«Западноевропейцы вновь мутят воду в Казахстане». «Почему усиливаются репрессивные тенденции в Казахстане». «Почему двое не вывезут Боливара». «Как проекты в новом казахстанском городе могут захлебнуться даже не начавшись». «Эра «легкой» нефти заканчивается»

Сетевой Казахстан 1 февраля 2024г.

RITMEURASIA . RU . Марат НУРГОЖАЕВ – «Западноевропейцы вновь мутят воду в Казахстане» — Ещё в декабре прошлого года прозападные и оппозиционные местные СМИ запестрели информацией по поводу того, что в начале 2024 года президент Казахстана, находясь в твердом уме и здравой памяти, по какой-то неведомой ему причине внезапно сложит свои полномочия, передав их безликому и малоизвестному широкой аудитории председателю сената парламента РК Маулену АШИМБАЕВУ. За раскрутку этой серой личности в медийном пространстве активно взялся не кто-нибудь, а недавно отправленный в отставку с поста посла Казахстана в Чехии «умный политтехнолог» Марат ТАЖИН, который прослыл главным стратегом во времена Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ, член Общественной палаты Мажилиса РК – «Неконтролируемые контролеры» — Почему усиливаются репрессивные тенденции в Казахстане. В Новом Казахстане президент пытается привить новый, современный, цивилизованный дух международным отношениям (ему, как профессиональному дипломату и карты в руки!). Но как эти запретительные новаций в адрес журналистов и СМИ вкупе с усилением роли спецслужб отразятся на его отношениях с лидерами ведущих демократических государств, где подобные структуры находятся под полным контролем общества (того же парламента и свободной прессы), как он будет объяснять им надобность таких табу и вето в стиле сталинского и путинского режимов?

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О кадрах культуры» — Любой, кто изучал историю Министерства культуры, может обратить внимание на кадровую чехарду в ведомстве и подведомственных организациях (кино, театры, вузы и т.д.), при том что основным источников кадров регулярно были именитые и заслуженные деятели искусства. Однако же мы видели регулярные скандалы, частые ротации, отсутствие результатов. Проблема, думаю, как раз в том, что талантливые музыканты, режиссеры, композиторы, певцы, дирижеры оказываются далеко не самыми хорошими управленцами. Не хватает полноты обзора всей сферы, стратегического видения, зато в ассортименте присутствует проблема личных взаимоотношений с коллегами (не столько фаворитизм, сколько старые и новые неприязни).

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Почему двое не вывезут Боливара» — К тяжелогружёному железнодорожному составу порой цепляют два локомотива — иногда друг за другом, иногда с разных концов. Но если вместо двойной тяги они начнут тянуть каждый на свою стрелку и на себя, далеко ли мы все уедем?.. Впрочем, учитывая программное бессилие правительства, не исключено, что реализация плана перехода в Новый Справедливый Казахстан ляжет на ФНБ. Национальной экономике нужна не бюрократическая структура, а лидер экономического развития. Как и обозначено в миссии “Самрук-Казыны”.

«Ядрёный синтез» — Анализ коррупционных рисков в деятельности акимата области Абай в сфере здравоохранения произвел эффект разорвавшейся бомбы. Антикоррупционная служба пришла к выводу, что к многочисленным нарушениям имеет прямое отношение руководитель областного управления здравоохранения Марат САНДЫБАЕВ. С 1998 по 2022 год Марат Сандыбаев возглавлял Центр ядерной медицины и онкологии. Именно это мед­учреждение, по выводу проверяющих, стало средоточием коррупционных нарушений, невиданных по масштабу и наглости тех, кто это сотворил!

CARAVAN . KZ . «Как проекты в новом казахстанском городе могут захлебнуться даже не начавшись» — Чтобы строить новый город, нужно понимать, кто там будет жить, где они будут работать и покупать еду. И вообще, что полезного для страны этот город может дать? Какой его экономический смысл? Сейчас город Алатау (G4City) представляется чем-то призрачным, а планы по его экономическому и индустриальному развитию — нереальными. Изначально строительство агломерации предполагали начать в 2009-м с завершением в 2013 году. Планировали, что проект станет логистическим хабом центральноазиатского масштаба. Сейчас на дворе 2024 год, то есть объект превратился в настоящий долгострой. По данным, опубликованным в СМИ, на реализацию проекта было потрачено более 31,4 млрд тенге государственных денег. Точную сумму затрат на сегодняшний день никто не озвучивает.

VLAST . KZ . «Дворец для школьников и президентов» — 9 ноября 2023 года в Костанае прошел форум приграничного сотрудничества Казахстана и России, который уже вошел в историю области как самое ожидаемое, дорогостоящее и загадочное событие. Впервые о нем заговорили 5 лет назад и анонсировали как форум с участием глав государств. В Костанае выступления президентов показывали на мониторах в здании Smart-Центра, построенного специально для форума рекордно быстро и дорого. Спустя несколько месяцев после его открытия акимат области так и не предоставил договор на строительство, а сам центр привлек внимание государственного аудита. Тем не менее множество загадок вокруг центра и других «форумных» объектов, стоивших налогоплательщикам более 16 млрд тенге, не раскрыто до сих пор.

KAZPRAVDA . KZ . «Балтабек Куандыков: «Эра «легкой» нефти заканчивается»» — Когда мы говорим: «Эра «легкой» нефти заканчивается», то имеем в виду, что добыча полезных ископаемых становится более сложным и затратным процессом. «Легкая» в смысле извлечения из недр нефть – это, например, эмбинские месторождения, которые находятся на глубине одной-двух тысяч метров, или мангистауские Каламкас, Каражанбас, Северное Бузачи – 500–700 метров залегания. Пришло время, когда мы практически извлекли такое сырье – нефть высокого качества с малых глубин.

ZAKON . KZ . «Биржанов: Закон о возврате незаконно приобретенных активов не направлен на добросовестных инвесторов» — Еще в июне 2023 года был принят Закон РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов». О влиянии этого процесса на добросовестных инвесторов, фискальных мерах, направленных на противодействие выводу капитала, рассказал вице-министр финансов Ержан БИРЖАНОВ.

KZ . MEDIA . ««Так себе результат». В Алматы обсудили итоги работы по возврату активов» — Скажем, что сумма в 1 триллион тенге, возвращенная в собственность государства, показалась участникам круглого стола (правозащитникам, экономистам, публицистам и общественным деятелям), не столь объемной, как хотелось бы. Тем более что сегодня в уполномоченных органах говорят о намерении вернуть в казну 220 триллионов тенге. Эти и некоторые другие цифры на заседании озвучил депутат Мажилиса Ермурат БАПИ. Взял же он их из ответа уполномоченного органа на его депутатский запрос.

EXCLUSIVE . KZ . «Замочить банки или реально снизить уровень проблемных кредитов?» — Фонд Qalam на основе социологического опроса выявил различия в финансовом поведении и образе жизни между группой с доходами ниже прожиточного минимума и остальными гражданами. Поскольку деньги – это никогда не про деньги, то закредитованность бедных – это прежде всего социально-психологическое явление. Задача «спасти уязвимых от закредитованности» сама по себе этически неоднозначна. Слишком тонка грань между «помочь человеку, который попал в сложную ситуацию и просит помощи» и «самоутверждаться в роли спасителя и порождать инфантилизм групп граждан, спасая их от самих себя».

AZATTYQ . ORG . ««Издеваются над нами». Решение снести достроенный ЖК вновь обнажило проблемы долевого строительства» — В Караганде разразился новый скандал в сфере долевого строительства. Суд вынес решение о сносе десятиэтажного жилого комплекса, в котором уже проживают люди. Дольщики винят застройщика и госорганы. Эксперт согласен, что во многом причина в слабом контроле. Он также считает, что недобросовестные застройщики могут искусственно создавать «социальный взрыв», чтобы воспользоваться им и узаконить постройки.

LITER . KZ . «Тараканы, шум, алкоголь: астанчане объявили войну незаконным хостелам» — Недорогое жилье эконом-класса давно набрало обороты, принося своим владельцам неплохой доход. Но не все придерживаются принципов законности, открывая хостелы в обычных квартирах, цокольных этажах жилых помещений, без противопожарных мер, а кто-то даже и без разрешительных документов. При этом жильцы домов, где располагаются мини-отели, нередко жалуются на шум, распитие алкогольных напитков и нежелательную живность.

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