«Более 30 лет мы бились над тем, чтобы государственный язык стал языком межнационального общения». «Почему учащиеся казахских школ не понимают по-казахски?». «Как акимат Алматы узаконил жилищный комплекс, а потом потребовал его снести»

Сетевой Казахстан 7 декабря 2023г.

SPIK . KZ . «Почему учащиеся казахских школ не понимают по-казахски?» — Более 30 лет мы бились над тем, чтобы государственный язык стал языком межнационального общения. А в итоге пришли к тому, что 64 процента учащихся казахских школ не понимают прочитанного учебного материала и не могут излагать мысли на его основе ни письменно, ни устно. Такую шокирующую цифру на днях в интервью «Казинформ» озвучил президент международного общественного объединения «Общество казахского языка» Рауан КЕНЖЕХАНУЛЫ. И нет никаких причин не доверять ему – о проблемах школ с госязыком обучения, которые в том числе являются следствием ухудшения всей системы образования, общеизвестно. Дошло до того, что все больше родителей стали задумываться о переводе своих детей из казахских в русские классы…

365 INFO . KZ . «Уроки математики по-казахстански: учитель рассказал о проблемах» — Результаты международного исследования в области школьного образования PISA оказались для Казахстана достаточно комплиментарными. Однако Ильяс МЫНЖАСАРОВ, блогер и учитель, спешит развеять иллюзии по поводу положительных сдвигов.

VLAST . KZ . «Бапи требует публичности от комитета по возврату активов» — Он заявил, что представители «старого Казахстана» пытаются взять под контроль газовую отрасль. Несмотря на то что комитет по возврату незаконно выведенных активов создан и функционирует уже два месяца, информации о его работе до сих пор нет, констатировал депутат мажилиса Ермурат БАПИ и потребовал от генерального прокурора и председателя комитета публичности и отчета о проделанной работе. Он также заявил, что пока эти два органа не спешат работать, «клептократы старого Казахстана вновь пытаются прибрать к рукам экономику страны».

EXCLUSIVE . KZ . «Как акимат Алматы узаконил жилищный комплекс, а потом потребовал его снести» — Жители алматинского ЖК Damac House уже два года живут как на пороховой бочке. А все из-за того, что суд неожиданно для жильцов решил снести их дом. Расскажем по порядку, как акимат Алматы сначала узаконил дом, а потом начал судиться с жильцами и причем тут экс-сенатор Гани Касымов… Также алматинцы просят акима Ерболата ДОСАЕВА: остановите беспредел своих подчиненных!

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Подводные камни новой ипотеки «9-20-25»: «потянут» ли казахстанцы?» — Даже программу «7-20-25» многие казахстанцы называли недоступной и нерабочей. Теперь, похоже, на смену ей придет другая, но уже с более высокой процентной ставкой. «9-20-25» чиновники анонсировали как льготную ипотеку, которая заработает уже в следующем году. Зачем вдруг понадобилось придумывать новую программу, придутся ли ее условия по душе казахстанцам, сколько придется зарабатывать потенциальному заемщику и самое главное – не взлетят ли цены на жилье на фоне запуска новой ипотеки? Корреспондент разобрался в этих вопросах вместе с экспертом.

CARAVAN . KZ . «Мука и хлеб могут подорожать: кому Казахстан может продать свое зерно» — Засушливое лето и дождливая погода в период уборки урожая привели к тому, что из 12 млн тонн собранной пшеницы только половина оценивается как зерно продовольственного качества — 3-го и 4-го класса. Аграрии отмечают, что не припомнят такого урожая с 2005 года. В то же время некоторые фермеры убеждены, что даже низкокачественное зерно может быть реализовано на внешних рынках. По словам участника конференции Asia Grains&Oils Conference: Results of 2023 Даулета УВАШЕВА, неклассную казахстанскую пшеницу готовы покупать в Афганистане.

GOLOS — NARODA . KZ . «Почему Казахстан превращается в одну большую мусорную свалку?» — В текущем году с помощью космомониторинга в Казахстане обнаружено 5552 несанкционированных и 688 санкционированных свалок, а также 393 нарушений границ полигонов. В целом, ежегодно в стране образуется около 4,5 миллиона тонн ТБО. Между тем, лишь 25% от этого объема уходит на сортировку и переработку. «Голос народа» попытался выяснить, почему наша страна превращается в огромную помойку, и можно ли исправить ситуацию.

AZATTYQ . ORG . «Действительно ли власти Казахстана стремятся бороться с домашним насилием?» — После, пожалуй, самого громкого в истории страны дела об убийстве мужем жены, казахстанские депутаты утверждают, что работают над ужесточением законов, карающих насилие в отношении женщин. Но параллельные попытки заткнуть рот группам, которые отстаивают права жертв насилия и в теории должны быть главными союзниками в таких усилиях, ставят под сомнение надежды, что ситуация в Казахстане изменится к лучшему.

TIME . KZ . «Если абьюзер носит юбку» — Когда депутат мажилиса Амантай ЖАРКЫНБЕК не так давно предложил ввести ответственность для “провокаторов” семейно-бытового насилия в юбках, вся женская часть населения Казахстана готова была съесть его с потрохами. Но вот же какая оказия! Наряду с насилием мужским, борьба с которым после трагической гибели Салтанат НУКЕНОВОЙ вышла на новый уровень, есть и полный его антипод. Открыто говорить о женском абьюзерстве в силу щепетильности ситуации как-то не принято, стыдно, но явление-то есть, и не такое уж редкое!

Марат ШИБУТОВ – «Я знаю точно: недоступное доступно» — Как-то на заседании общественного совета с участием руководства управления строительства и управления городского планирования и урбанистики выяснилось, что никто на самом деле не знает, сколько у нас заселенного жилья, а сколько незаселенного. Нет статистики. По-хорошему надо сводить вместе данные нескольких ведомств, чтобы понять, кто где живет. Получается, у нас строят без понимания того, есть вообще дефицит жилья или нет. Кроме того, у нас нет прогрессивного налога на жилье. Да, есть определенный налог на имущество, на частные дома, и его выплачивают физические лица. Но юридические лица, у которых в собственности может быть 500 или 1000 квартир, никаких дополнительных налогов не платят. А в реальности у тех же самых управляющих компаний от застройщиков сотни квартир и помещений! Они вполне могут держать их годами как инвестиции и при этом искусственно создавать дефицит на рынке арендного жилья. Кроме того, много квартир находится в залоге у банков.

KP.KZ . «Меньше знаешь — крепче спишь» — Возмущенные казахстанцы запустили петицию против бизнес-тренеров и инфоцыган. Эксперты, бизнес-коучи, тренеры и мотиваторы часто предлагают различные информационные курсы, гайды и мастер-классы. Они обещают аудитории финансовый рост, духовное просветление и успех во всех начинаниях. За эти обещания люди готовы отдать существенные суммы денег. Однако, как потом выясняется, чаще всего такие курсы не содержат никакой ценной информации.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Чемпионат «Формула-1» не состоится в Алматы, так как самый богатый казахстанец отказался купить акции гоночной команды» — Богатейший казахстанский бизнесмен Владимир КИМ отказался от покупки 25% акций британской компании Hitech Global Holdings, владеющей гоночной командой Hitech GP, которая выступает в чемпионатах классов «Формула-2» и «Формула-3». В этой связи в Алматы не состоится этап чемпионата «Формула-1».

TENGRINEWS . KZ . ««Я всегда беру с собой охрану»: Как казахстанец уехал искать алмазы в Анголе» — Житель Атырау бросил все и уехал добывать алмазы в Анголе. 47-летний Сатжан МЕНДЫГАЛИЕВ живет в африканской стране уже два года. Ради мечты он отказался от должностей в международных компаниях и сменил комфортную жизнь, в которой у него было все, на незнакомую страну, где ходить по улице иностранцу без военизированной охраны опасно для жизни. Какие риски в алмазном бизнесе? С какими трудностями пришлось столкнуться в африканской стране? Корреспондент поговорил с казахским алмазодобытчиком в Анголе.

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