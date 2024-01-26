Казахстан в прицеле кибератак 26.01.2024 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 134 0 Президент Интернет-ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров о том, почему РК на 7-ом месте в мире по количеству кибератак Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Казахстан – не газовая держава В Астане ждут смены Правительства. Тайна владельцев аэропорта Алматы. Новое место Ноева ковчега Либеральная «детвора» в правительстве добивает образование ОБСЕ: больше вреда или пользы? О чем умолчали ЧСники, кому отдали 1 млрд на оповещение, где оружие, похищенное в дни Кантара