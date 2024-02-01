«Западноевропейцы вновь мутят воду в Казахстане». «Почему усиливаются репрессивные тенденции в Казахстане». «Почему двое не вывезут Боливара». «Как проекты в новом казахстанском городе могут захлебнуться даже не начавшись». «Эра «легкой» нефти заканчивается»

RITMEURASIA.RU. Марат НУРГОЖАЕВ – «Западноевропейцы вновь мутят воду в Казахстане» — Ещё в декабре прошлого года прозападные и оппозиционные местные СМИ запестрели информацией по поводу того, что в начале 2024 года президент Казахстана, находясь в твердом уме и здравой памяти, по какой-то неведомой ему причине внезапно сложит свои полномочия, передав их безликому и малоизвестному широкой аудитории председателю сената парламента РК Маулену АШИМБАЕВУ. За раскрутку этой серой личности в медийном пространстве активно взялся не кто-нибудь, а недавно отправленный в отставку с поста посла Казахстана в Чехии «умный политтехнолог» Марат ТАЖИН, который прослыл главным стратегом во времена Нурсултана НАЗАРБАЕВА.
NOVGAZ.COM. Амиржан КОСАНОВ, член Общественной палаты Мажилиса РК – «Неконтролируемые контролеры» — Почему усиливаются репрессивные тенденции в Казахстане. В Новом Казахстане президент пытается привить новый, современный, цивилизованный дух международным отношениям (ему, как профессиональному дипломату и карты в руки!). Но как эти запретительные новаций в адрес журналистов и СМИ вкупе с усилением роли спецслужб отразятся на его отношениях с лидерами ведущих демократических государств, где подобные структуры находятся под полным контролем общества (того же парламента и свободной прессы), как он будет объяснять им надобность таких табу и вето в стиле сталинского и путинского режимов?
NOMAD.SU. Данияр АШИМБАЕВ – «О кадрах культуры» — Любой, кто изучал историю Министерства культуры, может обратить внимание на кадровую чехарду в ведомстве и подведомственных организациях (кино, театры, вузы и т.д.), при том что основным источников кадров регулярно были именитые и заслуженные деятели искусства. Однако же мы видели регулярные скандалы, частые ротации, отсутствие результатов. Проблема, думаю, как раз в том, что талантливые музыканты, режиссеры, композиторы, певцы, дирижеры оказываются далеко не самыми хорошими управленцами. Не хватает полноты обзора всей сферы, стратегического видения, зато в ассортименте присутствует проблема личных взаимоотношений с коллегами (не столько фаворитизм, сколько старые и новые неприязни).
TIME.KZ. Петр СВОИК – «Почему двое не вывезут Боливара» — К тяжелогружёному железнодорожному составу порой цепляют два локомотива — иногда друг за другом, иногда с разных концов. Но если вместо двойной тяги они начнут тянуть каждый на свою стрелку и на себя, далеко ли мы все уедем?.. Впрочем, учитывая программное бессилие правительства, не исключено, что реализация плана перехода в Новый Справедливый Казахстан ляжет на ФНБ. Национальной экономике нужна не бюрократическая структура, а лидер экономического развития. Как и обозначено в миссии “Самрук-Казыны”.
«Ядрёный синтез» — Анализ коррупционных рисков в деятельности акимата области Абай в сфере здравоохранения произвел эффект разорвавшейся бомбы. Антикоррупционная служба пришла к выводу, что к многочисленным нарушениям имеет прямое отношение руководитель областного управления здравоохранения Марат САНДЫБАЕВ. С 1998 по 2022 год Марат Сандыбаев возглавлял Центр ядерной медицины и онкологии. Именно это медучреждение, по выводу проверяющих, стало средоточием коррупционных нарушений, невиданных по масштабу и наглости тех, кто это сотворил!
CARAVAN.KZ. «Как проекты в новом казахстанском городе могут захлебнуться даже не начавшись» — Чтобы строить новый город, нужно понимать, кто там будет жить, где они будут работать и покупать еду. И вообще, что полезного для страны этот город может дать? Какой его экономический смысл? Сейчас город Алатау (G4City) представляется чем-то призрачным, а планы по его экономическому и индустриальному развитию — нереальными. Изначально строительство агломерации предполагали начать в 2009-м с завершением в 2013 году. Планировали, что проект станет логистическим хабом центральноазиатского масштаба. Сейчас на дворе 2024 год, то есть объект превратился в настоящий долгострой. По данным, опубликованным в СМИ, на реализацию проекта было потрачено более 31,4 млрд тенге государственных денег. Точную сумму затрат на сегодняшний день никто не озвучивает.
VLAST.KZ. «Дворец для школьников и президентов» — 9 ноября 2023 года в Костанае прошел форум приграничного сотрудничества Казахстана и России, который уже вошел в историю области как самое ожидаемое, дорогостоящее и загадочное событие. Впервые о нем заговорили 5 лет назад и анонсировали как форум с участием глав государств. В Костанае выступления президентов показывали на мониторах в здании Smart-Центра, построенного специально для форума рекордно быстро и дорого. Спустя несколько месяцев после его открытия акимат области так и не предоставил договор на строительство, а сам центр привлек внимание государственного аудита. Тем не менее множество загадок вокруг центра и других «форумных» объектов, стоивших налогоплательщикам более 16 млрд тенге, не раскрыто до сих пор.
KAZPRAVDA.KZ. «Балтабек Куандыков: «Эра «легкой» нефти заканчивается»» — Когда мы говорим: «Эра «легкой» нефти заканчивается», то имеем в виду, что добыча полезных ископаемых становится более сложным и затратным процессом. «Легкая» в смысле извлечения из недр нефть – это, например, эмбинские месторождения, которые находятся на глубине одной-двух тысяч метров, или мангистауские Каламкас, Каражанбас, Северное Бузачи – 500–700 метров залегания. Пришло время, когда мы практически извлекли такое сырье – нефть высокого качества с малых глубин.
ZAKON.KZ. «Биржанов: Закон о возврате незаконно приобретенных активов не направлен на добросовестных инвесторов» — Еще в июне 2023 года был принят Закон РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов». О влиянии этого процесса на добросовестных инвесторов, фискальных мерах, направленных на противодействие выводу капитала, рассказал вице-министр финансов Ержан БИРЖАНОВ.
KZ.MEDIA. ««Так себе результат». В Алматы обсудили итоги работы по возврату активов» — Скажем, что сумма в 1 триллион тенге, возвращенная в собственность государства, показалась участникам круглого стола (правозащитникам, экономистам, публицистам и общественным деятелям), не столь объемной, как хотелось бы. Тем более что сегодня в уполномоченных органах говорят о намерении вернуть в казну 220 триллионов тенге. Эти и некоторые другие цифры на заседании озвучил депутат Мажилиса Ермурат БАПИ. Взял же он их из ответа уполномоченного органа на его депутатский запрос.
EXCLUSIVE.KZ. «Замочить банки или реально снизить уровень проблемных кредитов?» — Фонд Qalam на основе социологического опроса выявил различия в финансовом поведении и образе жизни между группой с доходами ниже прожиточного минимума и остальными гражданами. Поскольку деньги – это никогда не про деньги, то закредитованность бедных – это прежде всего социально-психологическое явление. Задача «спасти уязвимых от закредитованности» сама по себе этически неоднозначна. Слишком тонка грань между «помочь человеку, который попал в сложную ситуацию и просит помощи» и «самоутверждаться в роли спасителя и порождать инфантилизм групп граждан, спасая их от самих себя».
AZATTYQ.ORG. ««Издеваются над нами». Решение снести достроенный ЖК вновь обнажило проблемы долевого строительства» — В Караганде разразился новый скандал в сфере долевого строительства. Суд вынес решение о сносе десятиэтажного жилого комплекса, в котором уже проживают люди. Дольщики винят застройщика и госорганы. Эксперт согласен, что во многом причина в слабом контроле. Он также считает, что недобросовестные застройщики могут искусственно создавать «социальный взрыв», чтобы воспользоваться им и узаконить постройки.
LITER.KZ. «Тараканы, шум, алкоголь: астанчане объявили войну незаконным хостелам» — Недорогое жилье эконом-класса давно набрало обороты, принося своим владельцам неплохой доход. Но не все придерживаются принципов законности, открывая хостелы в обычных квартирах, цокольных этажах жилых помещений, без противопожарных мер, а кто-то даже и без разрешительных документов. При этом жильцы домов, где располагаются мини-отели, нередко жалуются на шум, распитие алкогольных напитков и нежелательную живность.
***
© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.