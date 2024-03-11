«Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества». «Baijiahao: Токаев «показал зубы», Путин получил плохие новости из Казахстана». «Кто играет против Астаны». «Умут Шаяхметова: Сегодня стоит вопрос, есть ли у банков будущее»

Сетевой Казахстан 11 марта 2024г.

ZAKON . KZ . «Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста» — В 2024 году священный месяц Рамазан продлится с 11 марта по 9 апреля. В течение 30 дней человек, который решил посвятить себя служению Всевышнему, держит оразу и соблюдает все правила поста. При этом суть оразы не только в обязательном отказе от еды и питья, но и в искреннем намерении. Чтобы разобраться, как правильно держать оразу, что следует делать и что нельзя во время поста, корреспондент Zakon.kz узнала у наиб имама Центральной мечети города Алматы Тимура АЛИЕВА.

APA . AZ . «Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества» — Интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича ТОКАЕВА информационному агентству АПА в преддверии его государственного визита в Азербайджан — Фундаментом для успешного развития наших связей служат, прежде всего, вековые братские узы между казахским и азербайджанским народами, многолетнее плодотворное сотрудничество наших государств, взаимная поддержка на международной арене. Ну и, конечно, немаловажным аспектом являются личные доверительные и дружеские отношения, которые сложились у нас с Президентом Азербайджана Ильхамом Гейдар оглу АЛИЕВЫМ. Это способствует укреплению взаимопонимания по всему спектру вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

ABNEWS . RU . «Baijiahao: Токаев «показал зубы», Путин получил плохие новости из Казахстана» — Между Россией и Казахстаном в последнее время сложились довольно непростые отношения. Таким мнением поделились политические аналитики из Китая. Об этом сообщает издание Baijiahao. АБН24 представляет эксклюзивный пересказ статьи. Транскаспийский транспортный маршрут должен связать между собой Китай, государства Центральной Азии и Европы. Любопытной особенностью этого проекта является тот факт, что маршрут прокладывается в обход России. Для последней появление такого логистического проекта и активное участие в нем Казахстана является довольно плохой новостью. «Казахстан не только участвует в строительстве транспортных маршрутов, которые пройдут мимо России. Также страна договаривается с Азербайджаном о новом нефтепроводе, и он тоже должен быть проложен в обход РФ», — сообщают китайские журналисты.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Кто играет против Астаны» — Несложно обратить внимание на то, что в последние годы издания, называющие себя оппозиционными, полностью переключились с темы коррупционных скандалов во власти, на вопросы политического протеста и действия т.н. активистов. Тематика коррупции ранее была столь популярной по двум причинам. Во-первых, большинство лидеров оппозиции покинули власть из-за коррупционных скандалов и мстили бывшим соратникам. А во-вторых, их издания использовались правящими элитами для слива компромата друг на друга. Но с развитием новых инструментов в виде телеграм-каналов и блогеров-разоблачителей потребность в передаче сливных материалов в аутсорсинг отпала… На сегодня можно констатировать, что внутреннего потенциала для массовой политической протестности особо не наблюдается, но идут активные попытки его сформировать и любой ценой дестабилизировать Казахстан.

DN . KZ . «Слово и вера» — В Астане прошел І Республиканский форум проповедников, посвященный теме «Этикет и культура проповеди в казахстанском обществе». Выступая на нем, верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы ТАГАНУЛЫ презентовал одноименное теме форума Положение, призванное регулировать деятельность, связанную с проповедями. В частности, в документе говорится о личной ответственности священнослужителей, «выражающих односторонне мнение о национальных ценностях и исторических деятелях, которыми дорожит наш народ», поскольку «это приводит к критике со стороны общественности». Также верховный муфтий призвал опираться, когда речь идет о религиозных темах, лишь «на достоверные источники». Основная мысль принятого Положения — в том, чтобы уагызом (проповедями – «ДН») в Казахстане занимались только аккредитованные муфтиятом для такой деятельности устазы (проповедники). Судя по всему, Духовное управление пытается таким образом бороться не только с нетрадиционными и экстремистскими проповедями, но и с конфликтами между самими сотрудниками муфтията и мечетей.

KAPITAL . KZ . «Умут Шаяхметова: Сегодня стоит вопрос, есть ли у банков будущее» — Halyk Bank на протяжении последних нескольких лет остается самым крупным банком Казахстана. В прошлом году финансовый институт отметил свой 100-летний юбилей. Точкой отсчета истории банка принято считать дату открытия первой сберегательной кассы в Актюбинске. Корреспондент поговорил с главой Halyk Bank Умут ШАЯХМЕТОВОЙ о событиях, которые существенно повлияли и продолжают влиять на деятельность фининститута. В частности, во время интервью были затронуты вопросы о государственной поддержке, оказанной в свое время Казкоммерцбанку, возможной продаже миноритарного пакета акций Halyk Bank крупным участником — группой «Алмэкс» и преимуществах листинга на Лондонской фондовой бирже. Кроме того наша собеседница рассказала о причинах выхода с рынка Кыргызстана, конкуренции в секторе и глобальной трансформации банковского бизнеса.

EXCLUSIVE . KZ . Анар МЕШИМБАЕВА – «Культурные коды экономики Казахстана» — Вот уже более 35 лет мы пытаемся построить рыночную экономику и демократическое общество. Но почему механизмы, которые работают в других странах, не приживаются у нас? При первом президенте дистанция между властью и обществом поначалу была довольно короткой. Как следствие, этот консенсус привел к расцвету частной инициативы и росту предпринимательства. Но со временем, в силу стагнации политической системы, эта дистанция начала расти, что привело и к экономической стагнации. Это наследство досталось второму президенту, который пытается сблизится с народом, но при этом сохраняя прежнюю политическую систему.

RATEL . KZ . Галим ХУСАИНОВ – «Почему мы не можем исполнить даже те программы, которые уже приняты, и постоянно пишем новые» — Здесь множество причин, которые я попробую описать, и все они связаны именно с исполнением. Какими бы хорошими ни были идеи, на уровне исполнения можно сделать абсолютно не работающий документ. Примеров очень много, перечислять нет смысла. Все заключается в том, что у нас проблема именно с исполнением, и на это имеется множество причин, без решения которых очень сложно что-то сделать. Какими бы хорошими ни были идеи, на уровне исполнения можно сделать абсолютно не работающий документ.

SPIK . KZ . Баян АХМЕТ — «Материнский капитал и демографический рост: выдержит ли их Казахстан?» — Последний перед 8 марта день мажилисмены посвятили озвучиванию своих депутатских запросов, адресованных правительству. Один из них, Ерлан САИРОВ, избранный по списку партии «Аманат», видимо, решил угодить женской части электората. Он поднял то и дело всплывающую в казахстанской информационной повестке тему: его обращение к вице-премьеру Тамаре ДУЙСЕНОВОЙ, отвечающей за социальный блок, называлось «Босанған әйелдерге ана капиталды беру туралы» – «О материнском капитале для женщин-рожениц».

TIME . KZ . «Способны ли землетрясения перетрясти рынок жилья?» — Землетрясения в Алматы обернулись ростом цен на жильё в Астане. Алматы шарахает по четыре-пять баллов каждый месяц. А жителей мегаполиса трясет еще и эмоционально. Особенно тех, кто обосновался в высотках. Таких большинство. Землетрясения напоминают нам, что главное требование к жилью — безопасность, а не вид из окна или прочие понты. После очередных толчков многие обитатели каменных джунглей начали задумываться о том, что все-таки лучше жить поближе к земле. А некоторые не только размышляют об этом, но уже и делают. И их дела и мысли начали отражаться на рынке недвижимости, причем не алматинской, а столичной.

GOLOS — NARODA . KZ . «Непостроенные мусоросжигающие заводы Алии Назарбаевой отравляют жизнь казахстанцев» — В 2020 году казахстанцев огорошили республиканские власти: в 6 крупных городах страны будут построены мусоросжигающие заводы. Проекты неоднократно критиковали экологи и экономисты: продукты горения могли сильно усугубить неблагоприятную экообстановку в стране, а заоблачная цена на произведенное заводами электричество могла существенно повысить тарифы для населения. В 2022 году было сказано, что проекты остановлены, в 2023 – что полностью от идеи сжигания мусора Казахстан не отказывается. Каковы настроения минэкологии сейчас? И ждут ли мусоросжигающих заводов акиматы оговоренных ранее городов?

AZATTYQ . ORG . ««Акимат боится женщин!» Как прошёл разрешённый властями женский митинг» — 7 марта в Алматы состоялся митинг за права женщин, одобренный акиматом города. Организатором выступила общественница Бибинур ШЕРАЛИЕВА. Мероприятие под названием «За достойную жизнь женщин!» прошло в парке имени Махатмы Ганди, который обычно отводится под разрешённые акции. Казахстанские феминистки, которые несколько месяцев подряд подавали заявления на проведение женского марша и митинга, так и не получили разрешение акимата. Активистки считают, что, отказывая одним, но разрешая другим, власть хочет продемонстрировать, «что правила игры устанавливает акимат».

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