местным производителям увеличить свою долю и почему вопрос нужно решать на законодательном уровне?.. Основной темой встречи стала неприемлемая ситуация с реализацией отечественных продуктов питания в казахстанской розничной торговле. Представители отраслевых ассоциаций и объединений казахстанских производителей назвали ситуацию со сбытом своей продукции просто критической. Как заявили участники, в своей же стране казахстанским аграриям и производителям пищевого сектора местные торговые сети создали невыносимые условия.

ZAKON . KZ . «Насколько серьезна ситуация с нашествием саранчи в Казахстане» — В начале июля стало известно о засилье вредоносных насекомых на полях Костанайской области. Позже разрушительная гудящая волна добралась и до Актюбинской. Zakon.kz разбирался, насколько ощутимый урон рискуют понести местные фермеры. Ранее стало известно, что полчища саранчи заполонили два района Костанайской области – Жангельдинский и Амангельдинский. При этом стая двинулась в направлении еще одного района.

AZATTYQ . ORG . «Город, где время остановилось. Кто и почему протестует против переименования Державинска» — «При советской власти нас никто не спрашивал, как назвать город. Теперь мы должны решать сами», – считают одни. «Переименовывая город, мы стираем историю и лишаем людей прошлого», – твердят другие. Державинск в Акмолинской области охвачен недовольством. После предложения переименовать этот маленький городок в честь казахского хана Кенесары жители разделились на два непримиримых лагеря.

««На теле не было ни одного живого места». Убийство ребёнка всколыхнуло село на юге Казахстана» — В селе Жибек Жолы Туркестанской области была убита пятилетняя девочка. Тело ребёнка со следами истязаний нашли в доме соседа. Известие о гибели девочки потрясло населённый пункт, местные жители потребовали выдать им подозреваемого. В село ввели наряды полиции, недоступен интернет.

TENGRINEWS . KZ . «100 килограмм мусора в год от одного казахстанца. Как решить проблему с отходами?» — 3 822 820 тонн коммунальных отходов были собраны в Казахстане за 2022 год. Согласно данным Бюро по национальной статистике, 2 035 878 тонн — это остатки жизнедеятельности самих людей. Получается, что каждый казахстанец за прошедший год оставил после себя около 100 килограмм мусора. При этом из 3,8 миллиона тонн отходов были отсортированы только 1,2 миллиона тонн. Редакция записала рекомендации и советы специалистов и рядовых граждан о том, как можно сократить количество отходов после себя и как начать их сортировать.

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