Что волнует душу казаха в начале февраля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Самат Абиш дал компромат на всех?» — По информации источника telegram-канала DALA INSIDE, допрос в КНБ Самата Абиша, дело которого передано в суд, прошел очень успешно.

По словам инсайдера, племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева «сдал всех». Кроме того, что делали в дни январских событий Карим Масимов и другие «ответственные лица», он также раскрыл схемы, по которым чиновники и олигархи выводили деньги за рубеж в те дни.

«Теперь есть основание возбудить уголовные дела против многих бывших чиновников и олигархов. Самат Абиш дал следствию очень ценную информацию», — сказал источник.

В показаниях Абиша есть компромат на сына Болата Назарбаева – Нурбола. Так что теперь, скорее всего, «Новый Казахстан» и им займется.

По крайней мере, по словам источника, готовы материалы, чтобы предъявить Нурболу Назарбаеву обвинение в рейдерстве и уклонении от налогов. На следующей неделе по этому вопросу в верхах пройдут консультации.

Наступило также время начать разгром «империи» Болата Назарбаева — 40 дней с его смерти уже прошли. Комиссия по возврату незаконно выведенных активов уже принялась проверять имущество детей и близкого окружения покойного.

У Болата Назарбаева осталось девять законнорожденных и около десяти незаконнорожденных детей. От первой жены – Нурбол и Ербол Назарбаевы, которые имеют больше всех прав на имущество отца. Поэтому государство обращает больше всего внимания именно на них, отмечается в публикации.

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Журналисты казахской редакции «Курсива» выяснили, почему Казахстан продает в соседнюю Россию электроэнергию дешево, а покупает ее обратно дорого.

Россия продает Казахстану 1 КВт/час электроэнергии за 19 тенге, а Казахстан продает России эту же энергию за 6,44 тенге.

Как сказал управляющий директор АО «KEGOС» Нуржан Керимкулов, майнеры и единый закупщик импортируют электроэнергию отдельно:

«Так как договоры коммерческие, мы про цену не знаем. В 2023 году майнеры импортировали из России 1,5 миллиарда киловатт-часов. Единый закупщик импортировал 1,7 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году было закуплено 1,5 миллиарда киловатт-часов и продано 1,3 миллиарда киловатт-часов, это по международным перетокам».

Ощутимая разница в цене, по его словам, регулируется межправительственным соглашением, а ранее Казахстан закупал электроэнергию у России еще дороже:

«Когда мы покупаем у России электроэнергию, мы берем в часы пик. В России точно также работает балансирующий рынок. Стоимость энергии разбита по часам. Часы пик – это утро и вечер. Когда мы покупаем, мы берем в часы пик, то есть по высокой цене. И да, возможно, она выглядит высокой для Казахстана. Но мы ее вынужденно берем, потому что наша генерация не закрывает нашу потребность. А когда продаем, мы «выталкиваем» профицит, который образуется в ночное время», — объяснил председатель правления KEGOC Наби Айтжанов.

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Члены Республиканского Союза родителей подписали петицию за закрытие сайта selftanu.kz, который, по их мнению, открыто пропагандирует однополые отношения, пишет газета «Жас Қазақ».

Всего под петицией на сайте Otinish.kz больше 130 подписей.

«Мы придерживаемся семейных ценностей. Наша главная цель — сформировать в обществе сознательную культуру воспитания. Мы обеспокоены тем, что в нашем обществе открыто пропагандируется западный феномен ЛГБТ через различные ресурсы», — говорится в петиции.

Глава и учредитель Союза родителей Багила Балтабаева в комментарии изданию сказала, что борется с ЛГБТ уже больше четырех лет.

«Пропаганда ЛГБТ ведется не только среди молодежи, но и среди детей. Каждый год проходят марши феминисток, я видела 7-8-летних девочек на этих маршах. Они шли с плакатами: «Мое тело – мое дело», они даже не понимают смысла этих слов. Везде у ЛГБТ-сообщества есть высокие покровители, в стране и за рубежом. Они получают миллионные гранты. Когда я исследовала этот вопрос, я узнала, что за 4-минутный ролик про ЛГБТ предлагали 20 млн тенге.

Много всякого контента на эту тему везде, в соцсетях. Таким образом на целую нацию ведется атака. И я не перестану бороться против этого и бить тревогу, потому что это большая угроза для нашего народа», — заявила она.

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RATEL.KZ. — «Qamshy.kz: «Всех казахов нужно положить в психбольницу»» — Qamshy.kz: Қазақтардың бәрін «психбольницаға» жатқызу керек! (Всех казахов нужно отправить в психбольницу!).

На портале Qamshy.kz была опубликована статья о насильственном помещении известной павлодарской активистки Рузы БЕЙСЕНБАЙТЕГИ в психиатрическую больницу.

«Павлодарскую активистку Рузы Бейсенбайтеги положили в психбольницу. Правильно. Она невменяемая. Иначе станет ли здоровый человек защищать казахский язык в Павлодаре? Не только Руза апай, всех казахов, ратующих за нацию, надо отправить в психбольницу! Разве «здоровая» нация будет обижаться на государство за то, что она «не оповестила на казахском языке» во время землетрясения? Лучше умереть, так и ничего не поняв», — пишет автор.

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Abai.kz: Әр партия «тізім жасағанда жіберген қателігі» үшін жауап беруі керек! (Каждая партия должна нести ответственность за «ошибки во время составления списка».

На портале Abai.kz была опубликована статья о досрочном прекращении полномочий депутата от партии Respublica Динары ШУКИЖАНОВОЙ.

«Это ротация или что-то другое?», — задается вопросом автор.

«В таких случаях должна предусматриваться «партийная ответственность. Это значит, что каждая партия должна нести ответственность за «ошибки во время составления списка». Будет справедливо, если за такое будут сокращать «партийный список», — считает автор.

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Dalanews.kz: «Астанаға блок-бекеттер қою керек»: елордалық депутат қаланы халықтан қызғанып жатыр ма? («В Астане нужно установить блокпосты»: столичный депутат ревнует город к народу?)

На портале Dalanews.kz была опубликована статья о предложении депутата столичного маслихата Азамата АЙТХОЖИНА по установлению блокпостов на въездах в Астану.

«Народный избранник, ревнующий Астану к народу, озвучил свое предложение на заседании маслихата», — пишет автор.

Также автор подчеркнул, что данное высказывание депутата широко обсуждается в социальных сетях.

«Многие пользователи не согласны с предложением Айтхожина», — отмечает автор.

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Zhasalash.kz: Смайыловтың жайлы да жайсыз креслосы (Удобное да неудобное кресло Смаилова).

На портале Zhasalash.kz была опубликована статья о работе действующего премьер-министра страны.

«Три из пяти последних премьер-министров были осуждены, у одного карьера рано закончилась. Пятый – Алихан СМАИЛОВ. Но и у него не все в порядке», — пишет автор.

Автор также подчеркивает, что за два года службы Смаилова повысился уровень инфляции и снизился уровень жизни. Также случилось пару крупных природных аварий, к которому правительство оказалось неподготовленным.

«Известность и крупную карьеру Смаилову «подарил» экс-президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ», — подчёркивает автор.

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SPIK.KZ. — «Чего хочет аким Алматинской обасти Марат Султангазиев?» — «Чего хочет Султангазиев? Иностранный инвестор обратился к президенту», — материал с таким заголовком опубликовали на странице Nege.kz. По данным этого издания, президент страны старается и приглашает иностранных инвесторов в Казахстан, а чиновники препятствуют работе этих инвесторов. Простой тому пример аким Алматинской области Марат Султангазиев. Из-за бездействии областных чиновников, регион лишается 30 миллиардного меморандума по строительству больницы.

«Короче говоря, ни на один наш прямой вопрос мы не получили прямых ответов. Аким области ни разу не был на месте строительства больницы, имеющей стратегическое значение не только для Алматинской области, но и для республики. Как понять действия акима, который не только не создал условия для работы частного инвестора, но и мешал работе этого инвестора? Не является ли это умышленным саботажем поручениям главы государства, который призывает «привлекать инвесторов из-за границы»? Или аким Алматинской области Марат Султангазиев что-то хочет от иностранного инвестора?»,- пишет издание.

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Высказывания оппозиционного политика Уалихана Кайсарова, относительно экс-президента Назарбаева опубликовали на странице Qamshy.kz. По мнению политика, Назарбаев обычный хитрец, пришедший к власти путем хитрости, обмана и лести. И, казахам очень повезло, что он не стал руководить Советским Союзом.

«Назарбаев всю свою жизнь хотел показать себя с лучшей стороны, ради этого он принижал казахов. Он торгует интересами казахов, чтобы Россия не обиделась, Германия не обиделась, украинцы и другие чтобы не поняли все иначе. Он бы превзошел бы Голощекина в 30-е годы. Он беспокоился за все народы, кроме казахского. Казахский народ для него ничего не стоил, другие нации ценны. Если бы Назарбаев правил СССР, казахи исчезли бы и стали бы самой несчастной нацией на земле. Назарбаев не смог поехать в Москву, нас снова спас Бог, нас спас распад и падение СССР», — сказал Уалихан Кайсаров.

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«Спор между друзьями перерастает в семейный суд», — пишет Adyrna.kz. Материал, посвящен спору двух оппозиционных политиков Галымжана Жакиянова и Толена Токтасынова. Очередное заседание суда состоялось в середине января, где Галымжан Жакиянов проиграл судебный процесс.

О подробностях судебного разбирательства журналистам рассказывает Толен Токтасынов и его супруга Алма Токтасынова.

«Этот иск выглядит как спор за деньги, но это не так. Деньги ничего не значат. Я буду до конца бороться за доброе имя Толена и его честь, за будущее наших детей», — заявила Алма Токтасынова.

Напомним, что два близких друга Толен Токтасынов и Галымжан Жакиянов были друзьями и соратниками, дружили семьями, но в определенное время их 30-летней дружбе пришел конец.

«30 августа 2019 года Жакиянов и Токтасынов подписали протокольное соглашение о купле-продаже 37,5 процентов акций ALGT в Монголии. Согласно условиям протокольного соглашения, стоимость акций сторон оценивалась в 1 765 000 (один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) долларов США. Токтасынов передал управление компанией Жакиянову, после чего Жакиянов перестал выплачивать остальную оговоренную сумму, обвинив Токтасынова в «мошенничестве» и подав на него жалобу», — сообщает издание.

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«Разве для них не существуют суды?»: Депутаты перечислили ошибки Байбека и Сагинтаева», — пишет издание Dalanews.kz. По словам народных избранников, за допущенные ошибки чиновников не наказывают, хотя на них жаловались. Представители антикоррупционного ведомства страны отметили, что несправедливость действительно имеет место быть.

О безнаказанности бывших мэров Алматы говорили в парламенте страны. Депутатам парламента рассказали про проект закона о совершенствовании антикоррупционной работы. Во время этого обсуждения депутат Бакытжан Базарбек интересовался почему за неправильные решения чиновники не несут ответственности и в пример привел бывших акимов Алматы Бауыржана Байбека и Бакытжана Сагинтаева.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Многие казахстанцы до сих пор стесняются носить казахскую одежду в повседневной жизни» ― На портале Stan.kz разместили интервью с 19-летней Аружан Амангелдіқызы, которая дрессирует неприрученных жеребцов и верблюдов.

Девушка — уроженка Тараза. Она родилась и выросла в семье, занимающейся животноводством. Сейчас она учится в ЖенПУ и все свое свободное время проводит в центре этноискусства «Топжарған» на окраине Алматы, дрессируя лошадей, верблюдов и беркутов.

Она попала в Книгу рекордов КиНЭС как казашка, которая впервые выстрелила из лука в жамбы, сидя верхом на верблюде. Она преодолела 100 метров за 12 секунд и поразила цель. Однако если некоторые смотрят с восхищением на увлечения девушки, то есть и те, кто осуждают ее.

По ее словам, многие стесняются носить казахскую одежду в повседневной жизни.

«Я думаю, что это очень печальная ситуация. Ношение повседневной одежды в казахском стиле пробуждает дух», — считает Аружан.

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На портале Abai.kz опубликовали материал с высказыванием Мақсата Жақау о новом историческом фильме «Рассвет Великой Степи», который был снят без участия историков, филологов и этнографов.

«Я не смог дольше пяти минут смотреть фильм «Рассвет Великой Степи», который иллюстрирует историю Қасым хана, Бұрындық хана и XV-XVI век в целом. В каждом втором предложении — «Да будет доволен тобой Аллах», «с поддержкой Аллаха», Бұрындық хан, читающий коран, Қасым хан, перебирающмй четки. Слова Қасым хана в протоколе: «Да будет доволен тобой Аллах, Василий» русскому послу. Короче, это создало впечатление, что фильм написан имамами. Фильм с бюджетом в млрд, в котором вообще не участвовали историки, филологи, этнографы, из-за чего много идеологических и научных ошибок», ― высказался автор.

По его словам, это произведение, в котором предки не скачут, взывая к духу предков, и зачастую отсутствует дух нации. К сожалению, нет ни одного представителя интеллигенции, который бы смог это все высказать. Он также подчеркнул, что если бы была комиссия, состоящая из Есенберлина, Мүсірепова, Кекілбаева, Арғынбаева, Сейдімбека, Қасымбаева, они бы вовсе запретили выпускать его.

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На портале Abai.kz Қазыбек Иса заявил об освобождении активистки и защитницы казахского языка Рузы Бейсенбайтегі из психдиспансера после её принудительной госпитализации.

«Вчерашний день и ночь были потрачены на переговоры с властями. У нас было немало переговоров и с руководителями региона Кереку. Наконец справедливость восторжествовала. Наша Руза Бейсенбайтегі, отважная казахская дочь, защитница казахского языка, сегодня вышла на свободу! Можно сказать, казахский язык вышел на свободу», ― заявил автор.

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