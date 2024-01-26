«Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности». «Можно ожидать еще одного совместного заседания палат, итогом которого станет вотум недоверия правительству». «Ермурат Бапи и Тимур Кулибаев: ай, Моська, знать, она сильна, что лает на слона?»

TIME.KZ. «Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности» — Под председательством Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Алматы состоялось совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности.
В мероприятии приняли участие руководство Администрации Президента, Совета Безопасности, члены Правительства, акимы городов и областей, а также руководители региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям. В своем выступлении Глава государства отметил, что землетрясениям подвержена треть территории Казахстана. За последние 5 лет сейсмологическими станциями зафиксировано более 45 тысяч случаев землетрясений, большинство из которых – малой магнитуды – Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести. Однако главная цель данного совещания – не критиковать, а принимать конкретные решения.
KZAIF.KZ. «Послать с доброй волей» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о событиях в Казахстане, которые произошли, происходят и могут произойти. И о том, как все они влияют на нашу жизнь — Вся эта война Алой и Белой розы, как мне представляется, вызвана усталостью Акорды от нынешнего правительства. Распустить его своим указом президент, конечно, может. Но тогда в очередной раз встанет вопрос о «влиятельном» парламенте и «подотчетном» правительстве. Подотчетном кому? Касым-Жомарт Кемелевич, провозглашая в свое время известную тебе триединую формулу власти, об этом дипломатично умолчал. Но, как утверждают так называемые «слухмейкеры», он весьма разочарован в кабинете Алихана Смаилова. Хотя в свое время выдал ему мандат безграничного доверия. И теперь самое время убрать это правительство руками депутатов. Так что в ближайшей перспективе можно ожидать еще одного совместного заседания палат, итогом которого станет вотум недоверия правительству.
FORBES.KZ. «Когда в товарищах согласья нет: об асинхронных действиях правительства и Нацбанка» — В современной макроэкономической теории считается, что, с одной стороны, фискальные власти в лице правительства определяют оптимальный уровень государственных трат и налоговую политику на среднесрочную перспективу. А монетарный регулятор в лице центрального банка, с другой стороны, устанавливает процентную ставку для экономики на краткосрочную перспективу и оказывает воздействие на денежную массу своими инструментами. Их скоординированные решения должны поддерживать макроэкономическую стабильность страны, избегая дисбалансов или перекосов в экономике. В этой связи рассмотрим, как с подобной координацией обстоят дела в экономике Казахстана и к каким последствиям ее отсутствие привело или еще может привести.
EADAILY.COM. «Казахская нефть пошла вокруг Африки» — Поставщики казахской нефти перешли на доставку сырья азиатским клиентам по более длительному маршруту — вокруг Африки. По крайней мере, в обход Суэцкого канала и Красного моря, где хуситы атакуют суда. Идет один танкер, который загрузился под Новороссийском. Рейс увеличится более чем на три недели.
KZ.KURSIV.MEDIA. «В Казахстане сокращаются продажи продовольственных товаров. Обзор сферы торговли от Kursiv Research» — Практика установления пороговых и предельных цен на социально значимые продовольственные товары привела к обратному эффекту, и теперь правительство намерено от нее отказаться. Kursiv Research продолжает анализировать сферу торговли, состояние которой можно рассматривать как опережающий индикатор, сигнализирующий о трендах в экономике РК раньше других показателей. Продажи продовольственных товаров сокращаются на фоне снижения реальных денежных доходов населения. Оборот непродовольственных товаров растет благодаря активному росту потребительского кредитования. В результате общий товарооборот достиг 61 трлн тенге, прибавив в номинальном выражении 20,4%.
SPIK.KZ. Женис БАЙХОЖА – «Ермурат Бапи и Тимур Кулибаев: ай, Моська, знать, она сильна, что лает на слона?» — Ермурат БАПИ, оппозиционер с внушительным стажем, после избрания в парламент всего себя без остатка посвятил борьбе со «Старым Казахстаном». Но этот благородный порыв то и дело заносит его не в ту сторону. Особенно когда он обращается к материям, о которых имеет весьма поверхностное представление. На прошлой неделе мажилисмен обратился к премьер-министру с запросом, который сам же, предваряя своё выступление, сформулировал так: «Тимур Кулибаев и спорт». По его словам, именно после того, как олигарх и зять первого президента страны возглавил Национальный олимпийский комитет, результаты казахстанских атлетов резко пошли на спад.
«Казахские дети в русских классах: есть ли смысл возмущаться?» — Казахскоязычные СМИ, представители национальной интеллигенции и общественные деятели, называющие себя радетелями за родной язык, часто выражают озабоченность и даже возмущение тем, что немало представителей титульного этноса продолжает отдавать своих детей в русские классы. Кое-кто и вовсе требует запретить такую практику. Между тем, в других тюркских странах СНГ русскоязычное школьное образование из года в год приобретает всё большую популярность.
ZAKON.KZ. «Что посеешь, то и пожнешь: грозит ли Казахстану дефицит риса из-за маловодья в Приаралье» — По прогнозам специалистов, в 2024 году маловодье на Сырдарье будет намного серьезнее, чем в 2023 году. Поэтому растениеводы Кызылординской области планируют сократить площади под рис. Повлияет ли эта ситуация на развитие региона и не возникнет ли дефицит белого зерна…
CARAVAN.KZ. «В «Қазақстан темір жолы» объяснили, почему у них на самом деле всё хорошо» — К крупнейшему железнодорожному оператору вопросов много и у пассажиров, и у работников компании. Вопросы эти в основном не очень приятные и затрагивают все сферы перевозок, от чистоты туалетов до выплаты премий по праздникам. В ответе на запрос редакции медиапортала Сaravan.kz в «КТЖ» прояснили некоторые моменты, которые волнуют многих казахстанцев.
LITER.KZ. «Скандалы вокруг сервисов такси: почему бизнес и премиум-тарифы не работают в Казахстане» — По данным Республиканской ассоциации служб такси Казахстана, по состоянию на 2023 год было зарегистрировано 2 833 перевозчика с 10 624 автомобилями такси. Сервисов такси немного, есть устоявшиеся, которые в целом не конкурируют друг с другом, что естественно влияет на качество. Liter.kz разбирался, должны ли открывать водители такси тарифа “бизнес” дверь пассажирам, за что обеим сторонам снижают рейтинг и к чему приводит отсутствие контроля сервиса такси со стороны госорганов. Сегодня такси стало массовым общественным транспортом. Услугами «шашечек» пользуются ежедневно. И это при том, что казахстанское такси признано самым дорогим среди стран СНГ.
AZATTYQ.ORG. «Построили, разграбили, теперь будут строить заново. Как государство дважды потратится на возведение одного учебного заведения?» — В Усть-Каменогорске незавершённое здание учебного заведения, на которое государство потратило 2,9 миллиарда тенге, продали за 180 миллионов тенге. Частная компания восстановит здание, после чего акимат Восточно-Казахстанской области намерен его выкупить. Рассказываем о странностях государственных расходов на примере одной школы.
««Нужна тишина и наша прекрасная природа». Почему жители Маралды против добычи золота?» — Село Маралды в Восточном Казахстане расположено у хребта Горного Алтая, в плодородном и богатом полезными ископаемыми крае. В живописной местности множество родников. В 2022 году предприятие, которое на протяжении 10 лет занималось геологоразведкой близ Маралды, приступило к строительству золотодобывающей фабрики. Сельчане выступают против промышленного объекта. Они опасаются, что природе будет нанесён непоправимый ущерб. Власти региона заявляют, что строительство не противоречит закону.
TENGRINEWS.KZ. ««Делаем те же тои». Как живут казахи в Узбекистане» — В Узбекистане, по официальным данным, проживает более 800 тысяч казахов. Большинство казахского населения сосредоточено в регионах, граничащих с нашей страной, в том числе в Ташкентской области. Здесь же находится промышленный город Чирчик. До Чирчика час езды от столицы Узбекистана. Название он получил в честь протекающей там реки Чирчик («шумная»), которую называют самым полноводным притоком Сырдарьи. Здесь сосредоточены крупные заводы и фабрики, а также есть несколько высших и средних учебных заведений.
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