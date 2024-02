Казахстан – «средняя держава»

Сетевые СМИ о решении немецких ученых включить Казахстан в список «средних держав»

Андрей ВЫПОЛЗОВ – «Включение Казахстана в список «средних держав» мира — констатация факта» — Известный в Германии внешнеполитический институт «Фонд науки и политики» (Stiftung Wissenschaft und Politik / SWP) не так давно опубликовал научно-аналитический сборник «Средние державы — важные акторы в международной политике», где Казахстан впервые включён в список мировых «средних держав» (в их число, например, входят Индия, Турция, Израиль). Европейский анализ «казахстанского кейса» весьма интересен, способствуя лучшему пониманию потенциала и перспектив развития крупнейшего в Центральной Азии государства.

Внимание к Казахстану со стороны Германии, которая остаётся пока что ключевым экономическим локомотивов Евросоюза, свидетельствует, на мой взгляд, о том, что в Европе прошли времена, когда там соблюдали «стратегическую дистанцию» по отношению ко многим странам. Выражаясь шахматным языком, для ЕС Казахстан превратился из слабой фигуры в нового геополитического ферзя. Как с таким не считаться? Название доклада о Казахстане с немецкого языка переводится афористично: «Делать одно, не отступая от другого» (Das eine tun, ohne das andere zu lassen). В этом изречении — кредо Казахстана, соль политики многовекторности, которую ведёт президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

Авторы исследования констатируют: «Казахстан занимает особое положение в Центральной Азии. Во-первых, это касается географического охвата и расположения — Казахстан является крупнейшей по площади, не имеющей выхода к морю, страны на Евразийском континенте. На западе и севере она граничит с Россией на протяжении более 7500 км, а длина границы с Китаем составляет около 1800 км. Для обеих региональных держав Казахстан имеет стратегическое значение как поставщик сырья, рынок сбыта и транспортный коридор, как политический союзник…».

Германские аналитики немало внимания уделяют казахстанско-российским отношениям. По данным берлинского института, глубокая взаимозависимость Астаны и Москвы проявляется в энергетической и экспортной инфраструктуре, а также — цитата — «в тесных личных связях между политической элитой обоих государств и сохраняющейся значимости русского языка в качестве официального языка наряду с казахским».

Очевидно, что Евросоюз начал проявлять торгово-экономический интерес к Казахстану после известных событий на мировой арене (как ёмко выразился Токаев, когда «нынешняя геополитическая турбулентность подрывает всю глобальную архитектуру безопасности»). В таком ключе решение германских экономистов включить Казахстан в реестр «средних держав» не является каким-то политическим комплиментом Астане. Это констатация факта. Потому содержание доклада, скорее, — аналитическое подспорье для серьёзного европейского бизнеса, который рассчитывает «зайти» на территорию центральноазиатского государства и, как говориться, не наломать дров.

В подтверждении сказанного в конце исследования даются советы экспертов «Фонда науки и политики». Фактически авторы призывают европейцев «сделать правильные выводы» по поводу того, что Россия и Китай являются для Казахстана «традиционными союзниками», а «в растущем и динамично развивающемся пространстве [Евразии]» Казахстан «придаёт большое значение формированию своих внешних отношений, выходя за рамки формирования политических лагерей, и хочет партнёрства на равных условиях».

Всё это, делают вывод авторы исследования, «предполагает со стороны европейцев позицию, сочетающую прагматизм и принципы, формулирующую чёткие ожидания за совместные проекты».

Юлия МАГЕР – «Большая сила «средних держав»» — «Средние державы» могут и должны играть более весомую роль в обеспечении глобального мира и безопасности. О том, в чем их сила и почему Казахстан находится в числе таких государств, мы попросили рассказать Мираса ЖИЕНБАЕВА, ведущего эксперта отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК, автора книги «Widening the Scope: How Middle Powers are Changing Liberal Institutionalism» – первой в Казахстане монографии, посвященной изучению роли middle powers в международных отношениях.

— «Средние державы» (middle powers) – это условная категория государств в современной системе международных отношений, чья стратегическая культура, тактика и поведение обладают рядом ключевых критериев.

Прежде всего это государства с динамичной неконфронтационной внешнеполитической повесткой, направленной на мирное конструктивное сотрудничество. Это позволяет им иметь ассиметричное влияние в международных делах, вне зависимости от их площади, численности населения или объема ВВП.

И наконец, «средние державы» исторически играют роль стабилизаторов мирового порядка, поддерживая его фундаментальные принципы и сдерживая эрозию норм.

Важность «средних держав» будет лишь возрастать в ближайшее десятилетие, полностью меняя ландшафт мировой геополитики. «Великие державы» (great powers) должны создавать коалиции со средними и малыми для достижения прогресса в каком бы то ни было вопросе.

Концептуально для нас это имеет лишь некоторое символическое значение. Казахстан является органичной, естественной «средней державой» в современном мировом порядке.

Editorials – «Комплимент Токаеву» — Казахстан признали «средней державой». И хотя Астана пока сдержанно реагирует на свой новый статус, можно предполагать, что в Акорде это не могли не воспринять благосклонно – поскольку это комплимент именно внешней политике страны, которая всегда была любимым делом и настоящим призванием Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Кроме того почетное звание подоспело на фоне откровенно слабой экономической ситуации в стране, следствием чего стала недавняя отставка правительства. К сожалению, рост влияния Казахстана происходит не столько благодаря дипломатической активности Астаны, сколько на фоне войны в Украине. Именно «благодаря» кровавому конфликту в Восточной Европе растет значимость нашей страны в глазах ЕС и США, что не только дает нам шанс реализовать полученные козыри для развития экономики, но и налагает повышенные обязательства в плане укрепления самостоятельности в рамках ставших тупиковыми интеграционных объединений. Правда, рекомендации европейским политикам по поводу нового статуса Казахстана разочаровывают – их призывают не слишком давить на Астану, занимаясь только выполнимыми обеими сторонами задачами. Это, видимо, будет означать, что вопросы прав человека и законности они усиленно поднимать перед нашими чиновниками не будут.

Если с великими державами или сверхдержавами все в целом ясно, как и с малыми, то в определении статуса средней державы точных параметров нет. Вернее, они у разных исследователей могут сильно различаться. Кто-то ориентируется на количественные показатели – ВВП, численность населения, размеры разведанных природных ресурсов, другие экономические показатели и даже на размер армии. Другие смотрят на относительные признаки, которые не измеряются численными показателями, например, на политическую стабильность, признание другими участниками международных отношений в качестве значимого международного игрока, а также активными действиями самого государства в решении региональных и международных проблем.

Добавьте к этому еще и вопрос – является ли средняя держава региональной? И все окончательно запутывается. Потому что некоторые «средние державы», как Турция, Саудовская Аравия, Индонезия являются очевидными региональными лидерами, однако, другие, как Швейцария, Греция, Дания, Бельгия, Австрия, Ирландия или Испания – ими очевидно не являются.

В целом, оценки нашей страны довольно противоречивы. С одной стороны автор статьи из упомянутого сборника отмечает, что «либеральные принципы более прочно укоренились в Казахстане, чем в соседних среднеазиатских республиках», с другой – что «Казахстан также является авторитарной президентской республикой со слабым разделением властей и резкой границей между политическим классом и гражданским обществом, типичной для Центральной Азии». И опять же отмечается, что гражданское общества в нашей стране «обладает сравнительно большей свободой, особенно в плане дискурса». Ну, а главное – это то, что «Казахстан выделяется среди государств Центральной Азии по своему внешнеполитическому профилю».

Главное, что обозначает этот новый для Казахстана статус и материал по этому поводу – это рекомендации европейским политикам, как вести дела с Астаной. Так, отмечается, что на фоне конфликта России с Западом, «немецкие и европейские политические предложения все чаще рассматриваются в контексте геополитической напряженности», как попытки «вбить клин между Центральной Азией и ее «традиционными» союзниками Россией и Китаем». Все это, по мнению авторов доклада, должно «приниматься во внимание при совместной работе – и из этого должны делаться правильные выводы».

В сухом остатке – комплимент Токаеву может подстегнуть внешнюю политику Астаны, но заморозить всю внутриполитическую повестку. В которой нам с вами жить…

««Европа считает вас гарантом». Аркадий Дубнов — о включении Казахстана в список «средних держав» мира» — Российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий ДУБНОВ оценил, о чем говорит попадание Казахстана в список «средних держав» мира по версии немецкого центра «Фонд науки и политики» (SWP), передает Tengrinews.kz.

— Казахстан занял в этом списке действительно достаточно престижное положение. Я думаю, это объясняется тем, что сегодня, в эпоху мирового геополитического разлома, становится одним из контрапунктов, где в том числе в силу своей географической масштабности, положения на стыке континентов Казахстан является примером весьма нечастого перехода от одного формата внутреннего устройства к другому. Я имею в виду переход от модернизированного авторитаризма к демократии. И то, и другое достаточно условно. Тем не менее этот транзит в Казахстане происходит очень неровно, драматически, но, как мне кажется, последовательно. И в частности, сегодня он привлекает именно этим свое внимание. Ведь такого рода примеров мы знаем в современной истории совсем немного. У Казахстана он один из очень выразительных.

Я думаю, что оценки немецкого центра — это, скорее, некоторый аванс, выданный Казахстану. Да, Казахстан старается по своему росту и амбициям, по ресурсам, в том числе и политическим, освежить представления о себе, о роли Казахстана в мире. Это очень трудная задача. Еще раз повторяюсь: у Токаева немного времени. Он положил себе семь лет, поэтому в оставшиеся пять лет его срока будет наблюдаться очень напряженная работа. Дай Бог, чтобы она прошла без потрясений. Аванс, скорее всего, еще означает то, что Западная Европа видит в Казахстане своего союзника в достаточно неоднозначном противостоянии, устремлениям одной большой страны, которая пытается устоять в своем величии, расширяя свои территории и угрожая. Казахстан — это та территория, которая выглядит в таком страдательном залоге с точки зрения рисков, которые создаются нынешней геополитикой, в том числе и политикой соседних стран. Европа смотрит на Казахстан с этой точки зрения как на некого гаранта устойчивости в неоднозначном мире политики соседней страны. Но здесь есть и опасность. Очень рискованно пытаться отделить Казахстан от этой страны. Конечно же, мы говорим о России. Очень рискованно сделать так, чтобы поставить Казахстан перед выбором: либо мы, Западная Европа, либо Россия. Так не будет и не должно быть. Семь с половиной тысяч километров общей границы, вместе прожитая огромная часть истории, экономика переплетена, да и вообще очень рискованно выставлять Казахстан некоторым таким антиподом России. В том, что я прочел из этого исследования, я не увидел упоминание о России совсем, меня это очень насторожило. Это то важное, что я хотел сказать, оценивая выводы этого центра, очень престижно выглядящие для Казахстана.

Елена КРАВЧЕНКО — «Средняя держава или failed state: политолог Айдар Амребаев выразил мнение об отношении Запада к Казахстану» — По каким критериям республику причисляют к державам среднего уровня и почему Казахстан вызывает интерес у европейских экспертов в интервью рассказал политический аналитик, директор Центра политических исследований Айдар АМРЕБАЕВ.

— Существуют разные теоретические подходы к обозначению понятия «средняя держава». Эти теории имеют продолжительную историю формирования…

Однако все эти вышеперечисленные критерии весьма условны и являются объектом научных изысканий: нет четко выраженной градации, по которой мы можем отнести государство к средним, малым или великим державам. Бывают ситуации, когда статус «великая держава» по отношению к определенному государству может быть подвергнут сомнению. Например, мы наблюдаем как сегодня Российскую Федерацию вывели из состава G7, формата в котором заседают лидеры наиболее развитых стран мира. По мнению некоторых экспертов, Российская Федерация не может рассматриваться как «великая держава», так как ряд ее действий характеризует поведение не совсем «великой державы». Ее влияние на мировое сообщество носит деструктивный характер согласно этой точке зрения.

Ведь международные отношения – это динамичное явление, в котором потенциал одних государств растет, других — снижается в силу неэффективности государственных систем, политических режимов, наличия конфликтных ситуаций. Есть масса факторов, которые способствуют этому броуновскому движению в самой системе международных отношений.

По интерпретации немецких коллег, Казахстан отнесли в группу средних держав. Я впервые такое слышу. На западе до самого последнего времени больше говорилось о постсоветском пространстве как о failed states, то есть как о несостоявшихся государствах, государствах транзита, которые осуществляют какие-то преобразования политической системы, экономическую перестройку, налаживают контакты, пытаются как-то проявить себя в международных отношениях. Например, вступление Казахстана и ряда наших соседей в Шанхайскую организацию сотрудничества рассматривается в качестве серьезного шага к большей международной субъектности, узнаваемости республик в международных отношениях. В начале 90-х годов кто мог на Западе что-то сказать о Казахстане? Как правило, о Казахстане говорилось в контексте распавшегося Советского союза и как некоей зоне эксклюзивного влияния России.

Сейчас мы можем сказать, что Казахстан уже является вполне состоявшимся авторитетным государством, является инициатором и участником разных международных глобальных и региональных форматов, выражает четко и ясно свою позицию. Например, антиядерная позиция Казахстана способствовала получению им значительного международного авторитета и признания в качестве ответственного мирового игрока. Редко какое государство добровольно избавлялось от ядерного оружия и закрывало ядерные полигоны. Конкретные поведенческие шаги Казахстана позволили ему выбраться из группы failed state.

Я думаю, одним из аргументов немецких экспертов было понимание того, что Казахстан представляет собой пространство с достаточно устойчивой экономической моделью, стабильной внутриполитической ситуацией, взвешенной, миролюбивой и ответственной внешней политикой. Это весомый аргумент в пользу соотнесения нашей страны к группе «средних держав».

Сейчас наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев характеризуется как интеллектуал, имеющий за плечами значительный опыт дипломатической службы, способность очень четко артикулировать национальные интересы в контексте современных международных норм и правил. И это очень правильно. Он даже на самые чувствительные вопросы может ответить конкретно и аргументированно, с научных позиций и прецедентов международного права.

Я думаю, что такая экспертная поддержка со стороны немецких аналитиков по выведению Казахстана из периферийного статуса в ранг «средних держав», позволяет повысить рейтинг и привлекательность Казахстана. Это подтверждают не только в ЕС, но и целый ряд наших партнеров – тот же Китай, Турция, Индия, и это хорошая новость для всех нас.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.