Новое достижение теннисистки Елены Рыбакиной, успешный сезон для казахстанского мужского биатлона, перепады в игре хоккейного «Барыса» и наши шахматисты в «свежих» рейтингах FIDE

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Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Теннис: ещё один победный турнир

Отлично начала новый год Елена Рыбакина: она выиграла завершившийся вчера в Брисбене (Австралия) первый в 2024-м международный турнир с участием теннисисток, входящих в мировую элиту.

 

Елена Рыбакина

На снимке: Елена Рыбакина после победы в Брисбене (фото с сайта Казахстанской федерации тенниса)

Благодаря этому успеху Елена вернулась на 3-ю строчку рейтинга WTA, сместив с неё американку Коко Гауфф.

2023-ий был лучше, чем будет 2024-ый 2023-ий был лучше, чем будет 2024-ый
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В стартовом круге она отдыхала, а во втором взяла верх над австралийкой Оливией Гадецки (93-я в рейтинге) – 6:4, 6:1. Следующей её соперницей стала очень известная и опытная бельгийка Элизе Мертенс (30-я), которая, впрочем, не смогла оказать достойного сопротивления: Елена отдала лишь один гейм – 6:1, 6:0. Затем Рыбакина сошлась на корте с молодой россиянкой Анастасией Потаповой (28-я). Первый сет она уверенно оставила за собой – 6:1, после чего представительница РФ предпочла прекратить борьбу.

В полуфинале нашей теннисистке противостояла 19-летняя чешка Линда Носкова, которая накануне остановила продвижение российского вундеркинда 16-летней Мирры Андреевой (по итогам прошлого года её признали главным открытием WTA-тура). Но и здесь Рыбакина не позволила никому усомниться в своём превосходстве – 6:3, 6:2. Наконец, в поединке за титул она встретилась со своей принципиальной соперницей и одновременно приятельницей, второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Первый сет Елена взяла «всухую», во втором ей пришлось чуть сложнее, но, тем не менее, победа осталась за ней – 6:0, 6:3. Таким образом, она завоевала чемпионское звание, не отдав в пяти матчах оппоненткам ни одной партии и добившись впечатляющего соотношения выигранных и проигранных геймов – 54:15.

Через неделю там же, на Зелёном континенте, стартует первый в 2024-м турнир «Большого шлема» – открытый чемпионат Австралии. Напомним, что год назад в его финале встретились те же Рыбакина и Соболенко, и тогда сильнее оказалась белорусская теннисистка. Что будет теперь?

Биатлон: обнадёживающие результаты 

Продолжает радовать 25-летний уроженец Акмолинской области Александр Мухин. На этапе Кубка мира, завершившемся вчера в немецком Оберхофе, он стал 16-м (среди 99 участников) в спринтерской гонке – это лучший результат в его карьере. По сравнению с предыдущими сезонами Александр значительно прибавил в точности стрельбы, вот и на сей раз он в довольно сложных для поражения мишеней условиях допустил всего один промах (на «ноль» отстрелялись лишь пять биатлонистов) и развил неплохую скорость хода по лыжне.

 

Александр Мухин

На снимке: Александр Мухин (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Пётр Своик: «Гарант Казахстана – Путин» Пётр Своик: «Гарант Казахстана – Путин»
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Назавтра с 16-й стартовой позиции и с интервалом в минуту с небольшим от лидера Мухин ушёл на дистанцию гонки преследования (пасьюта) с четырьмя огневыми рубежами. Но теперь на первом же из них стрельба у него не заладилась: три незакрытые мишени и столько же штрафных кругов. Это отбросило его далеко назад. Потом он, правда, был куда более точным, но выше 28-го места подняться не сумел.

После четырёх этапов Мухин идёт 29-м в общем зачёте Кубка мира. В его активе уже 130 очков – это на 13 больше, чем рекордный для казахстанского мужского биатлона результат, показанный в сезоне 2012/2013 Яном Савицким. Между тем, впереди ещё пять этапов.

Хорошо проявил себя в спринте и другой наш соотечественник 23-летний Владислав Киреев, который прежде превосходил Мухина в стрельбе, но уступал ему в скорости. Он стал одним из пяти участников, поразивших все мишени, и занял в итоге 29-е место. А вот в гонке преследования слишком много «намазал» (8 промахов!) и финишировал 56-м.

Пётр Своик: «Гарант Казахстана – Путин» Пётр Своик: «Гарант Казахстана – Путин»
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После полуторагодичного перерыва вернулась в строй Галина Вишневская, многолетний лидер женской команды Казахстана. Но в Оберхофе первая же гонка, спринтерская, для неё не сложилась – она очень плохо стреляла, неважно бежала и, как следствие, заняла 97-е, последнее, место. Вторая наша участница, молодая Полина Егорова, стала 64-й и тоже не попала в пасьют, куда допускаются 60 лучших.

Завершился этап Кубка мира вчерашними эстафетными гонками. В мужской наш квартет, в составе которого были Мухин, Киреев, Асет Дуйсенов и Никита Акимов, заняла 11-е место среди более чем двадцати команд, что можно расценить как хороший результат.

Хоккей: после серии побед – снова поражения

 В середине декабря, после затянувшейся серии неудач «Барыса» в чемпионате КХЛ, было принято решение о перестановках на его «капитанском мостике». Вместо Галыма Мамбеталиева исполняющим обязанности главного тренера назначили Олега Болякина, помощниками которого стали Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов. И в последние дни старого года казахстанский клуб, показав качественную игру, одержал две крупные победы с одинаковым счётом 5:1 над 2-й и 5-й командами Восточной конференции – «Авангардом» и «Трактором» (а до этого выиграл ещё и у «Сочи»). Как следствие, он поднялся с последней строчки турнирной таблицы «Востока» на предпоследнюю.

Новый год «Барыс» начал с очередной победы над сильным соперником – лидером Западной конференции «Локомотивом», причём на его льду, в Ярославле. В первой половине стартового периода подопечные Болякина пропустили в свои ворота две шайбы, но затем сами забили три гола (отличились Энтони Камара, Давид Скленичка и Джозеф Лабейт) и перед заключительной третью матча вышли вперёд в счёте. В последние десять минут основного времени хозяева сумели-таки восстановить равновесие, проведя две результативные атаки и получив в ответ одну (Камара оформил «дубль»). Овертайм победителя не выявил, а буллиты лучше исполнили игроки «Барыса» – 5:4.

Пётр Своик: «Гарант Казахстана – Путин» Пётр Своик: «Гарант Казахстана – Путин»
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Но через два дня победная серия нашей команды была прервана в Челябинске. Местный «Трактор», который накануне наступления нового года проиграл 1:5 в Астане, теперь на своей ледовой арене взял реванш с таким же счётом. Единственную ответную шайбу забросил Нельсон Ножье.

Следующее испытание хоккеистов «Барыса» ждало вчера в Уфе, где их принимал «Салават Юлаев», занимающий третье место в Восточной конференции. И в столице Башкортостана они снова потерпели поражение – 3:5. Голы в ворота соперника забили Энтони Камара, Самат Данияр и Даниил Апальков. Не хотелось бы думать, что всплеск, случившийся после смены тренерского штабы, был временным.

Баскетбол: слишком много ошибок

В минувшую пятницу «Астана» провела очередной матч чемпионата Единой лиги ВТБ – в Краснодаре она встретилась с «Локомотивом-Кубанью», который входит в топ-4. Первые две четверти прошли в равной борьбе, и перед большим перерывом наша

команда вышла вперёд на два очка. Но в третьей десятиминутке её игроки несколько раз допустили невынужденные потери мяча, и хозяева площадки стали наращивать своё преимущество в счёте. На заключительный отрезок поединка «Астана» вышла, имея «минус 12». Она предприняла попытки спасти матч, но не преуспела в этом – 83:93. Самыми результативными в её составе стали Карвел Андерсон – 19 очков, Ройс Хэм – 18, Дэвин Дэвис – 16 (плюс 11 подборов).

Это была 20-я игра казахстанского клуба в нынешнем первенстве и его 12-е поражение (в остальных восьми он одержал победы). До конца первого этапа чемпионата «Астане» осталось провести шесть матчей.

Шахматы: девушки радуют, парни – нет

Бибисара Асаубаева закончила прошлый год с коэффициентом 2472 и на 16-й позиции в женском «классическом» рейтинге Международной шахматной федерации – FIDE. Сразу вслед за ней располагается Жансая Абдумалик (2468). Динара Садуакасова (2435), начавшая год на 26-м месте, теперь занимает 34-е. Меруерт Камалиденова (2381), которой всего 18 лет, находится на 67-й строчке.

А вот в первой сотне мужского рейтинга никого из казахстанцев нет. Зато узбекских шахматистов в нём четыре, причём трое входят в топ-50. Сильнейший из них, Нодирбек Абдусатторов, которому не исполнилось и 20 лет, за прошлый год с 94-й позиции взмыл сразу на 22-ю. В юниорской «табели о рангах» он идёт 3-м. Аналогичный рейтинг у девушек возглавляет Асаубаева, а Камалиденова занимает в нём 6-е место.

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