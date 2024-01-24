«Почему в российских СМИ пишут «Алма-Ата», а не «Алматы». «Эксперты о землетрясении: власти провалили информационную работу». «Казахстанцев к 2050 году будет больше 27 млн». «Оптимизм казахоязычного населения падает». «Почему из Казахстана утекают мозги»

Сетевой Казахстан 24 января 2024г.

RG . RU . «Посол Казахстана: Астана ценит помощь РФ во время беспорядков в январе 2022 года» — Посол Казахстана Даурен АБАЕВ заверил, что в Астане помнят и ценят то, что Россия внесла свой вклад в скорейшее разрешение ситуации во время попытки переворота в январе 2022 года. Об этом он заявил на презентации в Москве документального фильма «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было», посвященного второй годовщине трагических событий. Как подчеркнул посол, показ фильма имеет важное значение, поскольку события января 2022 года стали катализатором важных перемен в стране. Тем более что сейчас действуют силы, «стремящиеся исказить картину января, романтизировать насилие, придать «праведный флер» действиям вооруженных группировок».

ALTAPRESS . RU . «Почему в российских СМИ пишут «Алма-Ата», а не «Алматы»» — В Конституции Казахстана, изданной в 1993 году, была строка: «Столица Республики Казахстан — город Алматы». Так, с 1993 года в официальном употреблении государственными органами Казахстана город называется Алматы. В 1995 году Администрация президента РФ опубликовала распоряжение «О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц». В нем указано, что город следует именовать Алма-Ата. В соответствии с этим распоряжением в картографических изданиях Росреестра употребляют наименование Алма-Ата.

TIME . KZ . «Лекарство против рака» — В Казахстане разработали противораковый препарат, не имеющий аналогов в мире. Сейчас его тестируют на 15 онкобольных, и уже в этом или следующем году лекарство появится на рынке. Об этом и других больших достижениях наших ученых рассказал министр науки и высшего образования Саясат НУРБЕК во вторник на брифинге в правительстве.

«Потрясённое SOSтояние» — Стихия жестко предупредила алматинцев, а заодно и всю страну: вы там планируете-полагаете, а она — располагает. И грош цена всем нашим намерениям и потугам, если мы не будем считаться с природными факторами, не будем по-настоящему готовы к катаклизмам и адекватной на них реакции. Судя по алматинскому землетрясению, случившемуся в ночь на вторник, и его последствиям, нам, увы, до этого еще далеко.

LITER . KZ . «Ждать ли нового землетрясения в Алматы? Прогноз сейсмологов» — Сейсмологи Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований рассказали, ожидать ли казахстанцам нового землетрясения. Ночью Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований экстренно провел внеочередное заседание комиссии по оценке сейсмической ситуации. Комиссия заключила, что до 25 января на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% разрушительных землетрясений не ожидается.

FORBES . KZ . «Эксперты о землетрясении: власти провалили информационную работу» — Паника, пробки на дорогах и пугающие слухи – такой во многом была реакция жителей и гостей Алматы на землетрясение в ночь с 22 на 23 января. Почему так произошло и готово ли население и власти Алматы к по-настоящему разрушительному землетрясению? На вопрос Forbes.kz ответили известные в Казахстане эксперты и лидеры мнений.

GOLOS — NARODA . KZ . «Деньги на «черный день»: в какую сумму обходятся ЧС Казахстану?» — В ночь на 23 января жители крупнейшего казахстанского мегаполиса в полной мере ощутили «эффективность» расходования средств на предотвращение режима ЧС: алматинцев даже никто не оповестил о том, что будет землетрясение. Система оповещения о землетрясениях, к слову, стоила бюджету города более миллиарда тенге, однако ЧС-ники решили ее в этот раз не использовать.

CARAVAN . KZ . «Казахстанцев к 2050 году будет больше 27 млн» — Население Казахстана в 2050 году может составить 27,6 млн человек. Но есть шанс, что мы вырастем в два раза, до 43 млн человек. К такому выводу пришли эксперты АО «Центр развития трудовых ресурсов» министерства труда и социальной защиты населения РК в аналитическом демографическом прогнозе 2023-2050.

TENGRINEWS . KZ . ««Диплом не гарантия». Почему из Казахстана утекают мозги» — За последние годы в Казахстане активно обсуждается проблема утечки мозгов. Это явление, при котором многие высококвалифицированные и перспективные специалисты покидают страну в поисках лучших возможностей за ее пределами. Проблема актуальна для многих стран, и Казахстан не стал исключением. Основную часть покидающих страну специалистов составляют граждане, имеющие техническую (2 809 человек), экономическую (1 456 человек), педагогическую (75 человек) и юридическую (421 человек) специальности.

EXCLUSIVE . KZ . «Оптимизм казахоязычного населения падает» — В конце 2023 года у жителей Центральной Азии и Казахстана снизилась уверенность в завтрашнем дне. Несмотря на то, что страх перед инфляцией стал меньше, люди более осторожно стали принимать решение о крупных покупках. Примерно 19,5% казахстанцев считают, что экономика за последний год показала улучшение, что ниже ноябрьского результата в 23%. Также выросла доля негативных ответов: с 39 до 42,3%. И как обычно, казахоязычные респонденты более оптимистичны по сравнению с русскоязычными: 32% против 17%. Меньше оптимизма стало и у молодежи до 29 лет – за месяц этот показатель упал с 33 до 24%.

«Чем отличаются казахстанские олигархи от самых богатых людей на планете» — Первая десятка самых богатых людей на планете вкладывает деньги в научные разработки и неплохо на этом зарабатывает. Казахстанские олигархи, за редким исключением, не спешат вкладываться в науку, считая это обязанностью государства. Правда в том, что наше правительство тоже не собирается поощрять инвестиции в мозги. Цена этому – технологическая отсталость, энергокризис, дефицит водных ресурсов и прочие проблемы.

TURANPRESS . KZ . «Автопром, который мы заслужили: дорого и ненадежно» — Каждый 4-й проданный в Казахстане автомобиль – китайского производства. По итогам 2024-го автопром КНР может войти в тройку лидеров за счет доступных цен при лучшем качестве. Подобные прогнозы от аналитиков звучат где-то с середины 2023-го, когда был зафиксирован резкий рост импорта легковых машин в Казахстан, несмотря на параллельный рост внутреннего производства.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Государству вернули часть рынка «Байсат», который принадлежал сыну Кайрата Сатыбалдыулы» — Имущество, состоящее из трех объектов общей площадью 4 221,4 кв. м и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО Astana Finansial Group. Они принадлежали Бауыржан НУРСУЛТАНУ (сыну племянника экс-президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА Кайрата САТЫБАЛДЫУЛЫ). Ранее в рамках досудебного расследования Кайрат Сатыбалдыулы добровольно вернул большую часть рынка «Байсат».

AZATTYQ . ORG . «Как уборщица из сельской школы бросила вызов системе и что после этого произошло» — Жизнь Мольдир ГАПИЗ, работавшей простой уборщицей в школе-гимназии села Иргиз, перевернулась с ног на голову три с половиной месяца назад. Она лишилась работы и, отчаявшись добиться справедливости, едва не покончила с собой. Написавшие об увольнении уборщицы журналисты столкнулись с обвинением в «клевете». Вся эта история началась с поездки в Иргиз акима Актюбинской области… Мольдир говорит, что через день после того, как она пожаловалась главе области, в школе установили водяной насос и заменили унитазы… Восстановлением Мольдир Гапиз на работе история не закончилась… Директор гимназии написала заявление на журналиста Аскара Актлеуова. В его отношении завели административное дело по статье «Клевета». 15 января суд Актобе прекратил дело в отношении Аскара Актлеуова «за отсутствием состава правонарушения».

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