«Главные политические события 2023 года». «Назарбаев: Мы близки к ядерной катастрофе как никогда». «Модернизация энергетики за счет пенсионеров: идея провальна?». «Русскоязычных в Казахстане толкают в объятия российского ТВ?»

Сетевой Казахстан 13 декабря 2023г.

INFORMBURO . KZ . «Реформы были приняты населением» — Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат КАЛИЕВ назвал главные политические события 2023 года. В 2023 году президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ продолжил политическую модернизацию в стране. Начало года ознаменовалось выборами в сенат, которые прошли уже по новой избирательной системе. По предложению Токаева в марте 2023 года состоялись внеочередные выборы в мажилис и маслихаты по новой, смешанной системе. Они и стали главным политическим событием уходящего года.

TIME . KZ . «Знаки качества от президента» — Спрос с нового собственника Карагандинского металлургического комбината и его подразделений будет жесткий, заявил Касым-Жомарт ТОКАЕВ на церемонии награждения лучших предпринимателей года. В кулуарах чиновники так прокомментировали слова президента: это высокое доверие с предупреждением. Вручение президентских премий “Алтын сапа” и “Парыз” ежегодно проходит под занавес года. Проявившие себя бизнесмены и предприниматели получают статуэтки из рук членов правительства и депутатов. Ну а главный приз вручает глава государства.

«Город священного цвета» — Рекламные мониторы на перекрестках, слепящие водителей, похоже, в Алматы скоро окажутся вне закона и будут перемещены подальше от проезжей части. А на канализационные люки, являющиеся частью “городской айдентики и туристического образа”, нанесут изображения гостиницы “Казахстан”, монеты номиналом 200 тенге или же карту городских районов. Но все это станет реальностью лишь в том случае, если будет принята очередная версия правил дизайн-кода любимого всеми мегаполиса.

FORBES . KZ . «Назарбаев: Мы близки к ядерной катастрофе как никогда» — Во вторник, 12 декабря, первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ выступил на седьмом заседании «Астана клуба». Назарбаев назвал главные причины формирования новой геополитической реальности, говорится в сообщении пресс-службы первого президента. Это, по его мнению, рост силового противостояния в международных отношениях, мультикризис в экономической архитектуре мира на фоне санкционных ограничений, изменение климата и ослабление сотрудничества в снижении ядерной угрозы.

«Атом раздора: нужна ли Казахстану своя АЭС?» — Ни один «прорывной план» правительства не вызывал в Казахстане такую бурю возмущения, как намерение диверсифицировать генерацию за счет строительства атомной электростанции. Понятно, что АЭС – это не атомное оружие, большие аварии случаются достаточно редко, да и технологии не стоят на месте – реакторы нового типа имеют гораздо больше степеней защиты, чем были в Чернобыле и Фукусиме. Однако, если авария все-таки случится по любой из десятка возможных причин, последствия окажутся несоизмеримыми с аварией на станции, работающей на любом другом энергоносителе. Отсюда и возникает закономерный вопрос – а стоит вообще овчинка выделки?

EXCLUSIVE . KZ . «Экономика Казахстана продолжает стагнировать» — Высшая аудиторская палата опубликовала масштабный отчет о своей работе за 9 месяцев 2023 года. В большом документе размером на полсотню страниц честно и без прикрас наглядно демонстрируется текущая ситуация с развитием экономики Казахстана. И заключается эта ситуация в том, что, несмотря на возросшие по некоторым критериям показатели, настоящего развития по-прежнему не наблюдается.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Модернизация энергетики за счет пенсионеров: идея провальна?» — Очередная идея по использованию пенсионных денег пришла в голову чиновникам – выделить из ЕНПФ 1,5 триллиона тенге на модернизацию энергетических объектов и строительство электростанций. То есть не исключено, что объекты, на которых бизнесмены годами наживали себе состояние, не вливая ни копейки на их развитие, будут финансировать пенсионеры. Нынешние и будущие. Почему эта затея в экспертном сообществе считается провальной, почему пенсионеры должны расплачиваться за ошибки чиновников и их бездействие, и чем чревата эта идея, разбирался корреспондент…

SPIK . KZ . «Русскоязычных в Казахстане толкают в объятия российского ТВ?» — Мажилис одобрил в первом чтении проект нового Закона «О масс-медиа». В нем содержится норма, согласно которой минимальная доля контента на государственном языке в общем объеме вещания любого из отечественных телеканалов, включая частные, должна быть увеличена с 50 до 70 процентов. Мотивы благие – усиление позиций «ана тiлi» на телевидении. Но не получится ли как в пословице «гладко было на бумаге, да забыли про овраги»?

KURSIV . KZ . «Глава АРРФР Мадина Абылкасымова: «Развитие финансового рынка должно способствовать интересам общества и повышению благосостояния»» — Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) наравне с Нацбанком отвечает за проведение государственной политики в секторе. Ведомство и его глава Мадина АБЫЛКАСЫМОВА регулярно выступают с инициативами, направленными на повышение прозрачности и безопасности банковских, брокерских и страховых услуг. Одно из последних и важнейших предложений связано с ограничением беззалогового микрокредитования. Также АРРФР активно борется с мошенничеством и предлагает ужесточить требования к банковским нормативам. В интервью Абылкасымова подвела промежуточные итоги работы, рассказала о планах агентства и о том, каким видит развитие финансового рынка Казахстана.

LITER . KZ . «Могло быть и хуже: ждать ли повторения второго Экибастуза в новом отопительном сезоне» — Морозная погода, установившаяся в нескольких регионах Казахстана, вновь обнажила кризис в коммунальной системе страны. С первых дней экстремально низких температур воздуха стали происходить аварии, оставившие казахстанцев, пусть и на несколько часов, но без тепла. Почему энергетическая система снова не прошла проверку на прочность холодами…

GOLOS — NARODA . KZ . ««Нужно мобилизоваться, иначе будет крах»: кто в ответе за аварии на казахстанских ТЭЦ?» — С наступлением первых холодов жители сразу нескольких регионов Казахстана столкнулись с низкой температурой в квартирах из-за аварийных ситуаций в системе отопления. По каким причинам людям пришлось мерзнуть в своих домах и чего нам ждать в ближайшем будущем? В этих вопросах разбирался корреспондент…

CARAVAN . KZ . «Минцифры предлагает увеличить мощность излучения станций мобильной связи» — Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК хочет поднять мощность излучения базовых станций мобильной связи. В настоящее время министерство цифровизации столкнулось с дилеммой: вроде бы операторы связи вкладывают все больше денег в создание сетей мобильной связи, а министерство создает все более эффективные методы контроля за качеством этой связи, но все равно возникают лакуны, куда сигнал базовой станции не может пробиться. Причин этой проблемы две: бурная застройка в городах и низкая мощность сигнала. И обе требуют решения на уровне правительства.

KAPITAL . KZ . «Нурлан Жакупов: Назрела необходимость вводить справедливые рыночные тарифы» — Какие стратегически важные соглашения были подписаны ФНБ «Самрук-Қазына» с иностранными партнерами на полях 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28)? Как они помогут Казахстану достичь углеродной нейтральности в долгосрочной перспективе? Планирует ли фонд повышение тарифов в портфельных компаниях? Как продвигается работа по приватизации активов? Сколько дивидендов «Самрук-Қазына» получил от своих дочерних организаций по итогам прошлого года и на какие цели направил? Об этом и многом другом в интервью рассказал председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлан ЖАКУПОВ на площадке СОР28 (Дубай).

VLAST . KZ . «Арсен Томский, InDrive: «Это ставка лет на сорок»» — На прошлых выходных основатель и генеральный директор международного сервиса InDrive Арсен ТОМСКИЙ сообщил, что получил гражданство Казахстана. Спустя пару дней основатель Власти Вячеслав АБРАМОВ в рамках открытого интервью с бизнесменом спросил его о новом гражданстве, планах изменить сферы кино и образования и о том, как не бояться смотреть на 40 лет вперед.

TENGRINEWS . KZ . «Платные парковки снова в Алматы: правила, оплата, контроль, штрафы» — С 11 декабря тротуарные парковки стали платными в Алмалинском районе Алматы. В сентябре 2023 года платные тротуарные парковки заработали в Медеуском районе. Платные парковки в остальных районах планируется запустить до конца года. При этом площадочные парковки работают в прежнем режиме. Изменились ли правила на платных парковках Алматы? На каких улицах, кроме тех, что уже были, введена платная парковка? Как оплачивать? Что будет за неоплату парковки? На вопросы корреспондента ответили в акимате города.

AZATTYQ . ORG . «Просил 25 млн, дали два. Сколько стоит поломанная жизнь кантаровцев и особенности выплаты компенсаций» — Суд удовлетворяет иски о компенсации лишь частично, а некоторые заявления не рассматриваются вовсе. Правозащитники говорят, что государство не выполняет должным образом свой долг перед невинными жертвами.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.