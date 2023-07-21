«Куда заведут Казахстан новые идеологические ориентиры». «Ждать ли казахстанцам девальвацию?». «Татешки: что известно о неформальном институте влиятельных женщин в Казахстане». «Как нас обманывают в поликлиниках, на рынках и в других сферах»

День за днем 376 0
Сетевой Казахстан 21 июля 2023г.

QMONITOR.KZ. «Куда заведут Казахстан новые идеологические ориентиры» — Казахстан при президенте Токаеве стремительно меняется, обретая новые черты, которые прежде не были ему присущи. Вместе с тем, складывается ощущение, что вопросам идеологии, построения нового образа будущего страны наше государство занимается явно недостаточно. О том, куда мы идём, в правильном ли направлении движемся, наш сегодняшний разговор с политологом, членом Национального курултая Буриханом НУРМУХАМЕДОВЫМ — «Новый Казахстан» оттенил предыдущий период в жизни республики, связанный с именем первого президента, стал своего рода переходом от «елбасизма», мешавшего качественному развитию страны, к чему-то новому, в котором должны быть реформы, ведущие к фундаментальному переустройству. Когда же встал вопрос, а в чём конкретно должно выражаться это новое, президент детально перевел его в плоскость «Справедливого Казахстана».

GOLOSNARODA.KZ. «Ждать ли казахстанцам девальвацию?» — Заместитель директора Центра прикладных исследований «Talap» Аскар КЫСЫКОВ отмечает: в Казахстане высокие девальвационные ожидания – перманентное состояние. «Соответственно, люди и бизнес постоянно ожидают возможного ослабления курса тенге и просчитывают свои риски. С 2015 года мы перешли на свободно плавающий курс тенге. Этот режим предполагает, что девальвация не случается, но может быть резкое ослабление курса. А от чего зависит курс тенге — даже эксперты не понимают», — признается экономист. Раньше курс нацвалюты был зависим от цены на нефть, сейчас он слабо реагирует на данные изменения. Также традиционной виделась связка «тенге – рубль», но и от нее мы все дальше.

«Татешки: что известно о неформальном институте влиятельных женщин в Казахстане» — В Казахстане на «заре капитализма» появился институт влиятельных мужчин – агашек. У этого социального института сразу же появилось «женское отделение» – так называемые татешки. Чтобы понять, кто такие татешки (от казахского тәте – тетя, используется также как обращение к старшей по возрасту женщине), нужно понять «базу» этого института – агашек (от казахского слова аға).

TURANPRESS.KZ. «Каспий: экологическая и социальная катастрофа?» — Каспий стремительно мелеет. Сегодня дается множество объяснений надвигающегося кризиса, нет лишь одного – эффективной стратегии спасения… Однако в правительстве реагируют вяло, кроме того, способность Минэкологии предотвращать и компенсировать природные катаклизмы вызывает сомнения. Недавний пожар в резервате в Абайской области, в котором погибло 15 человек и были уничтожены тысячи гектаров леса, в очередной раз обнажил серьезнейшие проблемы в ведомстве. Не хватает оборудования и кадров, у рядовых сотрудников низкие зарплаты, исполнение республиканских проектов охраны природы под большим вопросом, как и компетентность руководства.

TENGRINEWS.KZ. ««Акимы отмахиваются от нас, как от мух!» Туристический поселок в Алматинской области превратился в помойку» — В поселке Тургень, где можно отдохнуть по пути к знаменитым Тургеньским водопадам, речь о туризме не идет вообще. Здесь жители уже несколько лет борются за собственное выживание. От Алматы до поселка Тургень ехать примерно полтора часа на машине… Когда приезжаешь в поселок, первая «достопримечательность», которая бросается в глаза, — это мусорный полигон площадью несколько гектаров. Огромная свалка находится буквально в 150 метрах от жилых домов.

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GAZAGUNI.KZ. «Все дороги туристов мира ведут в Актобе» — Мы поговорили о развитии регионального культурно-исторического туризма с известным писателем-исследователем Торегали КАЗИЕВЫМ. Его исследования отличаются нетривиальным и уникальным подходом, при помощи которого писатель по крупицам собирает пазлы рассыпанной и разрушенной истории и восстанавливает древнюю картину Степи — Возьмем, к примеру, Актюбинскую область, и рассмотрим ее как образец для страны. Площадь этой области больше площади Великобритании, но в ней не наберется и полутора десятков археологов… Разве можно удивляться тому, что веками у нас сравниваются с землей многие ценные древние памятники – некому изучать и защищать их! Ни одной пирамиды в области не осталось, ни одного древнейшего города, сотни тысяч курганов исчезли. Нужно исправлять ситуацию.

NP.KZ. «Этот бездумный мир» — В следующем году во время Единого национального тестирования (ЕНТ) выпускникам, возможно, будет запрещено пользоваться собственными ручками. «Многие в ручках шпаргалки проносили, — объяснил 10 июля на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций (СЦК) директор Национального центра тестирования (НЦТ) Руслан ЕМЕЛБАЕВ — Поэтому хотим принять решение, чтобы в следующем году во время проведения ЕНТ даже ручки выдавать в аудитории… Здесь если и можно посмеяться, то лишь сквозь слезы. В основном весенне-летнем ЕНТ в электронном формате (он применяется с 2019 года) приняли участие 162 тысячи казахстанских выпускников. По итогам тестирования пороговые баллы преодолело около135 тысяч абитуриентов, что составляет около 83 процентов от общего количества участников.

CARAVAN.KZ. «Как нас обманывают в поликлиниках, на рынках и в других сферах» — Некачественно оказанной услугой или обманом потребителя сейчас никого не удивишь. На рынках, в магазинах, в медучреждениях, салонах красоты откровенное надувательство стало нормой. Свободные рыночные отношения в казахстанских реалиях почему-то стали означать вседозволенность и отсутствие контроля за выполнением ГОСТов и стандартов. При этом доказать факты недобросовестности, а иногда и откровенного обмана, либо совсем невозможно, либо на это необходимо потратить немало сил и средств. Что, естественно, позволить себе может не каждый.

AZATTYQ.ORG. «Мобильная связь и интернет в Казахстане станут дороже. Повысится ли качество? Спойлер: вряд ли» — В Казахстане со следующего месяца вырастут тарифы на сотовую связь. Операторы связи объявили о повышении практически одновременно. Они объясняют свои шаги ростом затрат на инфраструктуру, нарушением глобальных логистических цепочек, инфляцией и другими причинами. Может ли изменение тарифов повлиять на качество услуг на рынке, фактически поделённом между двумя крупными игроками? И зачем государство стремится регулировать ценообразование в этой отрасли?

««А мог бы помогать людям». День из жизни осужденного правозащитника, работающего на стройке» — Болатбек БЛЯЛОВ – казахстанский правозащитник, оппонент власти, один из основателей экологического движения «Антигептил». В 2016 году был осужден по так называемой «экстремистской» 174-й статье уголовного кодекса за посты в интернете. Ему вменили «разжигание социальной розни» и назначили три года ограничения свободы. С тех пор возвращение в общественную деятельность и правозащиту для него закрыто приговором. Чтобы содержать семью, Блялов ушел работать строителем, но от принципов и убеждений не отказался. Корреспондент Азаттыка Нургуль Тапаева провела с ним один день.

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LITER.KZ. «Ради парного молока и свадьбы с трактористом: как казахстанка променяла город на ферму» — Переезд из города в деревню не должен быть спонтанным. К нему нужно готовиться заранее. Еще в детстве Ирина ФИШБУХ из Петропавловска хотела жить в деревне и привозить маме парное молоко. Мечтам свойственно сбываться, и вот уже несколько лет девушка живет в дачном массиве и даже завела собственную ферму. О том, как она живет, с какими сложностями сталкивается и почему не хочет возвращаться в город – в материале…

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