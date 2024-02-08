«Парасат» обращается к президенту

Уважающее себя государство не должно откладывать реализацию оглашенных намерений

Петр СВОИК, Казахстанская Ассоциация «Прозрачный тариф»

Олег ПАК, Альянс предпринимателей «Парасат»

В Астане на площадке Альянса предпринимателей «Парасат» состоялось учредительное заседание Координационного совета, принявшего сразу два обращения:

к президенту и к общественности «О накопившихся в электроэнергетике проблемах и предложения по их решению в свете целеполаганий президента» и «О необходимости назначения даты, подготовке и проведения референдума по АЭС»,

а также рассмотрели вопрос формирования новой модели взаимодействия бизнеса и государства — реформирования Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Все обращения, по мнению представителей предпринимательского сообщества, а также членов Координационного совета, в составе которого депутаты Сената и Мажилиса, политики и общественные деятели, ученые и эксперты, концентрируются на наиболее острых и требующих решения проблемах экономической и социальной значимости. Вполне заслуживающих публичного внимания и обсуждения, на что и нацелена эта публикация.

Можно даже сказать, что апелляция к главе государства и к парламенту по накопившимся проблемам в электроэнергетике и в «Атамекене» есть некое знамение времени, как и последовавшая через несколько дней отставка правительства. Понятно, что прямой причинно-следственной связи здесь нет, а вот факт, что озвученное Координационным советом все равно придется решать – налицо.

Собственно говоря, само создание предпринимательского альянса «Парасат» и представительного Координационного совета при нем, это тоже отклик на назревшие, но пока не осуществленные перемены. Понятно, что речь не об альтернативе «Атамекену», но то, что Национальная палата попросту зависла в старом Казахстане и пока еще только пытается найти свое новое место, это очевидно.

В сентябре прошлого года, вскоре после оглашения Послания народу, президент на встрече с предпринимателями сказал: «Требуется дальнейшая трансформация Палаты, повышение качества корпоративного управления ею. Палата должна полноценно выражать консолидированное мнение предпринимателей, стать одной из основных движущих сил социально-экономических реформ».

Добавим, что НПП прежде всего следует определиться, с какой она стороны: это еще одно правительственное ведомство — министерство предпринимательства, собирающего налоги со своих членов в форме взносов, или все-таки представитель стороны предпринимателей в полноправном общении с государством. К примеру, если правительство, как тарифный регулятор, ведет сейчас дело к тому, что тарифы все быстрее растут, а надежность электро- и теплоснабжения все быстрее падает, то традиционная со стороны НПП «Атамекен» политика «невмешательства» попросту недопустима.

Недаром Альянс «Парасат» взялся, первым делом, за разработку концепции устройства рынка электроэнергии с позиций гарантированного и доступного снабжения потребителей, которую ныне и предлагает вниманию главы государства. Аргументируя тем, что отрасль, хотя и ставшая ныне проблемой как для себя самой, так и для всех своих потребителей, изнутри не реформируема. Нужен, говорит Координационный совет, переформатированный и взятый под президентскую руку Совет рынка, предусмотренный законом «Об электроэнергетике», но подмененный лоббистами. Совет, сформированный из представителей парламентских партий, предпринимательского сообщества, независимых экспертов и общественных деятелей, назначаемых в том числе и президентом, сможет стать инструментом осуществления необходимых реформ.

А что касается направлений реформ, судите сами: ныне при максимуме потребительской нагрузки порядка 16,5 ГВт сама казахстанская энергосистема, при условии, что все работает, способна выдавать только чуть более 15 ГВт, остальное приходится импортировать от РАО ЕС. То есть, от ограничения крупных потребителей и веерных отключений по городам нас спасают только перетоки из России – по двойному тарифу.

Но и это не самое неприятное, хуже то, что уже сейчас без реализации остаются заявки на 2,1 гигаватт подключение новых потребителей. То есть именно электроэнергетика, пугающая нас ростом тарифов и частыми отключениями, является еще и тормозом для новых промышленных и социальных объектов. Ну, и самое неприятное: на перспективу до 2030 года прогнозные балансы Минэнерго самым недвусмысленным образом нас извещают: дефицит располагаемой мощности, покрываемый из России к тому времени … нет, не исчезнет, только чуть уменьшится. А вот объем неудовлетворенных заявок, как разрыв между потребностями экономического и социального развития и возможностями национальной энергосистемы … нет, тоже не исчезнет или хотя бы сократится, наоборот, удвоится – до 4,4 ГВт.

Попробуем наложить это на поставленную президентом задачу удвоения ВВП к 2029 году, для чего необходимо не просто удвоить энергообеспечение экономики, но и сделать это опережающими темпами. Однако как быть, если электроэнергетика уже сейчас выписывает тормоза экономическому развитию и социальному благополучию, а на перспективу именно по части электро-теплоснабжения нас может более всего заклинить.

И еще, задача сродни чуду: надо ведь обеспечить не просто радикальное обновление действующих мощностей и строительство новых, но и сделать это при сохранении тарифной стабильности. Потому что в противном случае еще более эффективным, чем дефицит мощности, тормозным клином выступит неподъемный рост тарифов.

Как реализовать это обыкновенное чудо говорится в Концепции. Через тариф, и это принципиальная постановка вопроса, говорит «Парасат», должна финансироваться только эксплуатационная деятельность, включая достойную зарплату. Инвестиции же должны организовываться вне-тарифным и некоммерческим образом. И там же показывается, как и из каких источников.

Теперь насчет обращения по подготовке и проведению референдума. В принципе, это продолжение той же электроэнергетической темы, но одновременно и самостоятельный вопрос.

Уважающее себя государство не должно откладывать реализацию оглашенных намерений, говорится в начале обращения. И далее две мысли.

Первая: выбор между «да» и «нет» атомной энергетике имеет множество технических, экономических, экологических и даже геополитических аспектов, по которым дискуссии идут даже между профессионалами. Но если государство выносит столь многоплановый, сложный и, действительно, судьбоносный вопрос на волеизъявление граждан, устроители референдума обязаны свести все сложности к понятному выбору. АЭС – это такой-то тариф, такие-то возможности и такие-то риски. Отказ от АЭС – такой-то тариф, такие-то возможности и риски.

Мысль вторая: будущему победителю тендера по АЭС должна быть выставлена национальная оферта: одновременно со строительством атомной электростанции в Казахстане выстраивается и наша часть научно-технического, образовательного, проектно-конструкторского, строительно-монтажного и машиностроительного комплекса.

То есть, возводимая Балхашская АЭС должна быть не российской, корейской, французской или китайской атомной электростанцией в Казахстане, а частью совместного атомно-энергетического комплекса. Причем казахстанская часть, в объеме созданной здесь и закрепленной за ними компетенции, обеспечивает деятельность других объектов атомной энергетики в стране-победителе тендера и на объектах этого победителя в третьих странах.

От себя добавим и третью мысль: уж коли референдум выскажется за АЭС, надо будет строить не только первую очередь Балхашской АЭС, но закладывать сразу и вторую очередь, параллельно, закладывать АЭС, например, в Курчатове и в Актау. А там, глядишь, в мире созреют и референтные модульные атомные блоки, которые стоило бы располагать в самых отдаленных точках нашей растянутой на гигантские расстояния энергосистемы, резко сокращая потери на дальние передачи и повышая надежность. Да и насчет подключения нового поколения компактных, безопасных и экономичных атомных модулей к городской теплофикации, держащейся ныне на предельно изношенных ТЭЦ, тоже стоило бы подумать.

Если же от дальней перспективы вернуться к нынешней необходимости, то способность нового правительства взяться, прежде всего, за выправление положения в теплоэлектроснабжении есть, на наш взгляд, тест на его общую дееспособность.

Электроэнергетика, так уж получилось по совершенно объективным причинам, первой вышла на исчерпанность возможностей продолжения существования в рамках старой модели, стала главным тормозом в обеспечении целеполаганий президента. И она же может стать локомотивом промышленного и социального развития, потянув за собой все прочее.

К примеру, от Концепции новой тарифной и инвестиционной политики в электроэнергетике идет прямая дорожка к Концепции новой промышленной политики, новому Инфраструктурному плану.

Или, другой пример, за развитием, параллельно АЭС и ВИИ, угольной энергетики, на базе, разумеется, лучших современных технологий, проглядывает и такое новое для Казахстана направление, как углехимия. В том же Китае значительная часть угля идет на изготовление из него различных полимеров и удобрений, а при наших-то запасах у Казахстана здесь неограниченные возможности.

И в заключении: председателем Координационного совета избран депутат Мажилиса Ермурат Бапи, а его сопредседателем Председатель Правления Альянса «Парасат», Председатель ОЮЛ «Казхимпром» Олег Пак.

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