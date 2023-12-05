За Россию, за свободу, за «боевые» и суточные!

О казахстанцах и белорусах, воюющих на Украине

На прошлой неделе получил срок ещё один казахстанский гражданин, служивший в ЧВК «Вагнер». 34-летний Алексей Шомполов завербовался в российскую военную компанию, можно сказать, прямо из своей Карагандинской области. Это не трудно было сделать. Увидел объявление в интернете, связался, получил инструкцию, приехал.

Алексей успел провоевать на Донбассе совсем не долго, меньше месяца. Получил ранение и 235 тысяч рублей по контракту. Вернулся домой – и попал под статью о наёмничестве. Присудили 6 лет 8 месяцев колонии. Деньги забрали, сочли их «доходами, полученными преступным путём».

Шомполов гражданин Казахстана. Казахстан союзник России. По уму и по совести таких приговоров быть не должно. Как и российского газового транзита через Украину, например. И много ещё чего не должно быть на этой удивительной войне. Однако есть.

Вокруг истории с Алексеем Шомполовым в соцсетях вспыхнул небольшой и, можно сказать, привычный скандал. Российские полемисты опять упрекали казахов, говорили, что союзники так себя не ведут. Им отвечали: у нас своя страна и свои законы. Если этот герой так любит Россию, пусть бы принимал гражданство РФ и воевал себе на здоровье.

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Кто-то упомянул Белоруссию: тоже страна со своими законами. Но это настоящий союзник России, не двуличный. И там невозможно себе представить такой приговор.

После этого мне захотелось подробнее разобраться – как власти Белоруссии относятся к тем своим гражданам, которые заключили контракты с российскими военными компаниями и российским Министерством обороны.

Законы РФ разрешают и даже поощряют профессиональную службу иностранцев в российской армии. Причём, по военному контракту белорус может заработать намного больше, чем на российской стройке или за рулём автобуса в Москве. Это если рассматривать только практические, материальные мотивы, и не говорить о российско-белорусском братстве и общей борьбе с киевским режимом.

Однако белорусская ситуация с контрактниками тоже оказалась двусмысленной и во многом похожей на казахстанскую. Характерно, что минские провластные политологи, охотно дающие мне интервью и комментарии на любые темы, тут энтузиазма не проявили. Ещё более характерно, что, оказывается, после 2014 года, когда начался вооружённый конфликт на Донбассе, в Белоруссии ужесточили законы, предусматривающие уголовное наказание за несанкционированное участие её граждан в боевых действиях за границей. Раньше в УК РБ была статья только за наёмничество, теперь к ней прибавилась статья за «бескорыстное» участие в чужой войне.

Комментируя эти поправки, белорусские власти подчёркивали: не имеет значения, на чьей стороне воюет белорус. «Не важно, на стороне Донбасса или против него, мы с тебя спросим», – пригрозил Лукашенко в 2015 году. Правда, таких суровых приговоров, как в Казахстане, в Белоруссии за участие в боевых действиях против киевского режима не давали. Ограничивались условным сроком или «химией».

После февраля 2022 года подобных приговоров не стало вовсе. В этом радикальное отличие белорусской ситуации от казахстанской. Однако резкая коррекция курса приводит к курьёзам. Антироссийские и антибелорусские СМИ рассказывают, например, такую историю. Алексей Ершов работал трактористом в Витебской области. В 2016 году отправился на Украину воевать за ДНР. Когда вернулся в Белоруссию, был осужден на два года «домашней химии» за «идейное наёмничество». Однако сбежал, снова уехал на Донбасс и продолжал воевать против киевского режима.

Воевал Ершов очень хорошо. Так хорошо, что в марте нынешнего года белорусское государственное телевидение в репортаже с Донбасса делает интервью с этим героем. Алексей Ершов в военной форме с красно-зеленым шевроном (это цвета белорусского флага) рассказывает журналистке, как он сбивает украинские беспилотники.

Вражеские СМИ задаются вопросом: так кто же он, этот Ершов? Гордость белорусского народа или беглый преступник, которого ждёт новый приговор и срок за побег?

Есть и более драматическая история. 23-летний белорус Максим Зезюльчик, воевавший за Россию, в сентябре прошлого года был взять в плен на Донбассе. После допросов (даже на снимке в украинских СМИ хорошо видно, что человека избивали), признался, что он сотрудник белорусского КГБ и после начала СВО получил задачу на «проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины». Но потом на украинском суде Зезельчук фигурирует уже как просто белорусский военнослужащий-контрактник, который решил перейти на более выгодный контракт в российскую ЧВК «Редут». Украинский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

По этим и другим отрывочным сведениям (которые надо ещё проверять), «кадровая помощь» российской армии со стороны Белоруссии по большей части остаётся негласной. А законы РБ, предусматривающие уголовное наказание за участие в боевых действиях за границей – в том числе на стороне России – после начала СВО так и не «поправили».

Дело, наверное, в том, что Александр Григорьевич Лукашенко тоже «многовекторный» политик. Осторожный, умеющий держать дистанцию, учитывающий настроения в обществе. Если окажется, что власти в добровольно-принудительном порядке массово отправляют белорусских военных и других силовиков – из милиции, из того же КГБ – воевать на Украину, это не прибавит Батьке популярности.

А кадровая помощь российской армии нужна. Да, армия серьёзно увеличила численность за счёт «внутренних» контрактников. Им платят хорошие деньги, и многие российские семьи таким образом улучшили своё благосостояние. В самый драматический момент российскую группировку на Украине удалось пополнить за счёт заключённых, которым пообещали – и дали, тем, кто уцелел в боях – амнистию. Сейчас ситуация не такая острая. Но, тем не менее, армии требуется пополнение. Остаётся болезненным вопрос о «бессрочно мобилизованных».

Напомню, что в сентябре-октябре прошлого года в России было призвано из запаса более 300 тысяч мужчин. Мобилизация проходила нервно. И вот прошло более года. Мобилизованные выполняют свой долг перед Родиной ответственно и достойно. Об этом каждый день рассказывают в российском телевизоре. Но жёны и родственники мобилизованных всё чаще задают вопрос: не пора ли провести ротацию? В стране десятки миллионов молодых мужчин. Почему только наши мужья и сыновья должны отдавать долг?

Эти настроения активно раздувают враги России. Пытаются политизировать проблему. Но родственники бессрочно мобилизованных проблему политизировать не соглашаются. Они говорят – просто мы за справедливость.

Что делать в такой ситуации руководителям российского государства? Проводить новую мобилизацию? Но через три с половиной месяца президентские выборы. И россиянам уже было обещано, что мобилизации не будет. Если переменить решение, это серьёзно повлияет на рейтинг действующего президента и в целом на настроения в стране.

В общем, кадровый резерв в лице молодых мужчин из соседних государств для российской армии совсем не лишний. Судя по всему, резерв активно задействуется. При этом нигде нет открытой статистики: сколько граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана заключили контракт с российскими ЧВК и Министерством обороны, а затем благополучно получили российское гражданство и переехали в Россию. Эти люди не попадают в топ новостей. Попадают такие, как Алексей Шомполов.

Есть ещё один интересный вопрос: почему казахстанские спецслужбы не оказывают серьёзного противодействия вербовке граждан РК российскими военными компаниями. На этот вопрос есть не менее интересный, хотя и небесспорный ответ: таким образом страна избавляется от «непатриотических пассионариев». Пусть уезжают в Россию и не возвращаются. А кто вернулся, не обессудь. Закон суров.

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