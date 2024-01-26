«Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности». «Можно ожидать еще одного совместного заседания палат, итогом которого станет вотум недоверия правительству». «Ермурат Бапи и Тимур Кулибаев: ай, Моська, знать, она сильна, что лает на слона?»

Сетевой Казахстан 26 января 2024г.

TIME . KZ . «Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности» — Под председательством Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Алматы состоялось совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности.

В мероприятии приняли участие руководство Администрации Президента, Совета Безопасности, члены Правительства, акимы городов и областей, а также руководители региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям. В своем выступлении Глава государства отметил, что землетрясениям подвержена треть территории Казахстана. За последние 5 лет сейсмологическими станциями зафиксировано более 45 тысяч случаев землетрясений, большинство из которых – малой магнитуды – Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести. Однако главная цель данного совещания – не критиковать, а принимать конкретные решения.

KZAIF . KZ . «Послать с доброй волей» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о событиях в Казахстане, которые произошли, происходят и могут произойти. И о том, как все они влияют на нашу жизнь — Вся эта война Алой и Белой розы, как мне представляется, вызвана усталостью Акорды от нынешнего правительства. Распустить его своим указом президент, конечно, может. Но тогда в очередной раз встанет вопрос о «влиятельном» парламенте и «подотчетном» правительстве. Подотчетном кому? Касым-Жомарт Кемелевич, провозглашая в свое время известную тебе триединую формулу власти, об этом дипломатично умолчал. Но, как утверждают так называемые «слухмейкеры», он весьма разочарован в кабинете Алихана Смаилова. Хотя в свое время выдал ему мандат безграничного доверия. И теперь самое время убрать это правительство руками депутатов. Так что в ближайшей перспективе можно ожидать еще одного совместного заседания палат, итогом которого станет вотум недоверия правительству.

FORBES . KZ . «Когда в товарищах согласья нет: об асинхронных действиях правительства и Нацбанка» — В современной макроэкономической теории считается, что, с одной стороны, фискальные власти в лице правительства определяют оптимальный уровень государственных трат и налоговую политику на среднесрочную перспективу. А монетарный регулятор в лице центрального банка, с другой стороны, устанавливает процентную ставку для экономики на краткосрочную перспективу и оказывает воздействие на денежную массу своими инструментами. Их скоординированные решения должны поддерживать макроэкономическую стабильность страны, избегая дисбалансов или перекосов в экономике. В этой связи рассмотрим, как с подобной координацией обстоят дела в экономике Казахстана и к каким последствиям ее отсутствие привело или еще может привести.

EADAILY . COM . «Казахская нефть пошла вокруг Африки» — Поставщики казахской нефти перешли на доставку сырья азиатским клиентам по более длительному маршруту — вокруг Африки. По крайней мере, в обход Суэцкого канала и Красного моря, где хуситы атакуют суда. Идет один танкер, который загрузился под Новороссийском. Рейс увеличится более чем на три недели.

KZ . KURSIV . MEDIA . «В Казахстане сокращаются продажи продовольственных товаров. Обзор сферы торговли от Kursiv Research» — Практика установления пороговых и предельных цен на социально значимые продовольственные товары привела к обратному эффекту, и теперь правительство намерено от нее отказаться. Kursiv Research продолжает анализировать сферу торговли, состояние которой можно рассматривать как опережающий индикатор, сигнализирующий о трендах в экономике РК раньше других показателей. Продажи продовольственных товаров сокращаются на фоне снижения реальных денежных доходов населения. Оборот непродовольственных товаров растет благодаря активному росту потребительского кредитования. В результате общий товарооборот достиг 61 трлн тенге, прибавив в номинальном выражении 20,4%.

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА – «Ермурат Бапи и Тимур Кулибаев: ай, Моська, знать, она сильна, что лает на слона?» — Ермурат БАПИ, оппозиционер с внушительным стажем, после избрания в парламент всего себя без остатка посвятил борьбе со «Старым Казахстаном». Но этот благородный порыв то и дело заносит его не в ту сторону. Особенно когда он обращается к материям, о которых имеет весьма поверхностное представление. На прошлой неделе мажилисмен обратился к премьер-министру с запросом, который сам же, предваряя своё выступление, сформулировал так: «Тимур Кулибаев и спорт». По его словам, именно после того, как олигарх и зять первого президента страны возглавил Национальный олимпийский комитет, результаты казахстанских атлетов резко пошли на спад.

«Казахские дети в русских классах: есть ли смысл возмущаться?» — Казахскоязычные СМИ, представители национальной интеллигенции и общественные деятели, называющие себя радетелями за родной язык, часто выражают озабоченность и даже возмущение тем, что немало представителей титульного этноса продолжает отдавать своих детей в русские классы. Кое-кто и вовсе требует запретить такую практику. Между тем, в других тюркских странах СНГ русскоязычное школьное образование из года в год приобретает всё большую популярность.

ZAKON . KZ . «Что посеешь, то и пожнешь: грозит ли Казахстану дефицит риса из-за маловодья в Приаралье» — По прогнозам специалистов, в 2024 году маловодье на Сырдарье будет намного серьезнее, чем в 2023 году. Поэтому растениеводы Кызылординской области планируют сократить площади под рис. Повлияет ли эта ситуация на развитие региона и не возникнет ли дефицит белого зерна…

CARAVAN . KZ . «В «Қазақстан темір жолы» объяснили, почему у них на самом деле всё хорошо» — К крупнейшему железнодорожному оператору вопросов много и у пассажиров, и у работников компании. Вопросы эти в основном не очень приятные и затрагивают все сферы перевозок, от чистоты туалетов до выплаты премий по праздникам. В ответе на запрос редакции медиапортала Сaravan.kz в «КТЖ» прояснили некоторые моменты, которые волнуют многих казахстанцев.

LITER . KZ . «Скандалы вокруг сервисов такси: почему бизнес и премиум-тарифы не работают в Казахстане» — По данным Республиканской ассоциации служб такси Казахстана, по состоянию на 2023 год было зарегистрировано 2 833 перевозчика с 10 624 автомобилями такси. Сервисов такси немного, есть устоявшиеся, которые в целом не конкурируют друг с другом, что естественно влияет на качество. Liter.kz разбирался, должны ли открывать водители такси тарифа “бизнес” дверь пассажирам, за что обеим сторонам снижают рейтинг и к чему приводит отсутствие контроля сервиса такси со стороны госорганов. Сегодня такси стало массовым общественным транспортом. Услугами «шашечек» пользуются ежедневно. И это при том, что казахстанское такси признано самым дорогим среди стран СНГ.

AZATTYQ . ORG . «Построили, разграбили, теперь будут строить заново. Как государство дважды потратится на возведение одного учебного заведения?» — В Усть-Каменогорске незавершённое здание учебного заведения, на которое государство потратило 2,9 миллиарда тенге, продали за 180 миллионов тенге. Частная компания восстановит здание, после чего акимат Восточно-Казахстанской области намерен его выкупить. Рассказываем о странностях государственных расходов на примере одной школы.

««Нужна тишина и наша прекрасная природа». Почему жители Маралды против добычи золота?» — Село Маралды в Восточном Казахстане расположено у хребта Горного Алтая, в плодородном и богатом полезными ископаемыми крае. В живописной местности множество родников. В 2022 году предприятие, которое на протяжении 10 лет занималось геологоразведкой близ Маралды, приступило к строительству золотодобывающей фабрики. Сельчане выступают против промышленного объекта. Они опасаются, что природе будет нанесён непоправимый ущерб. Власти региона заявляют, что строительство не противоречит закону.

TENGRINEWS . KZ . ««Делаем те же тои». Как живут казахи в Узбекистане» — В Узбекистане, по официальным данным, проживает более 800 тысяч казахов. Большинство казахского населения сосредоточено в регионах, граничащих с нашей страной, в том числе в Ташкентской области. Здесь же находится промышленный город Чирчик. До Чирчика час езды от столицы Узбекистана. Название он получил в честь протекающей там реки Чирчик («шумная»), которую называют самым полноводным притоком Сырдарьи. Здесь сосредоточены крупные заводы и фабрики, а также есть несколько высших и средних учебных заведений.

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