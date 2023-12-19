Итоги года: накопление системных ошибок

За рубежом 657 0
Мировой порядок постепенно переходит в новое качество

Большинство событий конца уходящего года так или иначе сфокусированы на подведении итогов и выстраивании планов на ближайшее будущее. Тем более, что в следующем году мир ожидает большое количество значимых политических событий.

Одних только избирательных кампаний в ключевых странах мира будет несколько:

  • президентские выборы в России, США и на Тайване (которые непосредственно повлияют на Китай);
  • выборы в Европарламент;
  • парламентские выборы в Великобритании и Индии.

Также будет дан фактический старт парламентским кампаниям в Японии и Германии – хотя сами выборы в этих странах пройдут уже в 2025 году.

В 2023 году мир окончательно распался на два основных блока игроков: коллективный Запад и Глобальный Юг. Отличия между блоками фиксируются в политической риторике, и, что гораздо важнее, в продвигаемой политической идеологии.

В 2023 году произошел небольшой идеологический сдвиг в США. Функционеры в Вашингтоне все чаще говорят о том, что возврата к старому формату отношений в мире не будет. Страны Запада искренне хотели бы все вернуть на несколько лет назад. Однако демонтаж необратим – ресурсной базы для контроля всех более-менее крупных оппонентов уже недостаточно. Надо выбирать: либо Украина, либо Израиль, либо Тайвань. И хорошего варианта выбора нет.

Голосуй за АЭС или замерзнешь! Голосуй за АЭС или замерзнешь!
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Также очевидна для американских элит и причина системных сбоев. Ранее у Вашингтона имелся один, на первый взгляд, неограниченный ресурс – эмиссия доллара. Однако за последние три года к этому инструменту обращались очень часто, можно даже сказать жестче – злоупотребляли.

В итоге сформирован мыльный пузырь госдолга в размере почти 34 триллионов. Понятно, что возвращать эти деньги в Вашингтоне никто не собирается. Но и покупателей на новые выпуски облигаций становится все меньше.

Ранее американский долг активно скупал Китай, но в последние годы Пекин назначен стратегическим противником США, а потому старается из этих облигаций выходить. В итоге финансовая система работает сама на себя: Минфин выпускает облигации для покрытия бюджетного дефицита, а Федеральная резервная система их выкупает за свеженарисованные доллары.

Внешние игроки и дальше были бы готовы играть в эту финансовую пирамиду если бы США сами не спилили сук, на котором сидят. С заморозкой сначала иранских, ливийских, сирийских, а теперь и российских активов появились вопросы с надежностью вкладов в финансовые инструменты на Западе. «Не-западные» игроки теперь стараются уделять внимание золоту, а не доллару. Заставить их вернуться в доллар невозможно – новые войны приведут США к финансовому перенапряжению очень быстро.

Второй момент, вытекающий из финансового коллапса, — это вопрос за счет каких ресурсов поддерживать лояльность вассалов. Ведь им нужна не только военно-техническая помощь, но и покрытие их дефицитов бюджета. По опыту одной только Украины на весь 2024 год требуется около 100-120 миллиардов долларов. Столько же нужно Израилю и Тайваню. И даже если из Евросоюза Вашингтону удастся «выжать» хотя бы треть этой суммы, две трети нужно «допечатывать» самим. Уже в уходящем году дефицит бюджета США достиг 1,7 триллионов долларов, а в следующем финансовом году будет еще больше.

Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже
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Поэтому американские элиты в ноябре 2024 года будут делать без преувеличения судьбоносный выбор. Определяться с точкой наибольшего приложения усилий – Восточная Европа, Ближний Восток или Восточная/Юго-Восточная Азия. Иначе – «имперское перенапряжение» и рост внутренних ошибок системы.

Вторая группа игроков – Глобальный Юг, — почувствовала шанс на изменение правил игры. Удалось нащупать «смерть Кощея». Оказывается, «супер-пупер» либеральная и рыночная, всесторонне инновационная западная экономическая система работает только при условии беспрепятственного поступления дешевого сырья из сырьевых придатков. А как только этого сырья нет – сразу начинается дефицит и параллельный рост цен на все. И никакие инновации не помогают.

В 2023 году начался процесс перераспределения колониальной собственности – в пользу развивающихся стран. Наиболее ярко это продемонстрировал государственный переворот в Нигере. Обострение вокруг месторождений на шельфе Гайаны тоже из этого сюжета. Национализация активов объективно выгоднее развивающимся странам. Вместо потоков фиатных (ничем не обеспеченных) резервных валют в западные же облигации и акции можно получить реальные работающие месторождения и промышленные предприятия.

В следующем году этот процесс будет расширяться как в силу деградации силовых возможностей западных стран, так и в силу того, что у политических элит развивающихся стран будет все меньше резервов для социального развития.

Крупные игроки Глобального Юга в следующем году предпримут попытку более системного оппонирования Западу. Сделано это будет в рамках председательства России в БРИКС, параллельно с расширением этой организации преимущественно за счет стран Арабского мира.

Соль в ноль Соль в ноль
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«Своя война» и у китайской политической элиты. Китай выводит вопрос экономико-технологического противостояния с Западом на новый уровень (пока недоступный для других стран БРИКС). За введением ограничений на экспорт в Китай полупроводников, в сентябре были введены ответные ограничения на экспорт в страны Запада редкоземельных металлов, идущих в том числе на производство этих же самых полупроводников. В итоге, редкоземы достать все же можно, но уже совсем по другим ценам – что неизбежно сказывается на себестоимости/конкурентоспособности конечной высокотехнологичной продукции Запада.

Уловил ли общий геополитический тренд Казахстан? С одной стороны – вроде бы «да». Кармет-комбинат вернулся под контроль государства/аффилированного с государством бизнеса. Да и на иностранные нефтедобывающие компании казахстанские власти хорошо давят различными экологическими сборами, нагружают корпоративной социальной ответственностью.

С другой – откровенное следование западной идеологической повестке в экономическом блоке, которую уже даже сам Запад не особо воспринимает. «Зеленый» курс, декарбонизация, ВИЭ, цифровизация – это, конечно, хорошо, если в розетке есть электричество, и батареи отопления не разморожены. А если электричества в розетке нет?

Многовекторность – это не только про внешнюю политику. Это и про привнесенную идеологию социально-экономического развития, а если точнее – про попытки скрестить ежа (вертикальную систему управления той же энергетикой) с ужом (рыночными принципами максимального сокращения издержек в ущерб надежности).

В следующем году подобное «сидение на двух стульях» сохранится, что и будет подрывать развитие и усложнение реального сектора экономики Казахстана.

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© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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