Геополитические штормы – 2024 08.01.2024 16:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 117 0 Востоковед Адиль Каукенов о реакции Китая на мировую военно-морскую напряженность Посмотреть на RuTube Похожие материалы: 2023-ий был лучше, чем будет 2024-ый «Кабмин рапортует: инфляцию обуздали, экономику нарастили». «Итоги 2023 года для Казахстана перед С5-2024». «Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога». «Госизмена, захват отеля, коррупция: из осужденных экс-чиновников можно собрать целый Кабмин» Алькен Темирбулатов: «Источником власти является не народ, а частная собственность» Право сильного против международного права Кандидат в президенты от Старого Казахстана. Нефтяников ведут на митинги. Миллиарды – на елочки