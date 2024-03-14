«Наурыз в Казахстане будут праздновать по-новому», «»Дело Бишимбаева»: оправдана ли травля адвокатов?», «Миллиардные ущербы, погибшие и гуманитарка – кто поможет Алматы, если случится крупное землетрясение?»

Сетевой Казахстан 14 марта 2024г.

ZAKON.KZ . «Наурыз в Казахстане будут праздновать по-новому» — Заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев на брифинге в СЦК 13 марта заявил, что с 2024 года в Казахстане Наурыз будут праздновать в новом формате, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что по-новому Наурыз будут праздновать по предложению главы государства.

«Празднование будет проходить в течение 10 дней – с 14 по 23 марта, и назван этот период Наурызнама. Утвержден единый логотип и направлен во все регионы«, – сказал Сабит Барлыбаев.

SPIK.KZ . ««Дело Бишимбаева»: оправдана ли травля адвокатов?» — Вот уже несколько месяцев страна активно смакует подробности «дела Бишимбаева». Под мощную волну общественной критики попали в том числе его адвокаты. Их попытки добиться смягчения наказания для своего подзащитного или даже оправдания многие расценивают как что-то аморальное и недопустимое.

KAPITAL.KZ . «На бизнес-проекты молодежи выдали 5,7 тысяч льготных микрокредитов» — На 1 марта 2024 года за счет средств, выделенных в 2023 году, выдано 5658 микрокредитов, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив под 2,5% годовых. Всего в АО «Аграрная кредитная корпорация» от казахстанцев поступило 7,7 тыс. заявок на получение льготных микрокредитов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.

Наибольшее количество микрокредитов выдано в Туркестанской (625), Кызылординской (492), Жамбылской (483) областях и г. Астана (451).

KZ.KURSIV.MEDIA «Главное к утру: прогнозы по нефти, рекорд биткоина, расширение Tata Motors» — В Morgan Stanley ждут сильный рост цен на нефть этим летом, биткоин продолжает ставить рекорды, Tata Motors построит новый завод, экономика Великобритании возвращается к умеренному росту.

Рынок может быть застигнут врасплох скачком цен на нефть этим летом

GOLOS — NARODA . KZ . «Миллиардные ущербы, погибшие и гуманитарка – кто поможет Алматы, если случится крупное землетрясение?» — За неполные три месяца 2024 года Алматы перенес уже два заметных землетрясения. И, как опасаются горожане, а также некоторые сейсмологи, нас могут ждать новые, более сильные толчки. По официальным данным вероятность крупного землетрясения в Алматы в ближайшее время составляет 30%. Для природного стихийного явления, этот процент немаленький. Но, что будет делать государство, если Кеминский очаг все-таки проснется? Сможем ли мы восстановить мегаполис? В какую сумму, хотя бы примерно, может обойтись Казахстану «дрожь Земли»? «Голос народа» решил вспомнить о том, какой ущерб нанесли другим странам крупные землетрясения последних лет.

INFORMBURO . KZ . «Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан готов поставлять газ и электроэнергию в Казахстан» — Туркменистан может экспортировать природный газ и электроэнергию в Казахстан, заявил национальный лидер туркменского народа, председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Его слова приводит государственное агентство ТДХ.

В настоящее время Туркменистан экспортирует электроэнергию в Узбекистан и Кыргызстан. При этом есть планы по реализации при участии этих государств крупных проектов по отправке туркменского природного газа по восточному направлению.

CARAVAN.KZ . «Почему Илон Маск не сумеет реализовать свои идеи в Казахстане» — В начале марта министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек вступил в дуэль с мажилисменом Асхатом Аймагамбетовым (кстати, экс-министром образования): кто внесет больше точных и нужных поправок в законы по вопросам развития науки в стране. Похоже, парламенту опять придется пересматривать бюджет страны, считает корреспондент медиапортала Сaravan.kz.

Дело не только в деньгах. Их в эту сферу выделяют из бюджета все больше и больше. Напомним, в прошлом году президент Токаев поручил увеличить инвестиции в науку. Главу государства услышали. Что именно предложили спикеры?

TIME.KZ . «Водный приговор: почему под Астаной то сушь, то потоп» — Расположенные близ Астаны поселки, которые летом изнывали от засухи, сейчас оказались перед перспективой затопления. Причем у двух этих бед один ответ, но чиновники его игнорируют.

RATEL . KZ . «США в первой половине XIX века – всё, как у нас» — Бытует такое мнение, что в США, во всяком случае до Великой депрессии, государство прямо не вмешивалось в предпринимательскую деятельность. В книге «Капитализм в Америке: История», написанной Аланом ГРИНСПЕНОМ (председатель ФРС с 1987 г. по 2006 г.) и Эдрианом ВУЛДРИДЖЕМ, прямо так и написано, что огромной заслугой отцов-основателей стала защита экономики от вмешательства политиков.

TENGRINEWS.KZ . ««Деньги берут, а парковаться негде»: в аэропорту Алматы ответили на критику» — Казахстанцы продолжают жаловаться на парковку в аэропорту Алматы. Читатель Tengri Travel обратился с просьбой разобраться в ситуации, которая заключается в том, что водителям сложно найти место на территории воздушной гавани, чтобы пристроить свой автомобиль. На его жалобу ответили в пресс-службе аэропорта.

KAZPRAVDA. KZ . «Пыль, грязь, ржавая вода: пассажиру возместили ущерб за антисанитарию в поезде» — АО «Пассажирские перевозки» заплатит 100 тыс. тенге за причиненные неудобства и судебные издержки истца, передает Kazpravda.kz

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрели неординарное дело. Пассажир подал иск за нанесенный моральный ему и дочери вред.

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