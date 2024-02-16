Количество иностранных и совместных предприятий в Казахстане за несколько лет выросло в два раза

За последние несколько лет количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане выросло вдвое. Если в январе 2019-го таких действующих предприятий насчитывалось всего 24,7 тыс., то в начале текущего года — уже 52,2 тыс. организаций.

Большая часть таких компаний (83,2%) — юридические лица или филиалы с иностранной формой собственности. В январе 2024 года их количество составило уже 43,4 тыс.; совместных предприятий меньше — 8,7 тыс. И те, и другие показали хороший рост за пять лет.

В разрезе видов деятельности наибольшее количество организаций работает в торговле и услугах, но, как правило, они отнесены к малым предприятиям. В приоритете для казахстанской экономики капиталоёмкие отрасли — промышленность, строительство, IT. Число действующих иностранных и совместных компаний в этих секторах в настоящее время уже приближается к 11,8 тыс.

Именно в этих сферах открываются крупные компании, строятся заводы и фабрики, появляются новые рабочие места. Например, в конце прошлого года в Карагандинской области завершилось строительство первого в стране завода по производству извести. Инвестиции для создания такого предприятия были привлечены от бельгийской компании. Благодаря зарубежным капиталовложениям в объёме 216 млрд тг в Восточном Казахстане планируется построить обогатительный комбинат мощностью 25 млн тонн медной продукции. А в Актобе за счёт средств инвесторов из Италии построят завод по производству теплоизоляционных материалов. Соглашения по этим проектам уже подписаны.

Наибольшую долю в общем количестве совместных и иностранных предприятий занимает ключевой партнёр Казахстана в ЕАЭС — Россия. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в январе текущего года в стране считались действующими 23,4 тыс. российских и казахстанско-российских предприятий. Резкий приток желающих релоцировать свой бизнес из РФ в РК был отмечен по итогам 2022 года, после начала войны России с Украиной.

В пятёрку стран, предприниматели которых активно открывают компании в Казахстане, также вошли Турция, Узбекистан, Кыргызстан и Китай. Заметим, Поднебесной интересно открывать в РК не только торговые компании. Китай активно сотрудничает с Казахстаном в сферах обрабатывающей и горнодобывающей промышленности. В настоящее время в стране работают около 450 китайских или казахстанско-китайских предприятий, действующих в отрасли тяжёлой промышленности. Один из ярких примеров совместных проектов — предприятие по выпуску тепловыделяющих сборок для китайских АЭС, которое базируется в Восточном Казахстане.

К слову, именно промышленные регионы — Восточно-Казахстанская и Атырауская области, мегаполисы Алматы и Астана — показывают наибольшую активность в привлечении иностранных инвестиций. По итогам прошлого года предприятия Южной столицы привлекли от зарубежных инвесторов капиталовложения на 6 млрд долл. США, нефтепереработка Атырауской области — инвестиции на 5,5 млрд долл. США.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

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