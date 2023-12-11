«Кармет достался новому владельцу за 286 миллионов долларов. ArcelorMittal не имеет никаких претензий к республике». «Как планирует Казахстан снижать зависимость в водообеспечении от соседних стран». «Каких блогеров казахстанцы считают инфоцыганами»

Сетевой Казахстан 11 декабря 2023г.

KAZPRAVDA . KZ . «Как планирует Казахстан снижать зависимость в водообеспечении от соседних стран» — Вопросы модернизации водохозяйственной инфраструктуры и улучшения системы управления водными ресурсами обсудили на заседании Водного совета Казахстана под председательством премьер-министра РК Алихана СМАИЛОВА. Как отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, в общей сложности в Казахстане имеется 102,3 км3 воды, 54% из которой формируется на территории республики, а остальные 46% поступают из сопредельных стран. Годовое потребление отраслей экономики составляет порядка 25 км3 воды, из которых 65% направляется на сельское хозяйство, 25% – на нужды промышленности.

TOPPRESS . KZ . «Габдулин о причинах Кантара: Отсрочка Назарбаева с передачей власти дала ложные надежды заговорщикам» — Публицист Бигельды ГАБДУЛЛИН опубликовал отзыв на новую книгу Нурсултана НАЗАРБАЕВАа «Моя жизнь. От зависимости к свободе» — Принято считать, что практически любой мемуарист, который собирается поведать миру о себе любимом, руководствуется разными мотивами. Нурсултан Назарбаев так объясняет свои мотивы: мы должны по возможности максимально полно рассказать всю истину об эпохе, в которой жили. Насколько ему это удалось? Судить вам, уважаемый читатель! Я внимательно прочёл его книгу, раз в ней и про меня персонально говорится.

EXCLUSIVE . KZ . «Расул Рысмамбетов: У Казахстана мощный коррупционный иммунитет» — В последнее время в казахстанском информационном поле появилась еще одна тревожная волна. «Нас слили» и «Началась тихая российская экспансия» – такие фразы все чаще появляются в наших социальных сетях. Для того, чтобы разобраться, действительно ли это так, мы пригласили известного финансового эксперта Расула РЫСМАМБЕТОВА — Регистрация предприятия еще не означает, что оно уже работает – это во-первых. Во-вторых, на самом деле их наверняка больше, не 40%, потому что, по моим данным, некоторые российские бизнесмены регистрируют компании на казахстанцев. Поэтому надо будет смотреть динамику, как будет меняться от этого экономика. Думаю, к концу 2024-го года будет понятно, хорошая это тенденция или плохая.

TIME . KZ . «Мегасделка под крылом Казахстана» — Кармет достался новому владельцу за 286 миллионов долларов. ArcelorMittal не имеет никаких претензий к республике. Новым владельцем активов Карагандинского металлургического комбината, который много лет работал под брендом ArcelorMittal (“АрселорМиттал Темиртау”), стала крупнейшая казахстанская группа компаний Allur Group во главе с Андреем ЛАВРЕНТЬЕВЫМ. О подробностях сделки, правах и обязательствах нового хозяина и дальнейших перспективах комбината рассказал министр промышленности и строительства Канат ШАРЛАПАЕВ в пятницу на специально созванной в правительстве пресс-конференции.

«Депутаты молчат, эксперты спорят» — Так нам, оказывается, объединений собственников кондоминиумов не хватает для полного счастья?! Пока парламент поймал оглушительную тишину по поводу законопроекта, призванного обновить жилищно-коммунальные отношения собственников помещений в многоквартирных жилых домах (МЖД), непосредственные участники этих взаимоотношений и вовлеченные в эту среду, как их называют, лидеры общественного мнения продолжают горячие дебаты, каким им видится очередной новый документ о житье-бытье в многоэтажках.

NP.KZ . «Третий многострадальный» — В июле 2011 года в ходе телемоста с регионами страны Президент Казахстана дал старт началу строительства третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 установленной мощностью 600-660 МВт. Общая стоимость проекта оценивалась тогда в сумму около 760 миллионов долларов. Ввод в эксплуатацию нового энергоблока был намечен на 2014-й, после чего установленная мощность этой ГРЭС увеличилась бы с 1000 до 1660 МВт. На календаре конец 2023 года, но новостей со стройки нет.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Всеобщее декларирование: фикция или реальная борьба с теневыми доходами?» — С началом 2024 года наступит очередной этап всеобщего декларирования – руководители и учредители компаний, индивидуальные предприниматели и их супруги будут обязаны сдавать налоговые декларации о своих доходах. А еще через год это коснется абсолютно всех казахстанцев. Так государство хочет узнать – сколько вы получаете, сколько денег храните в банке, какие активы, в том числе зарубежные, числятся за вами, и даже какие подарки получаете. Во всех тонкостях, плюсах и минусах декларирования вместе с экспертом разбирался корреспондент…

GOLOS — NARODA . KZ . «Половина казахстанских домов без воды, еще больше – без туалетов: данные переписи» — Единственное коммунальное благо, доступное почти всем – электричество. В 2021 году, когда шла перепись населения, много шума наделали вопросы о том, в каком жилище живут казахстанцы. Переписчиков интересовал даже материал стен. Пока о том, сколько казахстанцев живет в саманных домах, государство еще не рассказало, однако появились данные о том, какие блага цивилизации есть в наших жилищах.

LITER . KZ . «Жена по наследству, или Традиция аменгерства в современном Казахстане» — Традиция аменгерства возникла у казахов в древние кочевые времена, когда роль мужчины в семье считалась главной, а девушка после замужества полностью принадлежала роду мужа. После кончины супруга о возвращении вдовы и детей в свой род не могло быть и речи – женщины выходили замуж по аменгерству за братьев или близких родственников мужа. С приходом советской власти такие брачные союзы встречались все реже и реже. Однако и сейчас есть почитатели старой традиции, особенно в сельских местностях. О казахском левирате и жизни супругов, соединившихся по аменгерству, рассказываем в материале…

CARAVAN . KZ . «Какие еще эпидемии грозят Казахстану из-за отказа граждан прививаться» — Ситуация с корью в Казахстане обостряется с каждым днем. Вспышка охватывает все больше человек: зарегистрировано уже более 20 тысяч заболевших, каждый день медики, по сообщениям Минздрава, обнаруживают около 350 новых случаев кори. 83,6 % заболевших – это непривитые дети в возрасте до 14 лет. Хотя у многих из них есть медотводы, большинство не получило вакцину из-за нежелания родителей.

365 INFO . KZ . «Каких блогеров казахстанцы считают инфоцыганами» — В современном обществе множество тренеров-мотиваторов убеждены, что могут предложить быстрый путь к обогащению и путевку из жизненных трудностей. Однако для многих их образовательный уровень остается вне поля зрения. Возникает вопрос: «Несут ли весомую пользу так называемые инстакоучи»? Недавно даже появилась петиция, направленная против тех, кто торгует воздухом.

ZAKON . KZ . «Возвращение кулана: в Барсакельмесском заповеднике появились на свет 54 жеребенка» — Государственному природному заповеднику Барсакельмес 10 декабря исполняется 84 года со дня основания. Это единственный заповедник Казахстана, который находится на высохшем дне Аральского моря. К этой дате у сотрудников хорошая новость – с начала 2023 года здесь родились 54 детеныша куланов. Исчезающий вид животных, занесенный в Красную книгу с ограниченной численностью и ареалом, восстанавливает популяцию.

AZATTYQ . ORG . «Фильм «Шырак» молодых энтузиастов и шаткое положение анимации в Казахстане» — Мультфильм «Шырак», представленный публике в октябре, пришёлся по нраву зрителям и набрал более миллиона просмотров в YouTube. Авторы «Шырака» хотели создать анимационный фильм о семейных ценностях, и, кажется, у них это получилось. Эксперты говорят, что в казахстанской анимации много проблем и мало качественных работ.

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