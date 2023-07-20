«Ерлан Кошанов: Новый Казахстан — это не дата в календаре». «Серикболсын Абдильдин VS Нурсултан Назарбаев: хроника противостояния двух коммунистов». «Ашимбаев: кто и для чего предъявляет псевдоисторические счета от имени Казахстана?»

Сетевой Казахстан 20 июля 2023г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев принял участие в Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива»» — На международной арене наши государства придерживаются единых или схожих взглядов по вопросам глобального устойчивого развития, разделяют общие цели по обеспечению всеобщей безопасности и стабильности. Безусловно, крепкой основой наших отношений служат исторические связи, единые духовные ценности, узы дружбы и братства. Казахстан придает исключительное значение сегодняшней встрече. Страны Залива, обладая огромным политическим влиянием, экономическим и инвестиционным потенциалом, выступают нашими важнейшими партнерами по многим ключевым направлениям. Активизация внутрирегионального сотрудничества государств Центральной Азии и укрепление глобальной значимости региона открывает совершенно новые возможности для расширения нашего многопланового взаимодействия.

TIME . KZ . «Ерлан КОШАНОВ: Новый Казахстан — это не дата в календаре» — Спикер мажилиса ответил на вопросы газеты «Время» — У нас сегодня шесть партийных фракций, 29 одномандатников. Все депутаты — публичные люди и очень активны. Они постоянно на связи со своими избирателями. Это в разы оживило дискуссии на всех уровнях. Горячие споры шли в рабочих группах, комитетах. Пленарные заседания, правительственные часы стали проходить гораздо интенсивнее. Депутаты задавали министрам десятки самых острых вопросов, которые волнуют людей. На каждом пленарном заседании озвучивалось до 30 депутатских запросов по самым различным и злободневным темам.

«Отдача от дачи» — Можно ли в наше время кормить семью с 6 соток земли. В советское время экономисты подсчитали, что земельный надел такой площади может обеспечить семью из четырех человек овощами-фруктами. В наше время многие утверждают, что дача — дело убыточное, проще и дешевле закупаться на оптовке. Мы решили выяснить, какая отдача может быть от обычной дачи. Классическая дача — хобби не для лентяев и белоручек, а для трудяг и фанатов земли: вырастить урожай, содержать хозяйство в порядке, воевать с полчищами вредителей, пернатых воришек, сорняками еще тот труд! Но у многих дачников дело спорится…

IA — CENTR . RU . «Ашимбаев: кто и для чего предъявляет псевдоисторические счета от имени Казахстана?» — Казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ выпустил энциклопедическую хрестоматию «Наиболѣе культурный народъ», в которой собрал различные сведения об истории казахов в период с XVIII по XX век. Что сподвигло политолога сесть за написание исторического труда и какие результаты это дало — об этом Ашимбаев рассказал в интервью — Это фраза Седельникова — местного краеведа, жившего в начале XX века. Мне она показалась наиболее политкорректной. Вторым вариантом названия была другая фраза того же автора — «склонность къ сплетнямъ и угощенiямъ». Я постарался соблюсти небольшой политес, потому что многие статьи в сборнике сильно не понравятся сторонникам мифологизации истории.

TURANPRESS . KZ . Николай КУЗЬМИН – «Тяжкий груз международных обязательств» — Подводя итоги 30 лет независимого развития Казахстана, мы, в числе прочих достижений, обязательно называем международное признание и тот факт, что наша страна является членом более 40 международных организаций. И практически никогда не задаемся вопросом: а что нам это дает? Попробуем разобраться.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Побег» — Сначала новость дня: решением суда экс-генерал Серик КУДЕБАЕВ признан виновным по статье 392 «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК», то есть — в побеге. Ему назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Таким образом, с учетом частичного сложения наказания, назначенного приговором Талдыкорганского суда области Жетысу 28 апреля 2023 года, Кудебаеву окончательно назначено наказание 10 лет и три месяца лишения свободы… «Дезертировали» и иные публичные персоны: общественные деятели, включая и деятелей культуры, которые пели дифирамбы елбасы, сравнивая его и со Всевышним, и с пророком. Все «убежали». Остался только народ, которому нечего терять, кроме оставленных ему в наследство, цепей в виде экономической разрухи и безнадеги.

KZAIF . KZ . «Такое пекло, что мороз по коже…» — Виктор ВЕРК — Интеллектуальный слой в стране и, как прямое следствие, в системе государственного управления истончается и сходит на нет катастрофическими темпами! Наше нынешнее правительство – одно из самых «недееспособных» в новейшей истории страны, оно штампует программы и постановления исключительно после очередной президентской нахлобучки, «в исполнение поручений главы государства». Эти поручения в лучшем случае «недоисполняются», накапливая у Акорды поводы для следующей нахлобучки. Ты можешь припомнить хоть одну стратегически значимую инициативу кабмина за последнюю пятилетку? Вот и я не могу. Какие уж тут «смартрешения»? Только брать лопату и копать! Причём даже на это способен далеко не каждый из тех, кто по должности относится к управляющему классу…

GOLOS — NARODA . KZ . «Помогут ли звёзды победить инфляцию нашему правительству?» — Автор энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр АШИМБАЕВ констатирует: власть периодически обращается к мистике и оккультизму. «Одно время на самом высоком уровне, вплоть до Администрации Президента, работали люди, которые занимались очисткой кармы, предсказаниями, сверкой гороскопов и так далее. Так гласят старые аппаратные байки». Если анализировать личности политических персон по знакам зодиака, то есть определенная тенденция, продолжает собеседник. «Спикерами сената чаще становятся Тельцы, мажилиса – Девы. Премьеров больше среди Близнецов. Бывшие главы кабмина Даниал Ахметов и Карим Масимов, например, даже родились в один день. Возможно, такой расклад связан с тем, кто осуществляет кадровую политику: если долго работать с кадрами, замечаешь, что сентябрьские, например, отличаются от февральских».

EXCLUSIVE . KZ . Маскат НУРПЕИСОВ – «Серикболсын Абдильдин VS Нурсултан Назарбаев: хроника противостояния двух коммунистов» — В предыдущих exclusive.kz рассказывал о тех политических деятелях конца прошлого века, которые не были прямыми конкурентами Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Но среди тех, кто вступил с ним в прямую конфронтацию особое место занимает фигура Серикболсына АБДИЛЬДИНА. Пик этого противостояния пришелся на первые президентские выборы на альтернативной основе, прошедшие 10 января 1999 года. Но для того, чтобы понять его причины, нужно сделать небольшой биографический экскурс.

QMONITOR . KZ . «Отмена концертов россиян и эйфория от победы казахского певца – что здесь не так?» — Отмена концертов россиян и эйфория от победы казахского певца – что здесь не так? Одним из главных героев последних дней в Казахстане стал 12-летний певец Шерхан АРЫСТАН, завоевавший главный приз детского конкурса фестиваля «Славянский базар» и получивший его из рук белорусского президента Александра ЛУКАШЕНКО. Восторженными комментариями по этому поводу в соцсетях поделились в том числе и многие из тех, кто требовал и требует не пускать в нашу страну артистов, поддержавших военную агрессию России против Украины.. Если к нам собирается приехать какой-то артист, хоть из России, хоть из Украины, хоть ещё откуда-то, то вполне достаточно поставить перед ним ряд условий (не делать политических заявлений, не петь песни, пропагандирующие войну и насилие, не использовать определённую символику), прописать это в контракте – и пусть себе выступает.

FORBES . KZ . ««Азия Дауысы — 2023»: феноменальное возрождение легендарного фестиваля» — Уже совсем скоро знаменитый высокогорный каток Медеу в Алматы снова наполнится звуками самого известного события Евразийского континента — «Азия Дауысы». В отличие от предыдущих лет, на «Азия Дауысы — 2023» не будет проводиться традиционный международный конкурс исполнителей. В этом году будут проводиться старт-концерты, символизирующие возрождение знаменитого фестиваля. Мероприятие будет радовать своих гостей три дня, и в каждый из них будет представлена своя тематика.

TENGRINEWS . KZ . ««Қазақтардың санын көбейту керек». Готов ли Казахстан к миллионам новых граждан?» — В Казахстане ежегодно растет уровень рождаемости. В 2021 году был достигнут рекорд: на свет появился 446 491 младенец. Несмотря на вроде бы позитивный окрас этой информации, многие специалисты уже сейчас задаются вопросом о влиянии высоких показателей рождаемости на дефицит ресурсов в стране. Ведь в некоторых регионах страны до сих пор сохраняется трехсменное обучение в школах и наблюдается дефицит мест в государственных садах. Все острее из года в год становятся вопросы обеспечения водой, электроэнергией и теплоснабжением. Редакция узнала мнения экспертов о том, готов ли Казахстан к миллионам новых граждан, и что не так сейчас с государственным планированием.

ZAKON . KZ . «Посмертное донорство в Казахстане: алматинка спасла четыре жизни» — В НИИ кардиологии и внутренних болезней провели первую пересадку донорского сердца в Алматы. Шанс на вторую жизнь получил 23-летний астанчанин. Уникальная операция по пересадке сердца в Алматы проведена впервые. Ранее такой возможности не было из-за отсутствия доноров. Хотя, по словам врачей, для этого есть все необходимое: опытные специалисты и современное оборудование. В НИИ кардиологии и внутренних болезней рассказали журналистам о проблемах трансплантологии в Казахстане и показали пациента, которому провели операцию на сердце.

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