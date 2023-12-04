Провальное выступление юных боксёров на чемпионате мира, победа «Барыса» над лидером КХЛ, первые старты биатлонистов, очередные неудачи казахстанских дзюдоистов и футбольной «Астаны»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: сплошные разочарования

Сегодня в столице Армении завершится чемпионат мира, который организаторы позиционировали как юниорский, хотя правильнее было бы назвать его юношеским или кадетским, поскольку он собрал спортсменов младше 17 лет. Уровень конкуренции на нём, прямо скажем, не самый высокий. В мужской части соревнований на ринг вышли представители 51 страны, женской – лишь 29. В среднем в каждой из тринадцати весовых категорий у парней боксировали менее двадцати спортсменов, а у девушек не набралось и десяти. Только три страны отправили на первенство полные составы: Казахстан, Россия и Индия.

При этом в мужской части чемпионата из тринадцати наших соотечественников лишь двое добрались до пьедестала почёта – Ныгман Ныгмет (до 48 кг) и Нурасыл Тулебек (до 54 кг).

На снимке: Нурасыл Толебек (фото с сайта Международной ассоциации бокса)

Первый в полуфинале проиграл армянину и вернётся домой с «серебром». А второй сегодня в поединке за «золото» встретится с индусом. То есть, среди 26 финалистов оказался лишь один казахстанец. Тогда как от Индии в решающих боях выступят 4 боксёра, от России и Узбекистана – по 3, а от Армении – 8. Большое количество хозяев ринга среди участников поединков за чемпионство – традиция для мирового любительского бокса, уже давно ставшая объектом насмешек.

В женских финалах Казахстан будут представлять три спортсменки – Аяжан Сыдык (до 54 кг), Толганай Касымхан (до 60 кг) и Айсулу Мухит (до 66 кг). Их соперницами станут девушки соответственно из Индии, России и Румынии. Лидером по количеству финалисток в женской части чемпионата являются Индия – 8, Россия – 6, Узбекистан – 4.

Дзюдо: остались без медалей

На родине этого вида единоборств, в Японии, прошёл турнир серии «Большой шлем». Его участники, помимо медалей, разыграли очки, идущие в зачёт олимпийского рейтинга, согласно которому будет осуществляться отбор в Париж, на летние Игры 2024-го.

Казахстан делегировал в Токио 20 спортсменов – 14 мужчин и 6 женщин. Среди них были практически все (за редким исключением) первые номера нашей национальной сборной, включая тех, кто представлял страну на недавней Азиаде и чемпионате мира нынешнего года. Однако ни один из них не поднялся на пьедестал почёта. Мало того, даже в топ-8 сумела пробиться только Камила Берликаш, выступавшая в самой тяжёлой весовой категории у женщин (свыше 78 кг). А вот двукратный призёр Олимпиад, чемпион мира Елдос Сметов (до 66 кг), медалисты мировых первенств Гумсан Киргизбаев (до 66 кг), Абиба Абужакынова (до 48 кг) и другие остановились на дальних подступах к наградам.

Биатлон: неплохое начало сезона

В этом популярном зимнем виде спорта начался новый сезон: в шведском Остерсунде прошёл первый этап Кубка мира. Неплохо выступил на нём Александр Мухин, лидер мужской сборной Казахстана. В индивидуальной гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами он, главным образом, за счёт хорошей стрельбы (лишь один неточный выстрел из двадцати) показал 30-й результат среди более чем ста участников и набрал 11 очков в зачёт Кубка мира. В спринте Александр стал 33-м, что принесло ему ещё 8 баллов. Тут следует сказать, что очки начисляются только 40 лучшим по итогам каждой гонки.

На снимке: Александр Мухин (фото с сайта Союза биатлонистов Казахстана)

В мужской эстафете Мухин вместе с товарищами по казахстанской команде Асетом Дюсеновым, Владиславом Киреевым и Кириллом Бауэром занял 13-е место – наши биатлонисты опередили соперников из семи стран, в том числе американцев, украинцев, поляков.

А вот женской сборной РК похвастать пока нечем. Но тут есть и объективная причина – на первый этап КМ не поехала лучшая биатлонистка Казахстана последнего десятилетия Галина Вишневская. Она пропустила прошлый сезон, а в сентябре приняла участие в летнем чемпионате страны и выиграла все четыре гонки. Будем надеяться, что Галина примет участие в следующих этапах Кубка мира.

Футбол: шансы лишь теоретические

В пятом своём матче групповой стадии Лиги конференций УЕФА «Астана» в родных стенах проиграла хорватскому «Динамо» из Загреба со счётом 0:2. При этом казахстанский клуб сохранил шансы на выход в «плэй-офф». Правда, они, скорее, теоретические.

В нынешнем еврокубковом сезоне команды встречались уже не раз. На втором квалификационном этапе Лиги чемпионов, самого престижного европейского клубного турнира, «Астана» дважды терпела поражения от «Динамо» – 0:4 и 0:2. Потом они играли друг с другом в первом туре групповой стадии уже Лиги конференций, и тогда футболисты из столицы Казахстана были разгромлены – 1:5. И вот четвёртая подряд неудача в поединках с одним и тем же соперником.

Впрочем, в первом тайме вроде бы ничто не предвещало такого исхода. Мало того, «Астана» могла повести в счёте, однако на 12-й минуте её гамбийский нападающий Дембо Дарбо не реализовал пенальти. Почти сразу после перерыва хозяева поля сами пропустили гол, затем остались в численном меньшинстве из-за удаления Душана Йованчича, после чего в их ворота влетел ещё один мяч.

Если бы в этот же день косовский «Балкани» выиграл у чешской «Виктории», ранее обеспечившей себе выход в «плэй-офф» и не имевшей турнирной мотивации, то «Астане» бы уже ничего не светило. Но матч завершился в пользу клуба их Чехии. Теперь нашей команде нужно 14 декабря побеждать ту же «Викторию» на её поле и надеяться на то, что «Балкани» возьмёт верх над «Динамо» в Загребе.

Положение в группе «С» перед заключительным туром: «Виктория» – 15 очков, «Динамо» – 6, «Астана» – 4, «Балкани» – 4. Казахстанский клуб имеет преимущество над косовским за счёт лучших показателей в матчах между ними.

Гандбол: решающий матч – с украинками

В эти дни проходит женский чемпионат мира, который принимают три скандинавские страны – Швеция, Норвегия и Дания. На первом этапе 32 команды-участницы, прошедшие квалификационный отбор на своих континентах, распределены по восьми группам. По три сборные из каждого квартета (в общей сложности 24) продолжат борьбу за высокие места, а 8 аутсайдеров разыграют в утешительном турнире места с 25-го по 32-е.

На снимке: Кристина Радаева в матче со сборной Испании (фото с сайта Международной федерации гандбола)

В первый день чемпионата казахстанские гандболистки проиграли испанкам – 17:34, а через два дня были разгромлены бразильянками с ещё более крупной разницей в счёте – 15:46. В обоих матчах самой результативной в составе сборной РК становилась Кристина Радаева, которая отличилась в них соответственно пять и четыре раза. Вчера вечером наши девушки встречались с украинками, которые тоже потерпели поражение от бразильянок и испанок. В этом поединке решалась судьба 3-го места.

Хоккей: победа над лидером и последнее место

На минувшей неделе «Барыс» неожиданно для всех выиграл у лидера регулярного чемпионата КХЛ и …опустился на 12-ю, последнюю, строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Но началась неделя для нашей команды с домашнего поражения от подмосковного «Витязя», одного из аутсайдеров «Запада». Спустя всего полторы минуты после стартовой сирены Кирилл Савицкий «распечатал» ворота соперника, однако ещё до конца первого периода гости не только отыграли этот гол, но и вышли вперёд, а к середине заключительной трети вели с разницей уже в четыре шайбы. В самом конце поединка Аркадий Шестаков сократил её до трёх – 2:5.

Следующим в Астане гостил магнитогорский «Металлург», набравший больше всех очков не только на «Востоке», но и во всей лиге, подошедший к этому матчу с впечатляющей серией в 11 побед кряду. Игра получилась в целом равной, но «Барыс» оказался более успешным в реализации голевых моментов – 5:2. Три гола в ворота гостей забили воспитанники казахстанского хоккея – Аркадий Шестаков, Алихан Омирбеков и Адиль Бекетаев, ещё один – питомец магнитогорской хоккейной школы Даниил Апальков. И, напротив, вторую (и последнюю) шайбу в ворота «Барыса» забросил Никита Михайлис, лидер нападения национальной сборной Казахстана, который после прошлого сезона перебрался в «Металлург».

В этот же день «Адмирал» из Владивостока выиграл очередной матч и сравнялся с «Барысом» по количеству набранных очков, при этом имея две игры в запасе. Теперь он идёт 11-м в Восточной конференции, а наша команда – 12-й, последней. Вчера вечером «Барыс» должен был встретиться в Череповце с «Северсталью».

Баскетбол: домашние испытания

За семь дней «Астана» провела три матча регулярного первенства Единой лиги ВТБ. На своей площадке она принимала команды, располагающиеся в верхней части турнирной таблицы. Одна игра завершилась в её пользу, в двух остальных сильнее оказались соперники.

В понедельник казахстанский клуб взял верх над «Самарой» из одноимённого города, причём перед заключительной четвертью вёл с разницей в 16 очков, после чего у гостей почти не осталось надежд на благоприятный для себя исход матча. Итоговый счёт – 83:66. Больше трети очков «Астане» принёс Карвел Андерсон – 29.

Близка к успеху была она и в игре с московской «Руной». К большому перерыву наши баскетболисты выигрывали 15 очков, но потом растеряли столь солидное преимущество и в итоге оказались побеждёнными – 90:93. На сей раз самым результативным в составе «Астаны» с таким же показателем (29) стал Ройс Хэмм.

А вчера наша команда принимала московский ЦСКА – лидера и главного фаворита чемпионата. Это был тот самый случай, к которому применима известная присказка «Против лома нет приёма». «Астана» вполне ожидаемо проиграла, причём с большим отставанием в счёте – 78:112. По 22 очка набрали Карвел Андерсон и Маркелл Джонсон.

Теперь казахстанский клуб идёт на 9-м месте в лиге (среди 14 участников). У него 6 побед при 8 поражениях.

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