«Казахстану нужна новая Конституция». «Проект Нацплана развития Казахстана противоречит предвыборной программе Токаева». «Почему акиму Касымбеку мало что светит в «Новом Казахстане». «Почему казахстанцы недовольны системой обязательного медстрахования»

Сетевой Казахстан 19 февраля 2024г.

GOLOS — NARODA . KZ . «Казахстану нужная новая Конституция – Гани Касымов» — Казахстану нужна новая Конституция. Данным мнением поделился известный экс-политик Гани КАСЫМОВ в интервью ютуб-каналу «Голос народа». «Сейчас в этой конституции 95-го года, по которой мы живем, поправок больше, чем статей Конституции, в несколько раз». Гани Касымов считает, что в «Новом Казахстане» должна быть новая Конституция, которую необходимо принять не на референдуме, а на голосовании. «Конституция будет отражать волеизъявление народа. Ее будут делать специалисты, это наши правоведы, ученые, юристы, общественные организации, партии – это будет правильно. Новая Конституция новой эпохи, нового времени. Мы будем называть ее «Токаевская Конституция», где будет отражено, какое наследие он оставил после себя. В ней, я думаю, Касым-Жомарт Кемелевич сделает величайшую вещь, которая будет достижением величайшего уровня демократии в нашей стране», — поделился мнением экс-сенатор.

SPUTNIK . KZ . «Проект Нацплана развития Казахстана противоречит предвыборной программе Токаева» — Представители политических партий, бизнес-сообщества и общественные деятели выступили против тезисов, опубликованных в проекте Нацплана развития Казахстана до 2029 года. Альянс предпринимателей «Парасат» подписал петицию в адрес правительства Казахстана о том, что проект Национального плана развития Казахстана до 2029 года не соответствует целеполаганиям главы государства. «В Нацплане отсутствует решение тех вопросов, которые ставит глава государства: создание мощного промышленного каркаса, удвоение экономики, новый экономический курс. Нового экономического курса мы там не увидели. Есть масса пробелов, таких как взаимодействия бизнеса и власти», — сказал председатель альянса Олег ПАК… «Если подпишут тот план, то обнуляется и предвыборное обещание президента, и целеполагание президента. Наша совместная задача этого не допустить», — отметил Петр СВОИК.

SPIK . KZ . «Удвоение ВВП или возвращение фетиша. Возможно ли казахское «экономическое чудо»?» — Перед обновленным правительством РК поставлена задача добиться увеличения валового внутреннего продукта к 2029 году почти в два раза – до 450 млрд. долларов США. О том, что из себя представляет идея такого увеличения экономики, есть ли у Казахстана шансы на успех и при каких условиях может произойти столь значительный рост, рассуждает экономист Куат АКИЖАНОВ — Даже саму идею роста ученые-экономисты самых разных школ воспринимают уже не так однозначно положительно. В индустриально развитых странах рост ВВП был следствием индустриализации, то есть должны произойти структурные изменения в экономике, которые и приводят к повышению доходов населения. Другими словами, качество роста более важно, чем достижение каких-то количественных параметров.

NP . KZ . «Нужна ли АЭС Казахстану?» — Вопрос действительно непростой и неоднозначный. Страна испытывает дефицит электрических мощностей, и решить эту проблему можно только за счет строительства новых генераций. Вопрос в том, каких. Угольных? На фоне зеленых правил, которые принял Казахстан, это чревато определенными последствиями, в том числе для экономики. Газ? Эксперты считают ошибочными доводы в пользу того, что в стране много газа. В Казахстане нет ни одного чисто газового месторождения. Все голубое топливо добывается у нас попутно на нефтяных разработках. Что касается ветряной и солнечной энергии, то трудно представить любого металлургического гиганта, делающего на это ставку. По атомной же энергетике определенную часть общественности больше всего волнует вопрос отсутствия четкой информации о том, кто и по какой технологии будет строить, а также почему в качестве площадки выбран именно Балхаш. Ну и главное — не распилят ли эти средства во время строительства.

AZATTYQ . ORG . ««Абсолютно нежизнеспособна». Почему казахстанцы недовольны системой обязательного медстрахования» — В Казахстане четыре года назад ввели систему обязательного медицинского страхования. С зарплаты каждого работающего человека взимается до трёх процентов оклада, однако медицина доступнее не стала — из-за сложности получить помощь по страховке люди вынужденно обращаются в частные клиники. В итоге платят дважды: и за плохо работающее ОСМС, и за визит к другому врачу. Почему так происходит и есть ли решение у этой проблемы, выясняла корреспондент Азаттыка.

ZAKON . KZ . «Почему наука в Казахстане непопулярна, а молодые ученые не могут найти работу, рассказали эксперты» — Представители научного сообщества и общественные деятели встретились в Алматы для обсуждения законопроекта «О науке и технологической политике». Здесь эксперты высказали свою точку зрения о важных составляющих развития науки в Казахстане. Политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей ЧЕБОТАРЕВ заявил, что сейчас казахстанская наука испытывает так называемую «утечку мозгов».

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Безумство храброго» — Об уроках смерти Алексея НАВАЛЬНОГО для казахстанского общества… Печальная судьба поэта-диссидента и гражданского активиста, боровшегося с режимом со времен Желтоксана, Арона АТАБЕКА, которого в застенках практически довели до смерти (он умер вскоре после освобождения), должно стать тревожным сигналом для власти. И вот свежее сообщение: полиция Алматы задержала активистку движения Kazleft Александру УШАКОВУ из-за поста с призывом возложить цветы к российскому консульству в память об Алексее Навальном, и суд оштрафовал ее на 184 600 тенге (50 МРП) по статье об организации несогласованного митинга. Об этом сама девушка сообщила у себя в Фейсбуке 17 февраля. Считаю такую тенденцию абсолютно не соответствующей принципам, заявленным президентом ТОКАЕВЫМ.

TIME . KZ . «От грязного истока мы начинаем путь» — Казахстанцы будут по-новому платить за централизованное водоснабжение — введена четырехуровневая тарификация. Норма действует с 11 февраля. Чиновники предлагают решить проблему приближающегося, как считают многие эксперты, дефицита воды за счет более широкого использования первичных канализационных стоков. Однако даже этот продукт не первой свежести будет обходиться потребителю недешево. Вмажилисе на экспертной встрече обсудили проблемы и перспективы повторного использования сточных вод. Казалось бы, тема низменная для столь высокого уровня, однако ситуация складывается так, что не до брезгливости.

«Всегда так было, есть и будет» — Кажущиеся “обнаглевшими” в январе тарифы на отопление в Алматы утверждают еще осенью, а то и летом предыдущего года. Такова правда жизни: чаще всего жители мегаполиса вспоминают о тарифах тогда, когда они бьют их по самому больному — по карману. Вот и сейчас в соцсетях и соседских чатах-мессенджерах активно обсуждают счета-квитанции. Как будто кто-то заказал в кафе или ресторане блюда по одним ценам, а счет принесли совсем по другим.

CARAVAN . KZ . «Паводки в регионах могут вызвать канализационные потопы: что происходит» — В Атырау горожане нескольких микрорайонов уже несколько дней не могут попасть в свои дома – паводковые воды затопили областной центр в этом году раньше, чем обычно. В остальных регионах ситуация также вскоре может выйти из-под контроля. Более того, в 69 городах требуется ускоренное строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений. В противном случае казахстанцы рискуют утонуть не только в талых водах…

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Женис, сын Махмуда: почему акиму Касымбеку мало что светит в «Новом Казахстане»» — Аким Астаны Женис КАСЫМБЕК тоже участвовал в кадровом пасьянсе на премьерство среди наблюдателей. Вроде как попадает в «золотое бюрократическое сечение» по соотношению «возраст – опыт». Но он управленец сугубо из эпохи Нурсултана НАЗАРБАЕВА, а это накладывает несмываемую печать «из бывших». Он еще и сын Махмуда КАСЫМБЕКА – многодесятилетней тени первого президента. Бессменный глава канцелярии Назарбаева не расстается со своим патроном даже на закате его политической карьеры и бюджетного финансирования. У казахов есть поговорка о том, что отец может сделать дорогу сыну до 40 лет. Дальше сам. Женис Касымбек уже в самостоятельном плавании.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Вторую по величине утечку метана на планете обнаружили в Казахстане. В атмосферу выбросило 127 тыс. тонн газа» — В Мангистауской области в результате пожара на нефтегазовом месторождении Каратурун, который тушили более полугода, произошел выброс 127 тыс. тонн метана. Данная утечка стала одной из самых крупных на планете за всю историю наблюдений. Это показал анализ спутниковых снимков, предоставленный BBC Verify. Ученые обнаружили, что высокая концентрация метана в Мангистауской области наблюдалась 115 раз в период с июня по декабрь 2023 года. Именно на основе этих показаний они пришли к выводу , что из скважины вытекли тысячи тонн метана. Хотя на показания спутников могла повлиять облачность, ученые уверены, что «огромное количество метана вышло из этой скважины».

VLAST . KZ . ««Марш болсын»: За что борется феминистское движение Казахстана?» — С весны прошлого года фемактивистки подали десять уведомлений в акимат Алматы для проведения митинга и марша 8 марта 2024 года за «свободу и безопасность казахстанских женщин», однако всякий раз получали отказы. Им сообщили, что на мирном собрании с заявленной темой «существует угроза нарушения общественного порядка». В январе фемактивистки начали кампанию, чтобы добиться проведения митинга и марша на Международный женский день — они устраивают пресс-конференции, пикеты и подают заявления на организацию «митинга за митинг».

TENGRINEWS . KZ . «Тысяча долларов за членский билет. Как казахстанки становятся жертвами любовных афер» — «Через три месяца переписки он попросил 800 долларов на свой якобы бизнес». «Я согласна была стать его третьей женой, но когда узнала, что должна внести какой-то членский взнос, поняла, что это мошенник». Такие истории совсем не романтических знакомств рассказали алматинки корреспонденту. Как ведут себя любовные аферисты и что нужно сделать, чтобы не попасть на удочку мошенника?

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