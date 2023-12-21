2023-ий был лучше, чем будет 2024-ый 21.12.2023 15:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 89 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о трендах уходящего года Посмотреть на RuTube Похожие материалы: В 2024-ый с новыми биологическими угрозами! «Кабмин рапортует: инфляцию обуздали, экономику нарастили». «Итоги 2023 года для Казахстана перед С5-2024». «Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога». «Госизмена, захват отеля, коррупция: из осужденных экс-чиновников можно собрать целый Кабмин» Нефть надо использовать с умом, но у нас правительство Алькен Темирбулатов: «Источником власти является не народ, а частная собственность» До 31 декабря произведения искусств декларировать не надо