Война Миров. Путин и Карлсон

Ответы хозяина Кремля демократам не понравились, а республиканцы думают

Вся левобережная Украина, все черноморское побережье нынешней Незалежной отходит под Москву. В оставшейся под контролем Киева территории устанавливается режим, не допускающий тех вещей, которые пока еще практикуются в 2024-ом году. И еще Россия не будет участвовать вместе с Западом в сдерживании Китая. Вот квинтэссенция того, что Владимир Путин выставил в качестве переговорной позиции для республиканцев (если шире, то для консервативной части правящей элиты США) в интервью Такеру Карлсону. Журналистики в двухчасовом видео было на порядок меньше, чем дипломатии.

Владимир Путин и Такер Карлсон. (Фото/http://kremlin.ru)

Визит Такера Карлсона обставили как личную инициативу американского топ-журналиста. В реальности это эмиссар команды Дональда Трампа (и стоящих за ним сил) на переговорах с руководством Российской Федерации. Со стороны Вашингтона визит согласовывался по линии госдепартамента, а контрагентом от Москвы выступала администрация президента.

Госдепом рулят демократы, но и им поездка уполномоченного журналиста была важна в качестве канала надежной связи, поскольку с 24 февраля 2022 года все они между США и Россией оборвались. Администрации Белого дома сказанное президентом Путиным категорически не понравилось. Однако, как следует из интервью российского лидера, с демократической партией и стоящими за ней финансистами-глобалистами Кремль ни о чем договариваться не будет, ибо рассматривает их как доказано недоговороспособных.

Примечательный момент. В последние американские электоральные кампании постоянно всплывал «российский след» в информационном поле как элемент внутриполитической борьбы. А теперь Москва реально вмешивается в выборы американского президента, четко заявляя: с глобалистами-транснационалами работать не будем, а с представителями национально ориентированных элит США – посмотрим. По крайней мере, у Трампа и его людей нет презумпции виновности в восприятии российских элитариев.

В голову любого правителя трудно залезть, поскольку наблюдатель и глава государства обладают кардинально отличающимися объемами и качеством информации, да и сами позиции в социальной пирамиде и пищевой цепочке несопоставимы. Тем не менее, из интервью Карлсону четко видно, что обида у российской правящей элиты на западных классовых коллег просто чудовищная. И эта обида взывает к мести (или соразмерной компенсации).

Интервью изначально не было рассчитано на российского зрителя. Поэтому несколько удивительны 24 минуты хронометража, которые Владимир Путин посвятил историческим экскурсам. Главные адресаты всего этого американцы. Рассказывать жителям независимого государства с историей в неполные 250 лет о перипетиях крещения Руси – это в одном ряду, как если бы Си Цзиньпин объяснял штатовцам политические доктрины царств У, Шу и Вэй, образовавшихся после заката династии Хань в 3 веке нашей эры (Троецарствие).

Однако главный посыл из этого прочесть можно: Кремль рассматривает войну с Украиной в первую очередь как гражданскую. Чтобы такое стало понятно не только работникам американских мозговых центров, но и интересующимся политикой обывателям, стоило приводить примеры из истории гражданской войны Севера и Юга 1860-65 гг., но здесь спичрайтеры не доработали.

Приходится признать очевидный факт. За два года войны российская армия стала воевать на «тройку» с плюсом и уже местами на «четверку» с минусом, тогда как пропагандистская машина дальше «тройки» не продвинулась. Вместе с тем, кто помнит советскую пятибалльную шкалу, то там «тройка» в школе означала «удовлетворительно», то есть это положительная оценка (ответ в целом правильный, но с серьезными неточностями).

Такер Карлсон успешно прорвал информационную блокаду вокруг России на Западе. Это первый столь масштабный случай за два года войны в Восточной Европе, когда вместо пропаганды сделан материал с попыткой объективно разобраться в происходящем. Американские политические и экономические силы, которые против продвигаемой нынешней президентской администрацией доктрины войны любой ценой, ознакомились с геополитическим прейскурантом от Кремля. Дальше им нужно все это обдумать и еще победить демократов на ноябрьских выборах.

Для массового западного зрителя Владимир Путин предстал немолодым, но держащемся в форме человеком. Спокойным, взвешенным, рассудительным и сильно отличающимся как от созданному ему западной же пропагандой образа, так и от действующего президента США Джо Байдена, находящегося под постоянным прессингом республиканских СМИ за «бой с тенью» и периодические падения.

Красиво получилось с «Северными потоками». «Кто взорвал?» – «Вы взорвали». Потому что по многим другим острым вопросам российский лидер вместо лаконичных прямолинейных ответов использовал боковые заходы через Речь Посполитую.

Зияют недоработками места, где можно было «задвинуть» консервативным западным жителям духоскрепные вещи про маму и папу (вместо родитель №1 и родитель №2), засилье ЛГБТ-повестки, узаконенные грабежи, нацистов в Киеве. Все это было, как и про растраты на войну за счет европейских и американских налогоплательщиков, но вскользь, без обстоятельности и игры на чувствах.

В видеозаписи после интервью переговорщик от тех, кому надоели байденовцы, демократы и глобалисты, подчеркнул, что президент России умен, однако упоен своим величием. И еще у Такера Карлсона нет уверенности о поступлении к Владимиру Путину всей информации. Отдельно акцентировалось: хозяин Кремля готов договариваться, но только на своих условиях. Сюда же были вплетены практически нецензурные слова в отношении Джо Байдена и Виктории Нуланд. Г-жа Нуланд является заместителем государственного секретаря США и, вероятно, по функциональным обязанностям отвечает за политику Белого дома на российском направлении.

В общем, по словам Карлсона, Байден и Нуланд давят на Россию со столь чрезмерным напором, что президент Путин может пойти на такие вещи, на которые он вообще-то идти не хочет.

Судя по публичной реакции (местами с переходами в истерику) Джо Байдена, Хилари Клинтон, Виктории Нуланд и Олафа Шольца, демократам и их союзникам от интервью Путина Карлсону реально больно. Здесь еще надо учитывать, что западноевропейскому обывателю за два года войны в Восточной Европе жить стало хуже, а он своим элитариям такого не прощает.

Си Цзиньпин после публикации интервью позвонил Владимиру Путину и они душевно пообщались. Договорились о нескольких личных (!) встречах в течение 2024 года. По всему видно, что в Поднебесной довольны последовательной линией российского президента.

Надо отдать должное российскому лидеру в том, что он умеет не паниковать в опасные моменты и эффективно эксплуатировать фактор времени. В 2022 году после провала российских войск под Харьковом и сдачи Херсона, положение Кремля было достаточно шатким. Однако промышленность Беларуси, дроны Ирана и снаряды КНДР смогли заполнить пустоту, которую птенцы гнезда Сороса-Чубайса создавали на месте российского военного и промышленного потенциала десятилетиями.

Сегодня на планете только две армии, которые сертифицировано могут сражаться в современную войну. Но если ВСУ постепенно стачиваются, то МО РФ набирает мощь. Возможно, президент Путин поторопился впадать в самоуспокоенность на фоне последних фронтовых успехов, но у него уровень восприятия реальности однозначно выше, чем у Владимира Зеленского, например. Хотя война насильно заставляет правителей знакомиться с реальностью.

После Такера Карлсона к Владимиру Путину поедут и другие западные журналисты (тоже топовые, разумеется) чтобы брать интервью. Формат и контекст происходящих событий требует уточнения важных деталей.

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