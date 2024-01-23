Польский гонор поутих

Повышение управляемости польской элиты – главный успех евробюрократии после осенних парламентских выборов

В Варшаве подвели итоги первых сорока дней премьерства Дональда Туска. В целом новый «старый» премьер оправдал ожидания Брюсселя. Радикальных заявлений с польской стороны стало значительно меньше. Страна постепенно отказывается от подчеркнуто провокационного поведения в отношении Германии и Евросоюза в целом.

Вопрос о триллионных репарациях с Германии отложен, новый кабинет министров даже стесняется говорить на эту тему. Заявлено о возможности постоянной дисклокации бундесвера в восточных воеводствах Польши – на случай «агрессии с востока». Ранее польские политические элиты рассчитывали исключительно на собственный и американский военный потенциал. Для предыдущего правительства постоянная дислокация немецких войск в Польше была табуирована в силу исторических причин.

Наоборот, сейчас уже немецкие политические элиты позволяют себе провокационные выпады в адрес Варшавы. В частности, в информполе раскручивается тема причастности прежней партии власти – «Право и Справедливость», — к подрыву «северных потоков». Якобы, функционеры в силовых структурах знали о подготовке теракта в отношении немецкой собственности, но не предприняли шагов по задержанию террористов. Не исключено, что впоследствии эти подозрения выльются в требования к Польше о компенсации нанесенного ущерба Германии.

Конфликт с Киевом по вопросам экспорта сельхозпродукции постепенно затухает – решение о торговых льготах было принято на уровне Евросоюза, а потому правительство Туска пытается договориться с Брюсселем о компенсациях. Временные баррикады фермеров на пограничных пунктах исчезли, транзит зерна постепенно восстанавливается. Новое правительство в Варшаве делает ставку на коллективное давление – требования о дополнительных дотациях агропрому легче ставить совместно с другими соседями Киева. Аналогичные шаги предпринимают все: Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария. От такого коллективного давления Брюссель не сможет «отмахнуться», и в конце концов заплатит.

Также новый премьер не является сторонником радикальных силовых шагов в отношении «восточных кресов» — областей Западной Украины и Западной Белоруссии. Варшава сохраняет прежний курс на перевооружение армии, но теперь – в тесной координации ключевыми игроками Евросоюза. Ранее озвученные астрономические объемы закупок вооружений из-за дефицита бюджета могут быть растянуты по времени.

Дональд Туск получил подтверждение Госдепартамента США о привилегированном характере сотрудничества, но конфликтовать с ключевыми игроками ЕС в стиле прежней администрации не готов. Крен в сторону поддержки внешнеполитических проектов Великобритании вообще исчез.

Во внутренней политике наблюдаются еще более значимые подвижки:

Принято решение о пересмотре информационной политики всех государственных СМИ – вплоть до замены нелояльных редакторов и журналистских коллективов. Наиболее «проблемные» СМИ лишены финансирования, и скорее всего вообще будут приватизированы.

Начинается уголовное преследование в отношении экс-чиновников прежнего кабинета министров. За злоупотребления в должности арестован экс-министр МВД Мариуш Каминьский. Его еще в 2015 году осудили за организацию незаконной прослушки по коррупционному расследованию в окружении Дональда Туска. Сейчас команда Туска нанесла ответный удар. Арест спровоцировал акции протеста оппозиционной партии «Право и справедливость».

Внутриполитические шаги команды Туска напоминают сведение счетов с политическими оппонентами. Причем настолько явное, что подтолкнуло «серого кардинала» оппозиции Ярослава Качиньского назвать Дональда Туска «немецким агентом». В Польше – это серьезное оскорбление, чреватое прямым судебным иском. Важен контекст: бабушка Туска – этническая немка, а дед Туска, хоть и кашуб (субэтнос в составе поляков), был уроженцем Данцига (нынешний Гданьск). И на вполне законных основаниях был призван в вермахт как полноправный гражданин Рейха.

Пока Комитет по этике Сейма вынес выговор Качиньскому. Однако лидер «Права и справедливости» уже после выговора заявил, что не жалеет о сказанном и не отказывается от своих слов. А следовательно, команда Туска может постепенно готовить уже полноценный судебный иск против лидера оппозиции. Начало судебного разбирательства удобнее приурочить к намеченным на июнь текущего года выборам в Европарламент. Тогда по позициям польских евроскептиков можно будет нанести чувствительный удар.

Однако и у оппозиции есть несколько козырей в рукаве:

Во-первых, президентом Польши пока остается их ставленник – Анджей Дуда. Возможности давить на правительство у него нет, но он может парализовать законотворческий процесс до следующих президентских выборов. В праве президента Польши – просто не подписывать законы, принимаемые Сеймом. Преодолеть президентское вето можно двумя третями депутатов, а этой возможности у Туска нет. Оппозиция контролирует более 40 процентов Сейма.

Во-вторых, оппозиции подконтролен Конституционный Суд. А потому все спорные вопросы между ветвями власти, а также между президентом и правительством, будут решены в пользу оппозиции.

В-третьих, внутренний протест более чем 40 процентов избирателей против чрезмерного делегирования государственных функций Евросоюзу никуда не исчез. Оппозиционная «Право и справедливость» будет опираться на эту часть населения, и с удвоенной энергией работать против партии власти – хотя бы из инстинкта самосохранения.

Важен и внешний фактор. Гипотетическое поражение демократов на предстоящих президентских выборах в США объективно усиливает польскую правоконсервативную оппозицию. А потому у действующего премьера имеется относительно небольшой отрезок времени для того чтобы предпринять жесткие репрессивные шаги против функционеров «Право и Справедливости».

Наиболее заманчивой целью является действующий президент – Анджей Дуда. На него и его ближайшее окружение сейчас и будет оказывать давление Туск. Коррупционных эпизодов у прежней власти много – от вопросов поддержки граждан в период карантина, до закупок вооружений по завышенным ценам.

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