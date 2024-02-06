Затяжное падение султана 06.02.2024 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 61 0 Казбек Бейсебаев о «первой попытке гражданского общества по-своему и без официоза осмыслить всё» Посмотреть на RuTube Похожие материалы: ОБСЕ: больше вреда или пользы? Властетрясение: плохой собственник – плохое государство Рейтинговая дискриминация Казахстана Серик Абдрахманов: «Я проголосовал бы против независимости Казахстана» Кто подарил стране Bentley Bentayga, сколько стоят звезды Michelin, как топ-менеджеры «КТЖ» заработали 711 млн