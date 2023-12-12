Путин остаётся

Операцию «преемник» в России отменили: война, не слишком удачный опыт казахского транзита. Но есть и другие причины

На днях Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Неожиданной эту новость не назовёшь. Но всё же любопытно отследить траекторию, которая привела российского лидера и его советников к такому решению.

Президент России Владимир ПУТИН. (Фото из отрытых источников)

В январе 2020 года, как раз перед началом пандемии, вся Россия обсуждала поправки к Конституции. Их предложил Путин в послании Федеральному собранию. Велись споры – надо ли, например, вносить в Основной закон слова о том, что русский народ – «государстствообразующий».

Но это была лирическая часть. Наиболее существенные, можно сказать – судьбоносные изменения должны были произойти в распределении полномочий между ветвями российской власти. Цель предложенных перемен состояла в том, чтобы государственная машина могла надёжно работать и без Путина в кресле «водителя». Сам бы он сделался при этом руководителем Госсовета или Совбеза с блокирующими полномочиями.

Ничего не напоминает?

Да, в то время казахстанский транзит ещё казался российским политикам образцом, примером, достойным подражания. Активно велись разговоры «вот сумели же казахи…».

В общем, большой северный сосед двинулся примерно тем же путём. Серьёзные московские эксперты заговорили о том, что в России наконец-то началась конституционная реформа. И даже называли это «революцией сверху». Сверхпрезидентская республика должна стать просто президентской. Возрастут полномочия и повысится ответственность Госдумы, будет налажено прямое взаимодействие правительства и законодательной власти.

Но главное – тогда, в январе 2020-го, явно и недвусмысленно назревала сенсация: Путин в 2024 году не пойдёт на выборы! Вместо него будет выдвинут молодой кандидат из путинской команды.

Однако дозреть этой сенсации не дали. В марте 2020 года легендарная Валентина Терешкова заявила на заседании Государственной Думы, что надо обнулить президентские сроки Путина. Дать ему возможность участвовать в 2024 году в президентских выборах. Поскольку об этом просят «многие избиратели». Они не хотят стране другого начальника. Не понимают, для чего все эти непонятные движения.

– Зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? – спросила Терешкова с трибуны Госдумы. Ей ответили аплодисментами.

После этого руководители Думы несколько дней советовались с лидерами парламентских фракций, с администрацией президента и с ним самим. В конце концов, предложение Терешковой обнулить президентские сроки Путина было поставлено на голосование – и принято. Это вызвало насмешки у недобитой оппозиции и большое недоумение у тех верноподданных россиян, которые серьёзно относились к обсуждению поправок в Конституцию: для чего же было голову морочить? Зачем разводили все эти турусы с «конституционной реформой»?

Но правильные политологи объяснили: нет, Путин на выборы в 2024 году не собирается. Но если об этом прямо и недвусмысленно объявить за четыре года до выборов, может начаться ненужная суета. Это не пойдёт на пользу российской стабильности. (Слова «Путин станет хромой уткой» вслух не произносили, но подразумевали).

В общем, сохранялась интрига. Версия, согласно которой операция «преемник» потихоньку, без лишнего шума, будет проводиться в жизнь, и президентское кресло в 2024 году займёт, например, бывший путинский охранник, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин, не раз доказавший абсолютную самоотверженную преданность шефу, или кто-то ещё из самых надёжных людей, а сам Путин перейдёт на тренерскую работу, считалась рабочей.

Но тут началась пандемия. Вы помните, она больше года воспринималась как грандиозный шторм, как всемирная турбулентность. Не самое подходящее время для составления новой икебаны из ветвей власти. Потом случился Кантар. Ваш опыт транзита перестал быть для россиян образцом и примером. Наоборот, стал предостережением. Причины именно такого развития событий в Казахстане до сих пор не очень понятны. Разные версии не сведены воедино. Тем не менее, этот эксперимент показал, что даже хорошо подготовленная передача власти содержит в себе опасность больших потрясений.

А через полтора месяца после Кантара началась Специальная военная операция на Украине. И пошла эта операция совсем не так, как ожидалось и планировалось. После этого вопрос о транзите президентской власти в России потерял актуальность. По крайней мере, на ближайшие шесть лет.

Возможно, Валентине Терешковой стоило бы подождать со своей идеей насчёт обнуления путинских сроков. Тогда в адрес этой заслуженной женщины было сказано много обидных слов. А сейчас её предложение выглядело бы не просто уместным, но крайне своевременным.

Кстати, ещё в январе 2020 года (до исторического выступления Терешковой), когда самые серьезные эксперты уверенно говорили, что Путин больше не пойдёт на выборы, что поправки к Конституции принимаются как раз для того, чтобы уйти, наконец, от персонализации российской власти – я поспорил на бутылку коньяка с одним умным, но более молодым человеком, что Путин в 2024 году снова станет президентом. Неизбежно и неотвратимо.

Моя уверенность основывалась на понимании простых вещей: у нас в Евразии начальники отдают власть только тогда, когда совсем уже невозможно не отдать. Так было у Ельцина в 2000 году, например. А Путин с чего станет отдавать власть?

Он и не отдал. Честный спорщик уже прислал мне деньги на коньяк. Хотя мог бы сослаться на форс-мажор: война, казахи не оправдали надежд с транзитом, то-сё.

Казахстанский эксперимент, даже если бы он не привёл к трагическому Кантару, показал, как болезненно для старого вождя и его ближнего круга происходит перемещение центра силы к новому лидеру. Пускай этот лидер – трижды проверенный и глубоко порядочный человек. По суровым законам жизни новый вожак не должен оставаться марионеткой старого, иначе его не будут уважать и снесут. Он обязан что-то делать с накопившимися претензиями к родственникам и близким друзьям предшественника. Этого требует народ, эти настроения активно подогревают СМИ, конкуренты и «западные партнёры». Думаю, Путин примерял назарбаевские проблемы на себя, и примерка его не радовала.

В общем, жизнь в очередной раз подсказывает евразийским национальным лидерам, что надо править до полного истечения отпущенных Всевышним биологических сроков. А потом передавать власть прямому, настоящему наследнику, как это сделал Гейдар Алиев. Все другие варианты для них хуже.

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