«Суверенная демократия.kz». «Период с 2012 по 2022 год стал «потерянным десятилетием» для Казахстана». «Что не так с фондом «Самрук-Казына» и какой он нужен Казахстану?». «Новый Казахстан по версии премьер-министра Бектенова»

Сетевой Казахстан 22 февраля 2024г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Суверенная демократия.kz» — ТОКАЕВ на встрече с президентскими резервистами озвучил интересный тезис: «Должна быть диктатура закона и порядка. Без этого мы не сможем удержать нашу страну в этих сложнейших геополитических условиях… Это нисколько не означает ограничение демократии, напротив, это дает основу для построения суверенной, зрелой демократии в нашей стране«… Вот «суверенная демократия» не звучала давно. Этот тезис в свое время был одной из ключевых идеологем в России (авторства Сурова). Термин неоднократно критиковался на Западе, поскольку предполагал национальную модель политического устройства, ориентированную на внутренние интересы и ценности, а не на внешние. Президент, как известно, ничего не делает случайно. И его обращение к теме суверенной демократии есть дальнейшее развитие понятия «приоритет национальных интересов«, которое Токаев объявил основной своей политики.

CARAVAN . KZ . «Почему Всемирный банк назвал наше прошлое «потерянным десятилетием»» — Период с 2012 по 2022 год стал «потерянным десятилетием» для Казахстана. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Формирование завтра: Реформы для длительного процветания». И на то есть свои причины… За последние 20 лет структура экспорта почти не изменилась. 70 % экспортной корзины остается за нефтепродуктами. Это делает страну уязвимой к колебаниям мировых цен на сырьевые товары. Когда цены на нефть падают, экономика Казахстана имеет тенденцию к рецессии.

FORBES . KZ . «Что не так с фондом «Самрук-Казына» и какой он нужен Казахстану?» — Об этом рассуждают аналитики Жаныбек АЙГАЗИН и Галымжан АЙТКАЗИН. Президент страны на расширенном заседании правительства 7 февраля заявил о необходимости новых системных мер для фундаментального оздоровления фонда «Самрук-Казына»: «Ключевая цель – создать экономическую стоимость через широкое применение инструментов соинвестирования». ФНБ «Самрук-Казына», владеющий гигантскими активами, создает значительную добавленную стоимость для казахстанской экономики, и за время функционирования его консолидированная выручка выросла на треть. Президент поставил амбициозные задачи по росту экономики, где основным драйвером, без сомнения, должен выступить фонд. Но существует ряд вопросов, без решения которых сложно будет достичь гармонизации целей по удвоению ВВП к 2029 году и увеличению экономической стоимости «Самрук-Казыны».

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Новый Казахстан по версии премьер-министра Бектенова» — Новый премьер Олжас БЕКТЕНОВ становится главным ньюс-мейкером страны. За две недели он обещал совершить «технический переход на новую модель развития». Скептики расценили это заявление как популистское. А оптимисты напомнили о запросе общества на решительного и крепкого управленца. «Мы будем Правительством решительных действий. Нам предоставлено достаточно полномочий для эффективного наращивания темпов роста, активного проведения диверсификации экономики, привлечения инвестиций, решения всех стоящих задач», — Олжас Бектенов обещает отойти от стереотипов, полностью искоренив формализм и бюрократическую волокиту.

TIME . KZ . Петр СВОИК — «Ненаучная фантастика про удвоение ВВП» — Новый премьер-министр сразу после назначения поручил унаследованному от старого правительства первому вице-премьеру провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь в добывающих отраслях, чтобы те представили конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств высокого передела. Минфину же было поручено в 10 дней провести ревизию бюджета на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения: “никто не должен сорить деньгами”. И вообще “мы будем правительством решительных действий, темп работы будет высоким, а спрос — жестким” — такова сжатая подборка цитат главы правительства.

«Что не так с алматинским метро?» — Тяжелая рабочая атмосфера, угроза увольнения, поборы, неэффективное планирование и использование бюджетных средств. Во всем этом работники Алматинского метрополитена обвиняют свое руководство. А сотрудник департамента экономических расследований, пока проводил проверку на предприятии, умудрился устроить туда на работу своих родственников и знакомых. Все это сказывается и на пассажирах.

GOLOS — NARODA . KZ . «Под следствием, но в строю? Вице-министр экологии Казахстана ответил на запрос СМИ» — Тема мусорок и свалок обязательно поднимается в каждом репортаже «Голоса народа» из казахстанских поселков и городов: люди отмечают, что в стране это одна из основных проблем, отравляющих жизнь. Между тем, вот уже 5 лет за все государственные мусорные программы отвечает недавно попавший в антикоррупционные сводки вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур ОШУРБАЕВ. В то время, как он возглавлял департамент управления отходами, был, к примеру, подписан скандальный договор о строительстве в Казахстане 6 мусоросжигающих заводов. Будут ли пересмотрены заключенные чиновником документы и когда – спросил «Голос народа» в профильном ведомстве. Ответил на запрос нам лично Мансур ОШУРБАЕВ.

AZATTYQ . ORG . «Деколонизация, война в Украине, геополитика и Кантар. Интервью с послами стран Балтии» — Страны Балтии первыми покинули распадавшийся Советский Союз в 1991-м. Латвия, Литва и Эстония придерживаются единства во внешней политике, являются членами НАТО и Европейского союза и по многим показателям входят в число наиболее развитых государств мира. Они поддержали Киев и проявили стойкость после вторжения России в Украину. Накануне второй годовщины начала войны Азаттык встретился с послами стран Балтии в Казахстане и обсудил вопросы двусторонней торговли, общей истории, российской политики и прав человека.

SPIK . KZ . «Информационные атаки на Казахстан из России: как с ними бороться?» — Флешмоб «ответ Тине КАНДЕЛАКИ», который продолжается в казахстанском сегменте соцсетей, возможно, и работает на сплочение наших граждан. Но как инструмент воздействия на российскую аудиторию и «профилактики» новых информационных выпадов с севера подобные акции, увы, малоэффективны. Эдуард ПОЛЕТАЕВ, политолог — Информационная атака – это, как правило, организованная, массированная и целенаправленная кампания. Сложно назвать таковой мнения частных лиц (или даже набор мнений) из соседнего государства. Амиржан КОСАНОВ, политик и общественный деятель — Во-первых, все понимают, что такие подневольные личности, как Соловьев, Канделаки и иже с ними, не будут выступать с откровенно антиказахской риторикой и провоцировать ухудшение отношений между двумя соседними государствами без ведома (или, не дай бог, без наущения) властей.

LITER . KZ . «Атомный референдум: какую АЭС в Казахстане предлагают построить корейцы» — Казахстан стоит на пороге открытия новой отрасли энергетики – атомной. Референдум о строительстве АЭС покажет, будут ли в стране строить атомную электростанцию. И если будут, то Минэнерго РК начнет отбор стран-кандидатов на строительство. Среди них: Россия (Росатом), Франция (EDF), Китай (CNNC) и Южная Корея (KHNP)… Но АЭС очень водозатратна, а их, водных ресурсов, в стране не так уж много. В отличие от той же Южной Кореи (а также России, Франции и Китая), у нас нет прямого выхода к океану, и, как следствие, возможности тратить по 10 тонн воды в секунду на охлаждение реакторов. Поэтому специалисты еще анализируют риски для страны… Казахстанские специалисты оценивают стоимость одного энергоблока в диапазоне от пяти до 7,5 миллиарда долларов. Но строительство АЭС займет минимум 10-12 лет, и стоимость может заметно вырасти за это время.

VLAST . KZ . «Закон об убийстве животных» — Всего два года назад в Казахстане вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными». Одной из целей закона называлось более гуманное отношение к животным, в том числе при отлове и эвтаназии. Теперь власти решили изменить закон и фактически превратить в инструмент массового убийства бродячих и потерявшихся животных, сняв с себя за это ответственность.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Власти Казахстана обязали блогеров маркировать рекламу надписями «PR құқығында» и «оплачено спонсором»» — В Казахстане блогеров обязали маркировать рекламу в соцсетях, используя надписи «оплачено спонсором», «жарнамалық материал» и «PR құқығында». Об этом говорится в правилах маркировки рекламы, утвержденных министром культуры и информации Аидой БАЛАЕВОЙ. Правила маркировки касаются только блогеров, зарабатывающих на онлайн-рекламе на коммерческой или договорной основе.

TENGRINEWS . KZ . ««Дождь» из фекалий, воровство и мусор. Ад первичного жилья Астаны» — При покупке квартиры каждый из нас желает, чтобы дальнейший ремонт и проживание в ней были спокойными и без каких-либо казусов. Однако нужно быть готовыми к весьма неприятным моментам. Корреспондент на собственном опыте убедился, какой может твориться кошмар в только что построенной многоэтажке. Фекалии под окнами и на лестничной площадке, лица без определенного места жительства, воровство и бесконечные протечки труб — это лишь малая часть того, через что сейчас проходят новоселы одного из столичных жилых комплексов. Как им удается со всем этим справляться – в материале…

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