Война Миров. Ленин опять живой

Империалистические войны и межимпериалистические противоречия актуализировали главного уроженца Симбирска-Ульяновска

«Не люди меняют события – события меняют людей» – эта фраза из китайского кинофильма «Двойная рокировка» очень хорошо описывает текущий геополитический момент. Потому что люди одного круга – круга Больших денег – вдруг потеряли взаимопонимание и начинают все более брутально выяснять отношения друг с другом (по ходу еще больнее достается представителям всех других социальных слоев, особенно нижних). А вот Владимир Ильич Ленин, который на днях отмечал 100-летие ухода из биологической жизни, в жизни политической продолжает усиливаться. Потому что системно описал почему у воротил планетарного масштаба посиделки за общим столом плавно и неизбежно переходят в перестрелку.

Большая политика невозможна без Больших денег. У Больших денег, особенно когда они являются не сокровищами, а капиталом (самовозрастающая стоимость) имеется своя собственная гравитация, строго диктующая поведение людям, вступающим с ними в контакт. Владелец пары-тройки металлургических заводов и ученый-экономист обычно не могут понять друг друга. Во-первых, один из них больше практик, а второй – теоретик, во-вторых они принадлежат к разным классам общества (хотя марксизм и выделяет научную интеллигенцию в отдельную прослойку социума).

Классовое сознание и классовые интересы создают рамку, за пределы которой типичный представитель общества выйти не может. Могут только те, кто по определению Алексиса де Токвиля обладает «ресидуэ» (способность понимать мотивацию и интересы других людей). Обладатели «ресидуэ» в первую очередь и делают хорошие карьеры в политике, государственном аппарате, бизнесе, если для них удачно сложились общественные условия и исторические обстоятельства.

Сверхбогатые люди, при всех общих классовых интересах, не представляют собой единой общности. Если при жизни Ленина они играли больше команда на команду по принципу принадлежности к одному флагу либо их группе – Испано-американская война 1898 года, Англо-бурская война 1899-1902 гг., Русско-японская война 1904-1905 гг., Первая мировая 1914-1918 гг. ­– то в 2024-ом битва ведется на других основаниях.

Сегодня главные противоречия пролегают между глобалистами разных проектов (в первую очередь американского и китайского) с одной стороны и по линии глобалисты – национально (государственно) ориентированные элиты с другой. Всемирный экономический форум в Давосе – это площадка, где западные глобалисты-наднационалы сверяют часы и определяются со стратегией на будущее.

В последний раз, чтобы всякие нищеброды не мешали серьезным людям работать и общаться вдумчиво, стоимость билета участника подняли с $70 тысяч до $250-ти. Наблюдатели утверждают, что из-за этого не досчитались несколько миллионеров-завсегдатаев на тусовках у Клауса Шваба. В общем, планка допуска к безлимитному углеродному следу продолжает подниматься.

Очень содержательным был прошлый форум в Давосе, где публично поспорили Генри Киссинджер и Джордж Сорос. Мы воспользуемся «переводом» с птичьего языка глобалистов на нормальный под общей редакцией Владимира Боглаева. Данный человек является директором ЧЛМЗ (Челябинский литейно-механический завод) и четко понимает разницу интересов между представителями финансового и производственного капитала.

Итак, на дворе был июнь 2022 года и на территории Украины худо-бедно шла СВО, а по сути война. Г-н Киссинджер пытался донести до коллег по общему бизнесу, что боевые действия между Москвой и Киевом нужно срочно заканчивать. Главный его посыл: если Россия поддерживает глобальную повестку со всеми ее «зелеными» и «голубыми» блоками, то неважно, сколько областей Украины перейдут под контроль Кремля. Принципиально все это остается «нашим» (то есть под контролем глобалистов и наднациональных структур).

Затянувшаяся война, по мнению Генри Киссинджера, приведет к тому, что из-за необходимости вести боевые действия российская элита перестанет слушать международные наднациональные институты, переформатируется в национально ориентированную и превратится в форпост Китая. В Пекине тоже глобалисты, но со своим собственным проектом, с которым глобалистам коллективного Запада не по пути.

Г-н Сорос, в свою очередь, настаивал на необходимости наказания России, потому что в Москве захотели слишком большой кусок. И если каждый будет на свое усмотрение увеличивать себе долю в общем пироге, то никакой дисциплины поддерживать не получится и вместо порядка постоянно будут проблемы и хаос.

На это г-н Киссинджер парировал, что российских «больших мужчин» обманули в 1991 году. Тогда обещали весьма аппетитные плюшки, но по итогу «кинули», а серьезные дела с таким безответственным отношением к договоренностям не делаются.

Контрдоводом Джорджа Сороса стало сравнение СССР 1991 года и Российской Федерации 2022-го. Да, тогда была могучая держава с мощной экономикой и грозной армией – попробуй не пообещай привлекательного варианта для людей, принимающих решения. Но сейчас от былой мощи в науке, сложных производствах, образовании, медицине мало что осталось, поэтому предъявлять к оплате счет за старые достижения и былой потенциал со стороны Кремля нескромно и неэтично.

В конечном итоге Генри Киссинджер рекомендовал следующее. Раз НАТО спровоцировало Россию на войну, то оно должно внутри себя определиться на какие уступки может пойти в отношении Москвы, но чтобы Украина осталась самостоятельным государством. РФ при этом должна остаться частью европейского мира, поскольку уход российских ресурсов под китайский производственный потенциал и технологическую мощь превращает Пекин в слишком масштабного конкурента для коллективного Запада.

В возрасте 100 лет 29 ноября 2023 года г-н Киссинджер покинул этот бренный мир. Давос – 2024 показал, что у глобалистов и НАТО нет единой позиции по России, которую можно оформить в четких понятных формулировках на бумаге. Для российских элитариев нынешняя ситуация с точки зрения исторической традиции не новая. В 1812 году русские аристократы сходились в рукопашном бою со своими кумирами – парижанами. Теперь российские топ-чиновники и олигархи (которые не беглые, а примкнули к Владимиру Путину) строят козни членам закрытых клубов, в которых до 24 февраля 2022 года состоять считали бы за честь.

Аппетиты Кремля тем временем растут. Стамбульские договоренности, на которые Россия согласилась в марте 2022 года (Крым, ЛНР и ДНР в полных границах, миниатюрная армия Украины и нейтральный статус), теперь неактуальны. Слишком много людей, ресурсов и нервов потрачены в ходе боевых действий, санкций-контрсанкций, гибридных разборок от информационных войн до культуры и спорта. Эксперты заявляют, что конкурирующие стороны не могут договориться как поделить «бабки». А Владимир Ильич Ленин в своих работах объяснил: империалисты никогда не могут договориться, поскольку системно недооценивают жадность конкурентов и не в состоянии поступиться собственной алчностью.

У ВЭФ-2024 в Давосе был очень смешной девиз: «Восстанавливая доверие». Когда узким кругом собираются воры и воровки на доверии, то как они вообще обсуждают столь деликатный предмет, с помощью которого облапошивают менее лицемерных и лживых фигурантов? Вот они и не договорились, кто первый конфискует замороженные российские активы и передаст их Киеву.

Тем временем то, об угрозе чего предупреждал покойный Генри Киссинджер, начинает сбываться. Война на Украине сдетонировала 7 октября 2023 года очередную арабо-израильскую войну. Кровавые события в Секторе Газа обусловили активность йеменских хуситов в Красном море, что в январе 2024 года вылилось в прямое столкновение племен зейдитов с боевыми кораблями США и Великобритании. Иран как-то непринужденнее стал бить ракетами в те места, за которые Вашингтон по идее может ответить военным вторжением.

Для западных глобалистов все это выливается в усиление государственных границ и падение влияния наднациональных структур. Только шизофреники могут одновременно воевать и восстанавливать доверие. Дональд Трамп тем временем усилил свои позиции в республиканской партии, а он в первую очередь является ставленником американского национального промышленного капитала.

Над всем этим нет-нет мелькает дух Ленина.

Владимир Ильич ЛЕНИН. (Фото: historyrussia.org)

Владимир Ильич наглядно показал, как можно использовать условия империалистической войны для реализации собственного проекта. А потом еще с помощью завидного креатива, организационного ресурса и грамотно выстроенной пропаганды удержать власть в казалось бы безнадежной ситуации. Россия 1917 – 1921 гг. показала небывалую в истории скорость общественных преобразований и перемен. Исторический прецедент заставляет людей из круга Больших денег нервно реагировать на знаковые даты в условиях протекания процессов, чей исход совершенно не очевиден и не предопределен.

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