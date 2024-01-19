«Мажилис неожиданно вступил в жесткую публичную полемику с Кабмином». «Экономика в руках правительства: сможет ли Казахстан слезть с нефтяной иглы». «С кем собрался воевать Казахстан?». «Фильмы и сериалы о знаменитых казахах неинтересны зрителям?»

Сетевой Казахстан 19 января 2024г.

TIME . KZ . «Глава государства выступил на Инвестиционном круглом столе «Казахстан-Италия»» — В рамках официального визита Президента Токаева в Рим состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества Италии, в которой приняли участие порядка 30 компаний международного уровня. В своем выступлении Касым-Жомарт ТОКАЕВ обстоятельно рассказал «капитанам» итальянского бизнеса об инвестиционных возможностях в Казахстане. Несмотря на геополитическую ситуацию в мире, наша страна уверенно сохраняет свою позицию как крупнейшая и одна из самых быстрорастущих экономик в регионе — Сегодня я могу с уверенностью сообщить вам, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР.

DN . KZ . «Властные ветви пошли вразнос» — На этой неделе мажилис неожиданно вступил в жесткую публичную полемику с Кабмином, причем в конфликт двух ветвей власти – исполнительной и законодательной – может быть вовлечена и оставшаяся пока в стороне третья силы – судебная власть в лице Конституционного суда. Именно к нему готовы апеллировать мажилисмены, обвиняющие правительство в непрозрачности, а также стремлении контролировать парламент. Страсти достигли такого градуса, что депутаты открыто обвиняют правительство в тайном ревизионизме президентских реформ, смысл которых был в наделении законодательной власти большими, а не меньшими полномочиями. Это не первый конфликт представителей двух ветвей власти за прошедшие месяцы, вместе с тем, в этот раз страсти поднялись настолько, что наблюдатели заговорили о том, что мажилис может пойти до конца и поставить вопрос о доверии к Кабмину.

KZAIF . KZ . «Опытный хирург и плохие танцоры» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, кто и как справляется в стране с внешними и внутренними проблемами и как новым требованиям времени отвечает работа казахстанского правительства — Правительство Смаилова – как тот пианист: играет как умеет. Стратегические задачи оно, конечно, решать не в состоянии по причине отсутствия в стране стратегического курса развития. Курс борьбы, противостояния чему бы то ни было – это завсегда. Вспомни, как прилично показывала себя власть в борьбе с пандемией, с инфляцией… даже с коррупцией, как это ни странно. Кабинет Смаилова достойно реагировал на сиюминутные вызовы вроде сахарного кризиса или проблем с поливной водой минувшим аномально жарким летом. Да и теплоэнергетический вызов исполнительная власть приняла в целом достойно. А вот что касается дальнейшего развития… У правительства нет серьезной программы…

INOSMI . RU . «Займитесь Средней Азией и не дайте ей вернуться на орбиту России» — Ради национальной консолидации, прочности государств и защиты от потенциальных гегемонов страны Средней Азии во главе с Казахстаном воплощают в жизнь стратегию международного взаимодействия и крепят связи с США и Европейским союзом. В 2023 году правительство Казахстана возобновило Астанинский международный форум как платформу для диалога по надвигающимся глобальным вызовам, а также с целью подчеркнуть стратегическую важность региона. ЕС также планирует провести саммит высокого уровня с правительствами стран Средней Азии в начале 2024 года. При этом победа России на Украине может перечеркнуть прозападную ориентацию Средней Азии и создать новое давление, чтобы вернуть регион на орбиту Москвы.

GOLOS — NARODA . KZ . «С кем собрался воевать Казахстан?» — 19 января в ходе совместного заседания палат парламента депутаты должны, в числе прочих вопросов, одобрить либо отклонить отправку наших военных в миссии ООН. Куда именно и сколько – станет известно уже очень скоро. Но как бы за кадром остается главный вопрос: а зачем это надо? Любая миссия в зону боевых действий – это повышение опыта военных, а Казахстан, вроде бы, страна абсолютно мирная. Зачем же тогда наших офицеров надо отправлять «нюхать порох»? Как уверен эксперт в сфере международной безопасности, бывший военный Эмин ДЖАББАРОВ, участие в любой миротворческой миссии – полезный опыт для военного. А участие в миссиях ООН – тем более.

TENGRINEWS . KZ . «Экономика в руках правительства: сможет ли Казахстан слезть с нефтяной иглы» — Казахстан является страной с высокой зависимостью от добычи и экспорта природных ресурсов, таких как нефть, газ, уран, металлы и другие минеральные ресурсы. Развитие нефтегазового сектора хоть и позволило экономике страны войти в число развивающихся стран, однако сильная зависимость от ископаемого топлива сделала Казахстан уязвимой перед резким изменением цен на сырье и снизила способность к росту на основе производительности. Это означает, что экономика нашей страны часто подвержена колебаниям мировых цен на эти товары.

SPIK . KZ . «Фильмы и сериалы о знаменитых казахах неинтересны зрителям?» — В нашей стране государство не жалеет бюджетных денег на съёмки байопиков – художественных фильмов и сериалов про известных людей прошлого. Можно сходу назвать не менее двух десятков таких картин, вышедших на телевизионные и большие экраны за последние годы. Но стали ли хоть какие-то из них событием в общественной и культурной жизни страны, вызвали ли массовый интерес и широкое обсуждение?

AZATTYQ . ORG . ««Какой-то Дубай нарисован, а не Жетыген». Новый город Алатау на картинках генплана и в реальности» — 10 января село Жетыген Алматинской области стало городом Алатау. Указ о преобразовании населённого пункта, где живёт около 25 тысяч человек, подписал президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. В состав нового города также вошли расположенные по соседству аулы Енбек, Куйган и Жана Арна. Население бывших сёл в сумме превышает 50 тысяч человек. Чего боятся жители нового города и каких перемен действительно ждут — в репортаже Азаттыка.

LITER . KZ . «Жертвами мошенников становятся все – и люди с “левого берега” столицы, и простые рабочие» — В Казахстане цветут пышным цветом различные финансовые пирамиды и мошеннические проекты. Принято считать, что причина распространения сомнительных начинаний – это закредитованность населения и понятное желание людей поправить свое материальное положение. Так ли это на самом деле, кто становится жертвами пирамид и почему сложно привлекать к ответственности организаторов мошеннических проектов, рассказал в интервью основатель общественного фонда «Финансовая культура Казахстана» и проекта Stop-piramida.kz Юрий ЛИ.

KAZPRAVDA . KZ . «Можно ли наследникам не выплачивать кредиты умершего?» — Ответы на самые частые вопросы, связанные с оформлением наследства, подготовила Fingramota.kz. — Наследство умершего гражданина переходит к наследнику (наследникам) на условиях универсального правопреемства как единое целое. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день смерти вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, то есть долги. По общим правилам наследованию подлежат долги по коммунальным платежам, по кредитам, договорные долги, пени, штрафы и неустойки, начисленные налоговыми службами, и т.п.

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