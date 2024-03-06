«Токаев и кадры (к середине президентского срока)». «Какая разница между «старым» и «новым» Казахстаном и нужна ли стране демократия?». «От Назарбаева до Лукашенко: Голливуд на службе у диктаторов». «Алию Назарбаеву и Валентину Рогову оболгали?»

Сетевой Казахстан 6 марта 2024г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Токаев и кадры (к середине президентского срока)» — Через несколько недель будет уже 5 лет с того дня, как Касым-Жомарт ТОКАЕВ стал президентом Казахстана. Это время определенного подведения итогов, но я бы хотел обратить внимание на стиль кадровой политики президента и сравнить ее со стилем Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Оба, как несложно заметить, регулярно проводили призыв молодежи и использовали все возможные базы рекрутинга – интеллигенция, бизнес, депутатский корпус, местные элиты, иностранные специалисты. Оба вначале опирались на старые элиты, из которых «выбивали» потенциальных соперников и не слишком лояльные фигуры. Постепенно формировалась новая, смешанная команда, которая при Назарбаеве именовалась «старой гвардией». Тут нужно напомнить, что состав гвардейцев в целом постоянно обновлялся.

KAZPRAVDA . KZ . «Казахстан выступил с позицией о создании Палестинского государства в границах 1967 года» — Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат НУРТЛЕУ принял участие в чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, посвященной ситуации в Палестине.

В работе сессии приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран ОИС, в т.ч. Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Иордании, Ирана, Турции, Марокко… Нуртлеу подтвердил неизменную позицию Казахстана, в соответствии с которой единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы «два государства для двух народов», утвержденной ООН.

AZATTYQ . ORG . «Какая разница между «старым» и «новым» Казахстаном и нужна ли стране демократия?» — Ермурат БАПИ, который много лет издавал оппозиционную газету и подвергался за это преследованиям, а сейчас сидит в кресле депутата мажилиса, рассказывает в интервью о работе в парламенте, гражданской позиции, независимых СМИ в стране и конфронтации между «новым» и «старым» Казахстаном — Моя цель — работать в «буферной зоне» между властью и обществом. Потому что оппозиция и общество сами по себе не смогут создать «новый Казахстан». Власти не смогут создать «новый Казахстан» без участия общества. Поэтому необходимо построить переправу между ними, мост. У меня были мысли сблизить [власть и народ]. Думаю, сейчас в этом плане есть хорошие результаты.

FORBES . KZ . «Курс тенге, Нацфонд, золотовалютные резервы: Нацбанк подвёл итоги 2023 года» — Пресс-служба НБРК опубликовала тезисы заместителя председателя Алии МОЛДАБЕКОВОЙ по итогам 2023-го и прогнозы по мировым рынкам на 2024 год. По словам Алии Молдабековой, 2023 год начался с опасений «наступления мировой рецессии» (центробанки ужесточали финансовые условия, борясь с инфляцией). В середине года политика центральных банков оставалась жесткой, однако многие центральные банки взяли паузу в повышении ставок. Вторая половина года «прошла в ожидании рынком окончания цикла повышения ставок Федеральной резервной системы». «Итогом 2023 года стало то, что мировые центральные банки смогли достичь снижения инфляции без существенного ущерба экономике. Так, согласно расчетам МВФ, рост цен в мире замедлился с 8,7% до 6,9%, темпы ВВП – с 3,5% до 3%» – отмечает зампред Нацбанка.

KOMMERSANT . RU . «Германия ищет нефть для «Дружбы»» — Казахстан начал консультации с Германией об увеличении поставок нефти на НПЗ страны по нефтепроводу «Дружба» транзитом через Россию до 2 млн тонн в 2024 году. Это в 1,7 раза больше объема, заложенного в действующем контракте. Но, полагают собеседники “Ъ”, вопрос упирается в цену поставок, так как дополнительные объемы Астане придется снимать с других экспортных направлений.

VLAST . KZ . «От Назарбаева до Лукашенко: Голливуд на службе у диктаторов» — Американский продюсер предлагал автократам «отмыть» репутацию через интервью с Оливером СТОУНОМ. Игорь ЛОПАТЕНОК выпустил две документальные картины про Украину, которые многие назвали прокремлевской пропагандой, и восьмисерийный фильм про казахстанского лидера Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Как оказалось, на этом Лопатенок останавливаться не собирался. OCCRP и «Власть» получили многочисленные документы, раскрывающие, что он планировал снять ряд документальных картин, обеляющих автократов во главе Беларуси, Азербайджана и еще нескольких стран. Режиссер обещал, что как минимум в двух фильмах интервьюером выступит Оливер Стоун.

EXCLUSIVE . KZ . Мадия ТОРЕБАЕВА – «Алию Назарбаеву и Валентину Рогову оболгали?» — На днях Алию НАЗАРБАЕВУ и супругу экс-председателя Конституционного совета Валентину РОГОВУ обвинили в рейдерском захвате бизнеса стоимостью 170 миллионов долларов. Действительно ли это так и что за этим скрывается рассказал Игорь РОГОВ — В 2003 году моя супруга работала адвокатом/юристом, оказывала консультационные услуги организации, принадлежавшей Алие Назарбаевой… Заявление предпринимателя, участника пресс-конференции о том, что она, якобы, участвовала вместе с ним в заключении каких-то сделок, не соответствует действительности. Все подобные сделки удостоверяются нотариусом. Соответственно, вопрос законности документов, подписанных в присутствии нотариуса, должен решаться с нотариусом, а не с юридическим консультантом. Полномочий подписывать такого рода документы у неё не было. Поэтому я считаю, что распространяемая через СМИ и социальные сети информация о том, что Рогова Валентина Георгиевна, якобы, была «соучастником рейдерского захвата бизнеса», является заведомо ложной.

KZ . MEDIA . Владимир РАДИОНОВ – «Жакиянов против портала Adyrna, или Сколько стоит свобода слова?» — В Алатауском райсуде Алматы закончилось рассмотрение иска Галымжана ЖАКИЯНОВА к Толену ТОХТАСЫНОВУ и ТОО Adyrna Media Holding. 4 марта было оглашено решение суда. Забегая вперед, скажем, что требования истца суд первой инстанции удовлетворил частично. Мы уже рассказывали читателям, что между вчерашними друзьями и бизнес-партнерами Галымжаном Жакияновым и Толеном Тохтасыновым «пробежала черная кошка», и сегодня они общаются исключительно в залах суда. Между тем все иски инициированы непосредственно Жакияновым: то он требует вернуть ему деньги, то очистить от скверны его имя. Причем в орбиту судебных процессов оказываются втянуты и родственники Тохтасынова, и даже журналисты.

SPIK . KZ . «Стоит ли надеяться на казахстанскую армию в случае серьезной угрозы?» — В публичном пространстве все чаще звучит мнение, что казахстанская армия слишком слаба, чтобы защитить страну в случае серьезной внешней угрозы. При этом мало кто говорит, в чем конкретно заключаются ее проблемы. В уровне оснащения военной техникой и вооружениями? В квалификации командного состава? В морально-психологическом состоянии и недостаточной степени патриотизма солдат и офицеров? Или имеют место быть одновременно все эти факторы? Тогда на что нужно обратить внимание в первую очередь? Даулет ЖУМАБЕКОВ, подполковник запаса, правозащитник: «Мы не готовы к войне с превосходящим нас по силам противником». Мурат АБУЛГАЗИН, эксперт-международник, подполковник в отставке: «Состояние армии есть отражение жизни в стране».

TIME . KZ . «Минздрав оповещает» — Как государство обнуляет свои же собственные программы. Как минимум две из них, успешно реализуемые на протяжении нескольких лет, поставили под удар расследователи из Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК). Не может же борьба с монополией идти вразрез с государственной политикой! Но идет. И даже очень резво… Депутат мажилиса Ажар САГАНДЫКОВА — И вообще, мне кажется, что из антимонопольного — ведомство постепенно превращается в лобби чьих-то личных интересов. Для того чтобы разобраться с вопросом, кто и чем должен заниматься, надо в первую очередь навести порядок в системе управления нашей медстраховкой ОСМС.

«Закон и порядок» — За два месяца 2024 года борцы с организованной преступностью МВД выявили и пресекли более 130 различных преступлений, совершенных криминальными группировками. Только за последнюю неделю в Казахстане задержали 87 разыскиваемых беглых преступников, 17 из которых поймали по запросу правоохранителей ближнего и дальнего зарубежья.

GOLOS — NARODA . KZ . «Психолог о массовой драке в детсаду Алматы: травма будет даже у тех, кто просто находился в комнате» — Недавно в Алматы несколько дошколят избили ребенка прямо в детском саду. Неделей ранее другого ребенка также избили в детском саду, но уже в Туркестане, и не дети, а взрослый человек. В то же время, казахстанские подростки все чаще продолжают делать ложные вызовы об актах терроризма. Что происходит с казахстанцами? Почему жестокость стала пороком не только взрослых, но и детей? Редакция поговорила об этом с детским психологом Сергеем КОМАРОВЫМ.

ZAKON . KZ . «Куплю «корочку», дорого: насколько трудно приобрести поддельный диплом в Казахстане» — В конце февраля Министерство внутренних дел сообщило об обнаружении 15 сайтов по продаже поддельных дипломов. И это только за два первых месяца 2024 года. Как подчеркнули в ведомстве, упомянутые интернет-ресурсы скрываются от ока отечественных стражей порядка на зарубежных площадках. Специальностями и степенями торгуют, будто овощами на рынке… Так, в 2018 году в Алматы вычислили 17 педагогов с палеными «корочками» престижных вузов. Похожая история имела место в 2022-м. Отметилась бюджетная сфера и «оборотнями» в белых халатах: иные несостоявшиеся медики умудрялись работать по подделкам десятилетиями.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.