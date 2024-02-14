Почему Путин вспомнил Чингисхана, сайт ЛГБТ обещает сделать нас добрее, в школах наворовали 13 млрд

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Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах