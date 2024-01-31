Война Миров. Трамп возвращается

Грядет матч-реванш за Белый дом

Праймериз республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир показали, что с вероятностью в 99% на ноябрьских выборах 2024 года за пост президента сойдутся Дональд Трамп и Джо Байден. Шансы на успех у 45-го президента США против 46-го растут день ото дня. Если не считать демократической партии и стоящих за ней финансистов-глобалистов западного проекта, то «на нерве» их коллеги в Европе, президент Украины Владимир Зеленский и те, кто «вкусил» от характера Дональда Трампа. В бестрепетном состоянии разве что Ким Чен Ын, который находится в мертвой зоне для давления лидера, пытающегося сделать Америку снова великой.

Дональду Трампу стукнуло 77 лет, а действующему президенту Джо Байдену уже 81 год. Советские лидеры Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко – всех западная пресса дружно называла «геронтократами» – в их годы были давно глубоко. Но, как показывают внутрипартийные выборы у «слонов» (республиканцы) и «ослов» (демократы), там нет лидеров, способных бросить вызов членам «лиги стариков».

Никки Хейли – в недавнем прошлом постоянный представитель США при ООН и губернатор Южной Каролины – которая продолжит путаться в ногах у Трампа после праймериз в Нью-Гэмпшире, смотрится очень бледно. Дело не только в том, что в свои 52 года на фоне политических мастодонтов она воспринимается как девочка-подросток. Против Дональда Трампа ей не хватает знаний (развал системы образования сильно зацепил даже 50-летних американских элитариев, поскольку нельзя «затупить» основную массу населения и не получить «ответку» по системе сообщающихся социальных и информационных сосудов) и жизненного опыта.

Г-жу Хейли поддерживают братья-миллиардеры Дэвид и Чарльз Кохи (больше $100 млрд состояния на двоих). Эти бизнесмены не жалеют денег на продвижение консервативных ценностей в американском обществе. Сами они мужчины возрастные (79 и 88 лет), а потому ставят на «молодежь», поскольку понимают, что их время уходит и надо передавать эстафету. Но у Никки Хейли нет опыта возрождения состояния после банкротств, например. По вероисповеданию она методистка (протестантская конфессия), а в этом религиозном течении туго с креативом. В общем, амбиции – амбициями, воля – волей, но важность интеллекта и разнообразного багажа практических и теоретических знаний никто не отменял.

В демократической партии политтехнологи провернули информационный фон таким образом, что потенциальные конкуренты Джо Байдена в лице Берни Сандерса, Марианны Уильямсон, Роберта Кеннеди-младшего совершенно не на слуху. А у вице-президента Камалы Харрис слишком низкий рейтинг, чтобы выпускать ее первым номером против Трампа.

Праймериз республиканцев в штате с лозунгом «Живи свободным или умри» показали, что Дональд Трамп очень чутко улавливает общественную повестку.

Дональд ТРАМП. (Фото с видео euronews.com/Alex Brandon/AP)

Например, зачитывая с трибуны пункты своей избирательной программы, он заявил, что «цифрового доллара» при нем не будет. Публика на этих словах разразилась громкими продолжительными аплодисментами. Тогда кандидат в президенты сделал паузу и сказал: «Я удивлен, что вы об этом так много знаете. Вот что значит образованный штат». Теперь ясно, что тема борьбы с «цифровым долларом» будет педалироваться в избирательном штабе Трампа активнее.

Многие обыватели путают «цифровой доллар» с безналичным. Однако постепенно разница начинает осознаваться и Нью-Гэмпшир это четко продемонстрировал. В случае с цифровым долларом, тенге, рублем, юанем или евро человек превращается из владельца денег в их пользователя. Потому что цифровую валюту очень легко дифференцировать внутри самой себя по различным параметрам. Ей можно поставить срок годности, по истечении которого она перестает действовать.

Цифровые деньги можно условно покрасить в разные цвета, где «синими» нельзя покупать алкоголь и табак, например, а «зеленые» деньги предназначить лишь для покупки продовольствия, но без говядины и оливкового масла, или транспортные расходы покрывать только «красными» (вариантов уйма). Цифровым деньгам легко прописать ареал их использования: к примеру, в радиусе километра от места официальной регистрации человека. Их нельзя обменять на наличные. Но самое главное: пользователя от этих денег в любой момент можно отключить одним нажатием кнопки. Жителям штата Нью-Гэмпшир такие перспективы не нравятся.

Победа Дональда Трампа в «колеблющемся» штате северо-востока внесла ясность во внутренние ряды республиканцев. Губернатор-республиканец Техаса Грег Эбботт – тоже не мальчик (66 лет) – чутко уловил момент и стал бодаться с федеральными властями по поводу охраны границы с Мексикой. Еще и начал высылать нелегальных иммигрантов в «демократические» штаты. Разумеется, к гражданской войне такие действия не приведут, однако объективно они роняют авторитет Белого дома внутри США и, как следствие, на международной арене.

Интересный кейсом стал удар дроном иранского производства по американской военной базе Тауэр-22 в Иордании. По официальным данным, 3-ое военнослужащих Пентагона погибли и 34 ранены. Ответственность на себя взяла организация «Исламское сопротивление Ирака». Причина акции: поддержка Вашингтоном Израиля. Джо Байден сразу стал угрожать ударом по Ирану, а Трамп – упрекать действующую администрацию за слабость.

Когда Дональд Трамп займет Овальный кабинет, то можно составить предварительную картину возможных действий на основе прецедентов. В Тегеране, похоже, решили активизироваться заблаговременно, ибо президент Байден воспринимается как менее волевой и решительный руководитель.

Президент Украины Владимир Зеленский уже захотел встретиться с Трампом, чтобы поговорить насчет мирного плана по Незалежной, который у американского политика вроде как имеется. Зеленскому сейчас не позавидуешь. Во время избирательной гонки «Белый дом-2020» 45-ый президент США предлагал Зеленскому додавить Хантера Байдена по коррупционным расследованиям, чтобы это повредило в электоральных рейтингах его отцу Джо Байдену. Тогда украинский президент «отморозился» и фактически в помощи отказал.

«Халатное бездействие» украинского президента дополнило неудачу с Джеффри Эпштейном. Эпштейн был не только финансистом и зарегистрированным секс-преступником, но и владел педофильским островом в Карибском бассейне, куда наведывались многочисленные представители западного истеблишмента. Дональд Трамп намеревался предать огласке многие сексуальные и моральные девиации этих кадров, чтобы мобилизовать традиционный американский электорат и заодно дискредитировать верхушку демократической партии.

Джеффри Эпштейна держали в самой просматриваемой видеокамерами тюрьме США. Кроме того, педофил установил в своей камере еще четыре видеокамеры за собственный счет. Но все равно «повесился» и в тот момент ВСЕ видеокамеры оказались отключенными. Причем самоубивался так люто, что сломал себе два ребра. На его фоне «самоубийство» Рахата Алиева в венской тюрьме смотрится очень даже убедительно.

Из-за весьма вероятного возвращения Трампа на президентский пост уже начали волноваться европейские союзники США по НАТО. 45-ый президент Штатов был и остается ставленником в первую очередь американского национального производственного капитала. Поэтому «зеленые», «голубые», «трансгуманистические» и прочие модные повестки ему довольно перпендикулярны. Одно дело, если Дональд Трамп заставит союзников по Североатлантическому альянсу больше платить за американское оружие, и совсем другое в случае непредсказуемого выстрела его креатива.

В Кремле, скорее всего, будут «тянуть резину» и смотреть как развивается внутриэлитное противостояние в США. В зависимости от контекста оно может как активизировать боевые действий против Украины, так и ослабить. Обещания демократов представить доказательства того, что Трам путинский шпион остались сотрясанием воздуха, поэтому лидер президентской гонки от республиканцев имеет свободные руки в плане договоренностей с Москвой. А вот у Джо Байдена руки связаны и ему нужна только победа над Россией. Или хотя бы то, что через PR и информационные манипуляции можно выдать за победу над Владимиром Путиным.

Пекину по большому счету без разницы, кто займет Овальный кабинет по итогам ноябрьских выборов. В американском истеблишменте уже сложился антикитайский консенсус, поэтому бороться против КНР будут хоть 45-ый, хоть 46-ой президент Штатов. Хотя, возможно, для Поднебесной в фигурах Трампа и Байдена есть важные нюансы, которые приобретают значение к том или ином контексте.

У Дональда Трампа традиционно хорошие отношения с Биньямином Нетаньяху в Израиле. Однако Тель-Авив столько крови (в том числе еврейской) пролил в Секторе Газа, что непонятно как Трамп поведет себя в арабо-израильском вопросе став электоральным победителем. В любом случае экстравагантный экс-президент может вновь стать президентом, а потому очень большое число серьезных политиков вынуждены строить свои планы и согласовывать собственную линию поведения с подобной вероятностью. Даже в КНДР, наверное, это имеет значение.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.