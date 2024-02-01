О геях и казахских батырах 01.02.2024 09:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 194 0 Журналист Джанибек Сулеев против нарративов ЛГБТ-пропаганды в отношении кочевой цивилизации Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Казахстан в прицеле кибератак Либеральная «детвора» в правительстве добивает образование ОБСЕ: больше вреда или пользы? О чем умолчали ЧСники, кому отдали 1 млрд на оповещение, где оружие, похищенное в дни Кантара Кто подарил стране Bentley Bentayga, сколько стоят звезды Michelin, как топ-менеджеры «КТЖ» заработали 711 млн