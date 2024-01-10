Война Миров. Хуситские санкции

Корсары Красного моря отвечают за свои «красные линии»

Хуситские санкции – это ракеты в борт недружественных государств. Представить подобное поведение политического режима (не признанного США, ООН и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива) пару лет назад, да еще без немедленного возмездия со стороны Вашингтона и его союзников по НАТО и Аукус, можно было только при наличии большой фантазии. Но после 24 февраля 2022 года и 7 октября 2023 года мир и расклад сил в нем сильно поменялись. За йеменскими хуситами стоит не только Иран, но и как Тень отца Гамлета нависает Китай, поскольку конфликт движения «Ансар Аллах» с Израилем по принципу геополитической матрешки встроен в глобальное противостояние Штатов и Поднебесной.

Надпись на эмблеме «Ансар Аллах», чьих представителей в честь основателя движения Хусейна аль-Хуси (убит йеменской армией в сентябре 2004 года) называют хуситами, означает «Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа за исламом». Будучи представителями зейдитского масхаба, хуситы относятся к умеренному течению в шиитском исламе, составляют примерно треть населения Йемена и показали себя одними из наиболее боеспособных представителей арабского мира.

В 2015 году в Йемене хуситы свергли ориентирующееся на Саудовскую Аравию правительство. Эр-Рияд ответил вторжением во главе весьма представительной коалиции арабских государств (Сенегал тоже будем считать условно арабским). Бойцы «Ансар Аллах» и военнослужащие йеменской армии продемонстрировали завидное мастерство в деле применения ПТУР (противотанковые управляемые ракеты), периодически сбивали самолеты и вертолеты, топили корабли коалиции.

Потом йеменцы (страной правит Верховный политический совет Йемена, куда входят не только хуситы) стали наносить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии как ракетами, так и беспилотниками. Даже на специализированных сайтах невозможно понять, какой процент ракет и БПЛА запускали собственно йеменцы, а какой иранские операторы. В любом случае Саудовской Аравии война обходилась по $5-6 млрд в месяц и в 2022 году при полунегласном посредничестве Китая стороны заключили соглашение о перемирии. Поэтому на 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, а Тель-Авив в ответ начал жестокие удары по Сектору Газа, вооруженные силы хуситов были практически свободны от боевых действий.

Доктринально идеология «Ансар Аллах» включает в себя антисионизм, антисемитизм, антиимпериализм, антиамериканизм и антиевропеизм. Поэтому ковровые бомбардировки мусульман в Секторе Газа со стороны Армии обороны Израиля для хуситов более чем веское обоснование для начала боевых действий против Тель-Авива.

Ракетные удары по территории еврейского государства успеха не имели. Израильтяне 31 октября 2023 года сбили баллистическую ракету «Буркан-2» (дальность полета 1000 км) практически в космосе с помощью заатмосферной противоракеты «Arrow». Многие ракеты и беспилотники дальнего радиуса действия перехватываются американскими и английскими боевыми кораблями в акватории Красного моря. Тогда хуситы переключились на торговые суда в прилегающих водах.

Фото/bloknot.ru

Политическим обоснованием ракетных и прочих ударов по контейнеровозам и сухогрузам служат объявленные Йеменом санкции против Израиля. Хуситов уже окрестили пиратами Красного моря, но здесь мы наблюдаем путаницу в терминах. Пираты – это морские разбойники в чистом виде. Флибустьеры уже являются участниками несанкционированной правительством экспедиции в чужую страну или территорию. А вот корсары (каперы, приватиры) имели официальный документ – каперский патент – на грабеж военных и торговых судов, принадлежащих флоту вражеской державы.

В морском праве 16-19 веков было много нюансов по поводу корсаров и каперов. Если пленных пиратов можно было сразу вешать на рее, то патентованные корсары проходили как военнопленные. Но когда выяснялось, что капер захватил корабль из страны, которая в его патенте не указана, то и свои власти за такое могли отправить на эшафот – времена диктовали строгость.

В общем, йеменские участники санкций против недружественных государств – это корсары XXI века. При этом политическими целями у них стоит не сбор дани за проход через Баб-эль-Мандебский пролив, а защита гражданского мусульманского населения Сектора Газа от злодеяний ЦАХАЛ. Все это позиционирует хуситов совсем иначе, нежели сомалийских пиратов.

Своей инициативностью и принципиальностью Йемен поставил коллективный Запад в затруднительное положение. Сегодня Израиль воюет с ХАМАС в Секторе Газа, подавляет беспорядки на Западном берегу реки Иордан, ведет боевые действия с «Хезболлой» в Ливане, наносит удары по территории Сирии (оттуда тоже нет-нет прилетают ракеты по еврейскому государству). Однако все это вместе взятое составляет привычный контур арабо-израильских разборок на протяжении десятилетий.

А вот удары беспилотниками, реактивными снарядами и минометными минами со стороны иракских шиитских формирований по базам США на территории Ирака – заметное расширение привычной географии боевых действий. Если западная коалиция нанесет серьезные удары по Йемену, то военно-политические последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Госсекретарь США Энтони Блинкен практически не вылезает из турне по Ближнему Востоку, чтобы не допустить распространения пожара новой войны. Пожар – это неконтролируемое горение вне специального отведенного очага. Йемен в октябре 2023 года в контур очага совершенно не входил.

Современные реалии морской торговли таковы, что идентифицировать конечных бенефициаров и эксплуатантов того или иного коммерческого судна крайне сложно. Больше всего торговых кораблей на морях и океанах ходят под панамским флагом, потому что он самый «дешевый». Поэтому хуситы атакуют не только суда под флагом Израиля или направляющиеся в порты еврейского государства, но и те, где хозяевами и крупными акционерами пароходных компаний являются евреи. При этом видно, что есть «старшие товарищи», которые снабжают йеменских корсаров довольно конфиденциальной информацией, благодаря чему те не путаются в объектах для атаки.

Через Баб-эль-Мандебский пролив до периода хуситских санкций проходило около 15% международной торговли и примерно 12% мировой торговли нефтью. Сейчас львиная доля этого потока пошла вокруг Африки. По сравнению с маршрутом по Красному морю и Суэцкому каналу дорога вокруг Мыса Доброй Надежды получается на 15-20 суток дольше. Плюс стоимость морских страховок поднялась вдвое, а в конечном итоге все это накладывается на повышение цен конечной продукции и снижение конкурентоспособности конкретных товаров.

Помимо Израиля и западных морских компаний страдают и многие арабские страны. Израильский порт Эйлат с ноября прошлого года потерял 85% доходов от судоходной деятельности. Для Египта Суэцкий канал обеспечивает четверть всех валютных поступлений. Алжир и Тунис сильно зависят от судоходства по Красному морю, поэтому фактическая блокада данного маршрута уже бьет по их экономикам и товарным потокам.

Многие арабские и мусульманские государства были бы благодарны хуситам, если бы Йемен возмущался действиями Тель-Авива только на словах или как ЮАР подавал иски в ООН против геноцида. Но «Ансар Аллах» в Организации объединенных наций не представлен, а противокорабельные ракеты у него есть. Вместе с корсарскими атаками растет и поддержка хуситов «арабской улицей», что ставит в крайне затруднительное положение компрадорские элиты в арабских странах.

Очень высока вероятность того, что в случае мощных ударов западной коалиции по Йемену – ультиматум хуситам со стороны 14 западных государств во главе с США был выдвинут еще 3 января – в схватку может вмешаться Иран. Если ХАМАС в Секторе Газа традиционно ориентировался на Турцию, то «Ансар Аллах» – это креатура Тегерана и еще у нее хорошие связи с «Хезболлой» в Ливане.

Иран перекрытия морской трассы через Суэцкий канал не боится, поскольку сам участвует в формировании коридора «Север-Юг» и определенные возможности для компенсации торговых потоков имеет.

Ну и нельзя забывать о Китае, который в арабо-израильском конфликте стоит на стороне Палестины. Израиль и США связаны между собой как сиамские близнецы, поэтому в Пекине в какой-то момент убедились в бесперспективности усилий по отрыву Тель-Авива от Вашингтона. Своим продолжением это имеет усиление взаимодействия Поднебесной с государствами арабского и исламского мира.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на пресс-конференции 5 января заявил: «Некоторым странам удобно говорить ложь о геноциде и принудительном труде в Синьцзяне, но им требуется целая вечность, чтобы признать гуманитарные трагедии в таких местах, как Газа. Это простое лицемерие».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посоветовал «Хезболле» «усвоить то, что усвоил ХАМАС». Посыл был о том, что любого руководителя найдут и отправят в компанию к гуриям. Однако ХАМАС усвоил и то, что против ЦАХАЛ можно держаться. Каждый месяц и день противостояния повышает шансы на появление новых действенных союзников. «Хезболла», как мы уже писали выше, закадычные друганы хуситов. А с хуситами коллективный Запад ломает голову на предмет что делать, ведь кроме операции против них военные ресурсы нужны для Израиля, Украины, Тайваня, Венесуэла пугает Гайану за Эссекибо, а Йемен тоже способен запустить собственную цепную реакцию.

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