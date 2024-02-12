«Новый премьер РК начал работу с угроз и больших поручений». «Минздрав ввел масочный режим из-за COVID-19, кори и гриппа». «На идее строительства АЭС в Казахстане решили поставить крест?». «Будет ли повторное расследование гибели Алтынбека Сарсенбаева?»

Сетевой Казахстан 12 февраля 2024г.

FORBES . KZ . «Новый премьер РК начал работу с угроз и больших поручений» — Премьер-министр Казахстана Олжас БЕКТЕНОВ провел совещание по вопросам реализации поручений президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА — «Мы будем правительством решительных действий. Нам предоставлено достаточно полномочий для эффективного наращивания темпов роста, активного проведения диверсификации экономики, привлечения инвестиций, решения всех стоящих задач», — отметил Бектенов. По его словам, надо отойти от стереотипов, полностью искоренив формализм и бюрократическую волокиту. «Министры должны быть самостоятельными, оперативно решать отраслевые вопросы на своем уровне. Всем необходимо понять, что темп работы будет высоким, а спрос – жестким», — в заключение пригрозил премьер-министр.

AZATTYQ . ORG . «Мантра Токаева про «новый Казахстан» и «поверхностные изменения» в правительстве» — Изменения в Казахстане носят поверхностный характер, пишут западные издания, анализируя отставку правительства и назначение премьером бывшего силовика Олжаса БЕКТЕНОВА. В прессе отмечают, что Астана опасается политических протестов, а слова ТОКАЕВА о «слышащем государстве» остаются словами. Издания рассказывают также о стратегии Евросоюза в отношении Центральной Азии.

«Будет ли повторное расследование гибели Алтынбека Сарсенбаева? Тайны следствия и ответы причастных» — 18 лет назад в горах близ Алматы был застрелен Алтынбек САРСЕНБАЕВ. Вместе с ним убили и его помощника Бауыржана БАЙБОСЫНА и водителя Василия ЖУРАВЛЁВА. Детали этой расправы до сих пор не раскрыты. Это ещё одна попытка найти ответы на множество вопросов в деле. Тела оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, его помощника Бауыржана Байбосына и водителя Василия Журавлёва были найдены 13 февраля 2006 года. Им стреляли в спину и затылочную область головы. Руки были связаны.

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК – «Почему казахстанским чиновникам удалось вернуть только 1 незаконный триллион тенге из 220» — На расширенном заседании правительства президент ТОКАЕВ опять поручил активизировать усилия по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов. Поскольку это еще один источник инвестиций. И добавил: «Еще раз предупреждаю, нельзя перегибать палку, произвол со стороны правоохранительных органов недопустим… С моей стороны последует жесткая реакция на каждый такой сигнал. Основная задача – обеспечить благоприятный бизнес- и инвестиционный климат в стране, а не держать предпринимателей на коротком поводке… Эта работа имеет большое значение с точки зрения обеспечения социальной справедливости и призвана решить важную экономическую задачу». И все присутствующие тут же посмотрели на новоиспеченного премьер-министра Олжаса БЕКТЕНОВА. Новый глава кабинета министров ранее руководил Антикором, администрацией президента. Значит, многое и о многих знает. А что именно и про кого – молчит. Вот это и настораживает.

TIME . KZ . Тогжан ГАНИ – «И снова — здравствуйте!» — Минздрав ввел масочный режим из-за COVID-19, кори и гриппа. В каких-то местах эта мера защиты обязательна, а где-то добровольная. Об этом говорится в новом постановлении главного санврача страны Айжан ЕСМАГАМБЕТОВОЙ, вступившем в силу 8 февраля. Обязательный масочный режим введен пока только в лечебных учреждениях. Руководители управздравов во всех регионах обязаны “обеспечить использование масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, а также наличие антисептиков”. Про аптеки в постановлении ни слова, как и про соблюдение социальной дистанции. Что касается общественных мест, то здесь обязательств носить средства защиты нет.

«Кто искупался в золоте?» — В Семее владельцы ювелирных бутиков, лишившиеся своего товара во время сильного пожара в торговом центре “Акшын”, считают, что их золото украдено! Своими подозрениями они поделились на встрече пострадавших предпринимателей с акимом области Абай Нурланом УРАНХАЕВЫМ.

SPIK . KZ . «На идее строительства АЭС в Казахстане решили поставить крест?» — На протяжении нескольких лет в нашей стране весьма активно обсуждались перспективы строительства АЭС, а полгода назад глава государства даже анонсировал проведение референдума на сей счет. Но, начиная где-то с конца осени, эта тема, можно сказать, выпала из информационной и общественно-политической повестки. Ее не включили ни в недавно обнародованный Национальный план развития РК до 2029 года, хотя в нём энергетике посвящен отдельный раздел, ни в речь президента страны перед обновленным составом правительства. Неужели власти решили отказаться от этой идеи?

EXCLUSIVE . KZ . «Письмо Искакова – попытка обелить себя и Дикого Армана» — 5 февраля в одном из российских изданий было опубликовано письмо Руслана ИСКАКОВА – бывшего сотрудника Комитета национальной безопасности, который возглавлял отдел по противодействию организованной преступности. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в организации государственного переворота, попытка которого была совершена во время Январских событий 2022 года. На самом деле это “письмо”, направленное зарубежным СМИ, является не более чем попыткой снять с себя ответственность за произошедшее и при этом выгородить Армана Джумагельдиева. Последний широкой аудитории более известен, как “Дикий Арман” – криминальный авторитет, с 2017 года скрывавшийся от казахстанского правосудия в Турции, но неожиданно появившийся в Казахстане во время Январских событий.

ALMAKZ . INFO . «Налоговое рабство против свободы» — На данный момент в Казахстане большинство людей имеют социально-экономическую зависимость от государства. Пенсионные отчисления и подоходные налоги, социальное страхование и другие виды налогов забирают не менее 30% твоего и без того мизерного заработка. Но в Казахстане за налоги, социальные и пенсионные отчисления, а также за «обязательную» медицинскую страховку, никакого спроса с Правительства нет. Происходит то, что ты всю жизнь отдаешь 30-40% своих доходов государству, а правительство по своему усмотрению распоряжается твоими деньгами и конечно же без твоего одобрения. Думаешь это не так? Тогда куда девались ваши 100 миллиардов тенге из пенсионного фонда? Почему за воровство народных денег из фонда социального страхования никто не понес наказания?

KAZPRAVDA . KZ . «Кому в Казахстане «на лапу дают»?» — Похоже, назначение главой Кабмина человека из антикоррупционной службы подвигло депутатов решительнее бороться с коррупцией. Они считают, что коррупция в Казахстане сопровождает человека с момента рождения до ухода в мир иной. «Дать на лапу» в роддоме, чтобы акушеры были внимательны, чтобы устроить ребенка детский сад, чтобы взяли на работу… «Дать на лапу», чтобы выделили место на кладбище. Как сделать так, чтобы в стране не приходилось «давать на лапу», рассуждали на заседании в Мажилисе.

TENGRINEWS . KZ . ««Я до жути боюсь фильмов ужасов». Откровения казахстанского судмедэксперта» — Каким должен быть человек, который работает с мертвыми? Корреспондент побеседовала с Тахиром ХАЛИМНАЗАРОВЫМ, более 30 лет проработавшим судебно-медицинским экспертом и исследовавшим за это время около пяти тысяч тел — На первый взгляд кажется, что патологоанатом и судмедэксперт выполняют схожую работу, ведь оба специалиста проводят исследования трупов. Однако их задачи и подходы к работе существенно отличаются. Патологоанатом вскрывает тело для определения причины смерти, как правило, связанной с заболеванием. Если в ходе вскрытия обнаруживаются признаки насильственной смерти, например, повреждения внутренних органов, отравление, врач незамедлительно останавливает исследование и сообщает об этом в правоохранительные органы, далее «на сцену» выходит судебная медицина.

GOLOS — NARODA . KZ . «Вынашиваю чужого ребенка: сколько зарабатывают суррогатные матери в Казахстане?» — Число бесплодных пар в Казахстане растет ежегодно. Согласно статистике, в 2021 году на учет с таким диагнозом поставили 21,4 тыс. человек. Кому-то может помочь ЭКО, которое в Казахстане входит в перечень ОСМС. Однако, бывают случаи, когда помочь может только вынашивание ребенка другим человеком или как это называется в медицине – суррогатное материнство. Но за радость родительства в этом случае придется выложить немалую сумму. Редакция побеседовала с сурмамой и узнала, почему женщины решаются на такой шаг и сколько за это получают.

ZAKON . KZ . «Полицентрический Алматы: чем он будет лучше нынешней модели развития города» — О полицентрической модели развития мегаполиса говорят давно. Архитекторы, урбанисты и планировщики убеждают, что разработанный ими план поможет развитию города. Так ли это и чем новый план лучше старого…

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.