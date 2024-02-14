Почему Путин вспомнил Чингисхана, сайт ЛГБТ обещает сделать нас добрее, в школах наворовали 13 млрд 14.02.2024 16:30 Алла ЗЛОБИНА, Илья САМОХВАЛОВ Общество 87 0 Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах Похожие материалы: Представители ЛГБТ не смогут стать наставниками для детей-сирот в Казахстане – минпросвет Война Миров. Путин и Карлсон «Выборы в России, США и ЕС — к чему готовиться Казахстану?». «Дни, когда нас бросили». «На казахстанский рынок законы экономики не действуют: почему цены на продукты растут день за днем». «DDoS-атаки на казахстанские СМИ: кому это выгодно?». «Ноль ноль первый» Казахстан планирует до середины года сделать обязательной маркировку препаратов Вдвое снизить потери воды при транспортировке обещает правительство Казахстана