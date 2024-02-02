«Национальный день печати». «Жертвовали морями и сокращали народы». «Почему же вы, наш президент, остаетесь безучастным?» Пропавших под завалами в Майкаине ищут почти месяц». «Казахстанский бизнес все больше живет на мелкие и короткие кредиты»

Сетевой Казахстан 2 февраля 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Национальный день печати отмечают в Казахстане» — Постановлением правительства РК в 2023 году 2 февраля был официально утвержден Национальным днем печати. В Минкультуры напомнили, что 111 лет назад 2 февраля вышел в свет первый номер газеты «Қазақ», на страницах которой публиковались такие выдающиеся представители интеллектуального цвета нашей нации, как Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Мыржакып Дулатов… Министр культуры и информации Аида БАЛАЕВА поздравила коллег с праздником — Несмотря на новые тенденции, периодические издания продолжают играть ключевую роль в медиасфере страны. Поэтому развитие национальных медиа, формирование конкурентоспособных СМИ и повышение статуса журналистов остается нашим основным приоритетом.

NOVGAZ . COM . «Жертвовали морями и сокращали народы» — Размышления Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА о непродуманном решении увеличить хлопкосеющие поля, которое привело к гибели Аральского моря — Это было 16 декабря 1962 года. В тот день заседание Президиума затянулось. Обсуждалось предложение Хрущева о максимальном увеличении посевных площадей под хлопок и передаче Узбекской ССР хлопкосеющих районов Южного Казахстана. Кунаев выступил против. Доказывал, что мы сами сможем поднять урожайность хлопка. Но его сопротивление на том заседании было сломлено. И прямо там Хрущев снял его с должности. К нам на концерт Кунаев пришел уже безработным. Очень скоро мы узнали о последствиях того решения. Узбекскую ССР заставили значительно увеличить хлопкосеющие поля. Для обеспечения их водными ресурсами были созданы новые водохранилища в Узбекистане, которые забрали большую часть стока Сырдарьи, Амударьи, лишив эти реки возможности продолжать поддерживать Аральское море. Оно высохло на глазах.

RATEL . KZ . «Евгений Надоршин: Национализм это лучший путь к рецессии» — Экономика Германии по итогам прошлого года сократилась. Незначительно, но ВВП крупнейшей страны Евросоюза стал меньше, хотя в начале 2023 года германские власти озвучивали сдержанно-оптимистические прогнозы. Евросоюз же остается одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. О причинах проблем, перспективах и о том, как все это может влиять на Казахстан, Ratel.kz беседует с известным российским экономистом Евгением НАДОРШИНЫМ — Возможно, эти процессы не так печальны для Казахстана. Казахстан заявляет, что собирается наращивать свой экспорт в страны Евросоюза. И, как замещение прежних российских поставок на этом рынке, это вполне рабочая история. Например, казахстанская нефть сопоставима по качеству с основными российскими сортами, на которые традиционно были настроены европейские нефтеперерабатывающие заводы. То же касается и других сырьевых товаров – уран, зерно, еще какие-то виды продовольствия, руды, газ, при его наличии.

IA — CENTR . RU . «Кадровые перестановки в Казахстане: меняют всех» — Начало года ознаменовалось в Казахстане интенсивными кадровыми перестановками в армии и правоохранительных органах. В социально-экономических ведомствах продолжали комплектоваться кадровые составы новых министерств. В январе 2024 года в Генеральной прокуратуре, в МВД и Министерстве обороны ротации отличались масштабностью и многоуровневостью. Также они подразумевали кадровое обновление на уровне заместителей ведомств и руководителей профильных подразделений.

AZATTYQ . ORG . ««Почему же вы, наш президент, остаетесь безучастным?» Пропавших под завалами в Майкаине ищут почти месяц» — 4 февраля исполнится месяц с момента трагедии в поселке Майкаин Павлодарской области, где в обвалившуюся воронку рудника на месторождении золота упал автобус с горноспасателями. Двух человек и само транспортное средство до сих пор не нашли. Родственники пропавших людей продолжают верить в чудо.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстанский бизнес все больше живет на мелкие и короткие кредиты» — Наши предприниматели все чаще берут кредиты, небольшие по объемам и короткие по времени. При этом, ключевые игроки на рынке – МФО. Таковы итоги, озвученные главой Первого кредитного бюро Русланом ОМАРОВЫМ. Объемы выдач бизнес-кредитов физическим лицам в 2023 году составил 286 млрд тенге, что на 19,8% больше прошлогоднего результата. Возросло и число выдач, на 9,4%, до 344,5 тыс. единиц. В восьми из десяти случаев речь идет о займах на срок от полугода до 3 лет, они формируют 83% от общей суммы выдач. Что касается сумм, то для 79% из всех контрактов выдача не превышает 1 млн тенге.

ZAKON . KZ . «Приписки и искажение статданных ухудшают ситуацию в сельском хозяйстве РК» — О том, к чему приводят приписки и искажение статистических данных из регионов об урожаях, поголовьях и других показателях в агропромышленном комплексе рассказали эксперты. Вопрос недостоверной статистики о показателях агропромышленного комплекса поднял на пленарном заседании Мажилиса депутат Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ. Он заявил, что «дутые» цифры разрушают аграрную отрасль.

TENGRINEWS . KZ . «Как выглядят школы Астаны с «коррупционным вкладом»» — Сразу отметим, что в Астане при помощи коррупционных денег построили 10 школ либо пристройки к ним. Только в шести из них нам разрешили провести фотосъемку. Подчеркнем, что указанные в материале суммы могут показаться небольшими. Как пояснили в пресс-службе Министерства просвещения, деньги были выделены на уже строящиеся объекты. Средства, изъятые у коррупционеров, во всех приведенных ниже случаях выделялись, чтобы завершить ранее начатое строительство, и использовались как дополнительное, а не основное финансирование.

KZ . MEDIA . «Проект Строительного кодекса отражает интересы крупного бизнеса. Почему?» — На пресс-конференции, прошедшей 30 января, архитекторы попытались привлечь внимание общественности к проекту Строительного кодекса, разработанного министерством промышленности и строительства и внесенного правительством на рассмотрение парламента. Как считает первый вице-президент Союза архитекторов РК Габит САДЫРБАЕВ, Строительный кодекс может содержать в себе одну строку – «строить качественно, добросовестно».

TURANPRESS . KZ . «Насколько эффективен вклад в развитие туристической отрасли со стороны нац. компании «Kazakh Tourism»?» — Туризмом у нас, как известно, помимо постоянного реорганизуемого профильного министерства занимается Национальная компания «Kazakh Tourism», которая была одним из основных операторов относительно недавно принятой Государственной программы развития туротрасли на 2019–2025 годы, но эта программа в марте прошлого года была досрочно поставлена на утрату. И отнюдь не в связи с досрочным выполнением ее положений, а связи с тем, что профильное министерство разработало новый документ «Концепцию развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2026 года», а чуть позже и вовсе продлило ее действие до 2029 года.

LITER . KZ . «Омбудсмены «захлебнутся» в заявлениях: казахстанские водители возмущены нововведениями» — В Казахстане с января текущего года в процедуру определения страховых выплат после ДТП внесли изменения. Как утверждают юристы, нововведение не пошло на пользу автовладельцам — теперь процедура будет растянута больше, чем на полгода. В результате, пострадавшие будут вынуждены смириться с предложенной суммой страховых выплат. В чем заключаются нововведения…

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