Тупой коллективный разум – 2 или Время и дураки

Правительство выбрало худший вариант при создании единого часового пояса

Судьба дала государственному аппарату реальный шанс продемонстрировать свою компетентность. Нужно просто создать единый часовой пояс в Казахстане, чтобы не возникало досадных неудобств для граждан и бизнеса при межрегиональном движении товаров, транспорта, услуг и просто межличностных контактах. Сама по себе идея здравая – единый часовой пояс действует в Китае, а он территориально покрупнее Республики Казахстан будет – но исполнение чудовищное. Согласно историку экономики и открывателю «пяти законов человеческой глупости» Карло Чиполлы, такое свидетельствует о нахождении страны на нисходящей траектории своего развития.

Перевод страны в новый формат времени – это организационный ресурс государства в чистом виде. То есть не надо открывать специальную линию финансирования, привлекать инвесторов, вести переговоры с транснациональными ресурсодобывающими компаниями, организовывать сложные производства с высокой добавленной стоимостью, голосовать в ООН или что-нибудь другое в том же роде. Нужно просто принять оптимальное решение на основе знаний географии, астрономии и биологии.

Фото из открытых источников

Географически территория Казахстана находится в четырех часовых поясах, если пользоваться системой UTC (Всемирное координированное время). С запада на восток это UTC+3, UTC+4, UTC+5 и UTC+6. В феврале текущего года 5 областей (Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, Актюбинская и Кызылординская) административно живут по UTC+5, а остальные 12 областей и 3 города республиканского значения по UTC+6.

С 1 марта 2024 года на всей территории республики вводится UTC+5. То есть большинству населения будут сломаны биоритмы, потому что вставать на работу предстоит на 1 час раньше. Если бы жителей западных областей перевели на 1 час позже, то им тоже сломали бы биоритмы, но сон на 1 час дольше объективно легче переносится организмом, чем на 1 час меньше.

Фактически распорядок дня повсеместно выстроен под хронотип «жаворонков», которых на планете округленно 30%. «Сов» (испытывают состояние повышенной физической активности в темное время суток) при этом 40%. «Голуби» – промежуточный хронотип – дают еще 30%. Уже сегодня можно утверждать, что «совам» в рабочий день 1 марта (пятница) будет очень плохо. А это опоздания, стресс, проблемы со здоровьем и прочий букет неприятностей.

Нельзя сказать, что людям в правительстве не посылались сигналы обратной связи. В частности, руководитель аппарата акима ВКО Ербол Нургалиев сообщил, что жителям региона не нравится самый ранний рассвет в 3.15 утра и самый ранний закат в 15.20.

Им дали пояснения через Любовь Шестакову, заведующую лабораторией физики звезд и туманностей ТОО «Астрофизический институт имени Фесенкова»: «Местное время населенных пунктов определяется максимальной высотой солнца в этой местности, то есть соответствием 12:00 часов дня истинному полдню. Центральный меридиан UTC+5 подразумевает, что полдень на этом меридиане UTC+5 (75 градусов восточной долготы) должен наступать в 12.00. Ширина часового пояса допускает +/- полчаса к этому времени. ВКО находится на границе двух часовых поясов. В Усть-Каменогорске полдень при UTС +5 наступает в 11.30 часов, таким образом, город вписывается в этот часовой пояс. А вопрос ранней темноты и света – это уже вопрос географической широты. Продолжительность светового дня связана с тем, на юге или севере мы находимся. На юге разница в продолжительности дня между летом и зимой небольшая. А на севере уже гораздо больше. Даже бывают белые ночи. Например, такой эффект может наблюдаться в ВКО 22 июня, когда вместо ночи – сумерки».

Что можно понять из этого ответа по существу недовольства населения? – Ничего.

Гипотетически можно было вообще ничего не трогать. Но если решили переходить на единый часовой пояс, то всех перевести на UTC+6, поскольку по этому времени живет большинство казахстанцев. Однако рабочая группа по вопросам установления единого часового пояса выбрала худший вариант всего из двух имеющихся.

Все это отсылает к работе Карло Чиполлы «Основные законы человеческой глупости». Первый закон гласит: человек всегда недооценивает количество идиотов, которые его окружают. Второй закон глупости: вероятность того, что человек глуп, не зависит от других его качеств. Третий закон: глупец – это человек, чьи действия ведут к потерям для другого человека или группы людей, и при этом не приносят пользы самому действующему субъекту или даже оборачиваются вредом для него. Четвертый: не-глупцы всегда недооценивают разрушительный потенциал глупцов. В частности, не-глупцы постоянно забывают о том, что иметь дело с дураком в любой момент времени, в любом месте и при любых обстоятельствах – означает совершать ошибку, которая дорого обойдется в будущем. Пятый закон: глупец – самый опасный тип личности.

Ученый в своих трудах указывал, что когда общество находится на подъеме, то умники блокируют деструктивные действия глупцов и прогресс в той или иной степени осуществляется. Но когда социум и государственный аппарат на спаде, то соотношение умных людей и дураков меняется в пользу последних и механизмы защиты слетают. В общем, история с переводом времени 1 марта как лакмусовая бумажка показывает, что дела у Казахстана плохи.

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