Кто подарил стране Bentley Bentayga, сколько стоят звезды Michelin, как топ-менеджеры «КТЖ» заработали 711 млн 31.01.2024 20:00 Алла ЗЛОБИНА, Илья САМОХВАЛОВ Общество 49 0 Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах Посмотреть на RuTube Похожие материалы: О чем умолчали ЧСники, кому отдали 1 млрд на оповещение, где оружие, похищенное в дни Кантара Либеральная «детвора» в правительстве добивает образование Манипуляции общественным мнением против развития государства Казахстан в прицеле кибератак Фейк-интерпретации январских событий 2022 года