Кто подарил стране Bentley Bentayga, сколько стоят звезды Michelin, как топ-менеджеры «КТЖ» заработали 711 млн

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Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах