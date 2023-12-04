«ЕАЭС: несбывшаяся мечта о невозможном». «Почему казахи стали беспамятным народом?». «Зачем Казахстану народные писатели? Народ их не читает». «С нового года цены на социально значимые продукты питания могут взлететь в десятки раз: что происходит»

День за днем 2410 0
Сетевой Казахстан 4 декабря 2023г.

KAZPRAVDA.KZ. «Выступление Касым-Жомарта Токаева на Всемирном климатическом саммите»

 

Касым-Жомарт ТОКАЕВ

 

— Пресс-служба главы государства опубликовала полный текст выступления президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА на Всемирном климатическом саммите в Дубае (ОАЭ) — Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность Его Высочеству шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за председательство на COP28. Сегодня почти половина населения Земли проживает в регионах, находящихся в высокой степени зависимости от изменений климата. Наибольшей опасности подвергаются малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и наименее развитые страны. Постоянная геополитическая нестабильность и отсутствие энергетической безопасности также усложняют задачу сохранения внимания к климатической повестке дня. Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений.

IACENTR.RU. «ЕАЭС и ОТГ в Центральной Азии: сотрудничество или конкуренция?» — Проект интеграции тюркоязычных государств прошел путь от неформального объединения в 1990-х до создания полноценной организации в 2021 году. Становление объединения условно делят на три этапа: 1990-е — первый саммит президентов шести стран — Турции, Азербайджана и пяти государств Центральной Азии; 2009 год — юридическое оформление организации, названной Советом сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ); 2021 год — создание Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле с принятием концепции «Видение тюркского мира — 2040».

GOLOSNARODA.KZ. «ЕАЭС: несбывшаяся мечта о невозможном» — Предмет множества дискуссий и даже повод для обвинений собственных правительств в сдаче самого ценного – государственной независимости, ради чего граждане свободных стран готовы были терпеть невзгоды 90-х, нестабильность 2000-х, турбулентность 2010-х и наконец резко возросшие геополитические риски 2020-х. Попытка выстроить новые экономические взаимоотношения бывших соседей по советской «коммуналке», разбежавшихся по собственным «квартирам». Общее пространство, где товары, а также услуги, капитал и рабочие мигранты свободно переходят из одной страны в другую, минуя границы без таможенных пошлин и прочих регуляторных мер. Все это – ЕАЭС. И он медленно, но верно приближается к юбилейной дате. В следующем году исполняется 10 лет, как в столице Казахстана был подписан договор об Евразийском экономическом союзе. Стал ли Союз за эти годы нерушимым ну или хотя бы полезным?

Недостаточное сокращение Недостаточное сокращение
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EXCLUSIVE.KZ. «Почему казахи стали беспамятным народом?» — В России идет возрождение имперского дискурса, – утверждает доктор исторических наук Еркин АБИЛЬ. – Если отбросить оценочные суждения, то Сталин – это фигура, которая во многом является олицетворением советского империализма, централизованной власти, и, безусловно, роста международного авторитета после победы во Второй мировой войне. То есть обращение россиян к фигуре Сталина – это в какой-то мере психологический ответ на снижение роли их страны в мировом пространстве после распада СССР. Но в Казахстане модель развития государства, как известно, направлена на строительство демократического государства с его либеральными институтами, поэтому сталинская модель не может вызывать у нас симпатии. Это – не говоря о трагическом опыте нашего народа, связанном с именем Сталина…

SPIK.KZ. Женис БАЙХОЖА – «Зачем Казахстану народные писатели? Народ их не читает» — Сразу шесть литераторов были удостоены звания «Қазақстанның халық жазушысы», реанимированного спустя четверть века по предложению Союза писателей и при поддержке властей. Но насколько они соответствуют тем критериям, о которых глава государства говорил на втором заседании Национального курултая?.. Да и вообще, не дело власти или даже Союза писателей – определять, кто достоин этого звания. В нормальной стране «народными» могут считаться лишь те, кого этот самый народ активно читает и к чьему мнению прислушивается…

CARAVAN.KZ. «С нового года цены на социально значимые продукты питания могут взлететь в десятки раз: что происходит» — Первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан БИЖАНОВА предлагает упразднить в республике механизм регулирования цен на социально значимые продовольственные товары из печально знаменитой «бедной» корзины, которая и без того насчитывает всего лишь 19 наименований продуктов. В отличие, скажем, от США, где она состоит из 300 продуктов и услуг-представителей, во Франции — из 250, в Великобритании — 699, в Германии — из 475 наименований. Между тем мировой опыт показывает: привязка экономических механизмов к потребительской продуктовой корзине (как в Казахстане) – это решение для очень бедных стран, в основном африканских и азиатских. Тогда как в большинстве стран ЕС методика применяется другая – бедными считаются люди, у которых 50 процентов доходов уходит на продукты питания.

«Куда могут «пропасть» пенсионные деньги из ЕНПФ» — Правительство наконец решилось распаковать самую желанную заначку в стране – Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). На прошлой неделе премьер-министр Алихан СМАИЛОВ подтвердил, что правительство рассматривает возможность направления 1,5 трлн тенге из ЕНПФ на реализацию инфраструктурных проектов в области энергетики, индустриализации, транспорта и инфраструктуры.

AZATTYQ.ORG. ««Аккуратно подсунули идею легализации бастардов». Что пишут в соцсетях о новой книге Назарбаева»

 

Нурсултан НАЗАРБАЕВ

 

— Бывший президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ годами мучился от «душевного одиночества», от которого его спасла «светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точеной фигурой». Так в новой книге «Моя жизнь: от зависимости к свободе» экс-глава государства впервые рассказывает о молодой любовнице, которая родила ему «продолжателей фамилии». Мемуары охватывают разные периоды биографии Назарбаева, но читатели в основном обращают внимание на факт признания второй семьи и активно обсуждают это в социальных сетях. Нурсултан Назарбаев признался в интимной связи с победительницей национального конкурса красоты «Мисс Казахстан-1999» Асель Исабаевой. В книге-мемуарах, которая поступила в продажу 1 декабря, он рассказал о наличии двух сыновей от любовницы, которая младше него на 40 лет.

Управляемый хаос: исполнители и бенефициары Управляемый хаос: исполнители и бенефициары
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««Страшно и стыдно об этом рассказывать, но надо». Женщины перестали молчать о насилии» — Зверское убийство Салтанат НУКЕНОВОЙ, которое, по версии следствия, совершил экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, объединило общество против гендерного насилия. Медиапространство заполонили личные истории женщин о физическом и психологическом насилии, приставаниях на работе и в учебных заведениях, о которых ранее было стыдно сообщать другим.

TIME.KZ. «Точное время» — Введение в стране единого часового пояса — вопрос практически решенный. В Астане срочно собрали ученых на заключительное заседание рабочей группы по вопросам исчисления времени в Казахстане. Многие прилетели в столицу ради этого из отдаленных регионов. Представители науки и госорганов сказали единогласное “да” введению единого часового пояса в стране.

«Роботы, конечно, впереди» — Как заинтересовать новое поколение студентов и когда на смену учителям-людям придут умные агрегаты? Эти и другие вопросы в течение трех дней будут обсуждать участники, среди которых руководители университетов Казахстана, США и Кыргызстана, третьей Национальной школы ректоров в Астане.

ЕАЭС для здоровой экономики ЕАЭС для здоровой экономики
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TURANPRESS.KZ. «Минздрав ожидал вспышку кори в Казахстане – Гиният» — Глава Минздрава признала также, что у многих казахстанцев тяжело протекающие микстсуперинфекции. Но обещает ослабление вспышки ОРВИ и ОРЗ к январю 2024-го. Ажар ГИНИЯТ 1,5 часа отчитывалась в СЦК об эпидситуации в стране, но осталось послевкусие недосказанности. На многие конкретные вопросы министр отвечала двусмысленно или не ответила вовсе, либо противоречила сама себе.

VLAST.KZ. «Всё, что надо знать о кори» — С начала года в Казахстане произошло более 17 тысяч случаев кори, что уже больше, чем в предыдущую вспышку в 2018-2019 годах, когда заболевших в стране было 13 тысяч. При этом тогда это была одна из 10 самых крупных вспышек в мире. Нынешняя вспышка кори обещает быть еще более опасной, так как в осенне-зимний сезон корь достигает своего пика и скорее всего ситуация будет ухудшаться. Власть попросила вирусолога Асель МУСАБЕКОВУ ответить на самые важные вопросы о кори — Корь очень заразна. Это значит, что не нужен прямой контакт с больным, достаточно посидеть в очереди в одном коридоре и вероятность заразиться будет практически 100 процентов. Кроме того, вирус остается в воздухе два часа после того, как человек вышел из помещения. При этом человек может быть заразен за четыре дня до появления симптомов и таким образом не знать, что он уже опасен для других.

KZ.KURSIV.MEDIA. «Авиакомпанию Air Astana оштрафовали почти на 900 млн тенге за завышенные цены на билеты» — Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы оштрафовал авиакомпанию Air Astana на 876 млн тенге за злоупотребление монопольным положением. Об этом сообщило Агентство по защите и развитию конкуренции по итогам проверки. По данным АЗРК, совместная проверка с органами прокуратуры показала, что авиакомпания необоснованно включала топливный сбор в стоимость авиабилетов.

365INFO.KZ. «Конец буржуазии: практику коллективных исков начнут применять в Казахстане» — Для потребителей, которые столкнулись с обманом, появилась возможность потребовать компенсацию у монополистов через суд до 20 миллиардов тенге, пишет Inbusiness.kz. В стране планируется ввести механизм подачи коллективного иска (или группового иска). Для этого в действующий Гражданский процессуальный кодекс будут внесены изменения. Соответствующий законопроект разработан Агентством по защите и развитию конкуренции.

LITER.KZ. «Религия, «черный рынок» и дефицит доноров: 180 казахстанцев скончались в ожидании органов» — Трансплантация – единственный способ дать шанс на жизнь пациентам, нуждающимся в пересадке органов. За последние 10 лет в Казахстане проведено более 2,5 тысячи таких операций, при этом в 83% случаев от прижизненного донора и лишь в 17% случаев от посмертного. На сегодняшний день в листе ожидания 3 916 человек, из них более 90% нуждаются в пересадке почки. Так и не дождались своего донора за прошлый год 360 человек. О проблемах в сфере трансплантологии и почему люди боятся стать донорами, в материале…

ZAKON.KZ. «Мирный атом для медицины и косметики: как работает единственный в стране Институт ядерной физики» — Единственный в Казахстане Институт ядерной физики в Алматы выиграл тендер МАГАТЭ на поставку в Бишкек генератора диагностики и лечения онкологических заболеваний. В следующем году казахстанские радиоизотопы будут поставляться во Францию. Институт ядерной физики находится в поселке Алатау, что в 20 километрах от Алматы. Он начал свою работу в 1957 году.

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